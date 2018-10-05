Правообладатель иллюстрации Reuters

Когда 5 сентября Тереза Мэй обнародовала в парламенте имена двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери, она пообещала, что Великобритания вместе с союзниками активизирует борьбу против российской военной разведки ГРУ.

Тогда премьер-министр, не вдаваясь в детали, пообещала использовать ряд инструментов для противодействия исходящей от ГРУ угрозе.

Теперь-то мы понимаем, что она имела в виду.

Самое главное оружие в ее арсенале - это беспрецедентная открытость.

Заявления британских и голландских спецслужб, раскрывших секретные операции ГРУ, удивляют своей открытостью и обилием подробностей.

Обычно разведслужбы так не поступают.

Готовность Великобритании и Нидерландов раскрыть карты показывает, насколько решительно они, как и ряд других западных держав, настроены, чтобы отразить, по их мнению, скоординированную кампанию российской агрессии.

"Думаю, что Путин сейчас кое-кому дает взбучку",- сказал мне радостно один британский политик.

Дипломатический успех

После отравления в Солсбери британское правительство добилось большого успеха, сумев убедить 28 стран выслать более 150 российских дипломатов и сотрудников разведслужб.

Дипломаты считают, что масштаб этой совместной акции удивил Кремль и прижал его к ногтю.

Затем Британия пошла еще дальше и раскрыла имена двух российских офицеров, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Публичность разоблачений операций ГРУ беспрецедентна и неожиданна для Кремля

И вот теперь Британия и Голландия совместно раскрыли огромное количество новой информации о том, как оперирует ГРУ.

Нам рассказали о попытках хакерских атак на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге, на компьютерную сеть британского министерства иностранных дел в Лондоне и на военную химическую лабораторию в Портон-Дауне, расположенную в английском графстве Уилтшир.

Цель этой экстраординарной открытости - рассказать всему миру об этих тайных операциях и тем самым противостоять российской тактике.

Как отметил посол Британии в Гааге Питер Уилсон, ГРУ оперирует тайно, поэтому Запад должен стараться пролить свет на эту деятельность.

Тайное становится явным

Другими словами, политики на Западе надеются, что Россия поймет: если она снова попытается провести подобные атаки, ей придется за это заплатить дальнейшим международным осуждением.

Обнародованная недавно информация не только иллюстрирует международное сотрудничество, но и выявляет возможности западной разведки.

Это другим европейским столицам, что можно сделать в случае, если они становятся мишенью российской разведки.

Но помимо небывалой открытости спецслужб удивляет также и масштаб международного сотрудничества.

Британия и Голландия провели совместную пресс-конференцию с министром обороны и послом Британии; премьер-министры обеих стран выпустили совместное заявление; подготовил заявление и генеральный секретарь НАТО.

Правообладатель иллюстрации ERIK S. LESSER/EPA Image caption США уже предъявили обвинения семи офицерам ГРУ

Правительства и разведки других стран почти наверняка согласятся с выводами Лондона и Амстердама, а США уже предъявили обвинения в хакерской деятельности и других преступлениях семи офицерам ГРУ.

Это также показывает растущую международную готовность дать бой российской киберагрессии.

Само собой разумеется, что сотрудничество не будет безграничным.

Новые санкции?

Глава британского МИДа Джереми Хант уже заявил, что обратится к союзникам по поводу введения дальнейших санкций против России.

Однако некоторые страны ЕС, такие как Италия, не особенно хотят усиливать давление на Москву.

А другие надеются, что после "брексита" смогут воспользоваться отсутствием Британии в ЕС и ослабить санкции в следующий раз, когда они будут обсуждаться.

Этого, однако, британские власти хотели бы избежать, потому и посылают своим союзникам сигнал о том, что Британия будет продолжать сотрудничать со своими европейскими партнерами в борьбе с российской агрессией и после выхода из Евросоюза.

Британские дипломаты надеются, что их европейские коллеги не будут заблуждаться по поводу той важной роли, которую Британия сможет играть в обеспечении европейской безопасности и обороны после выхода из ЕС.