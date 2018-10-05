Хабиб против Конора: что нужно знать о главном поединке года

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В субботу вечером (ранним утром воскресенья по московскому времени) в бою за титул чемпиона UFC в легком весе встретятся российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Это, безусловно, главный бой года для всех любителей смешанных боевых искусств - да и любых других единоборств.

Русская служба Би-би-си объясняет, что надо знать об этом поединке тем, кто мало знаком с миром ММА.

Почему это интересно

UFC (Ultimate Fighting Championship) - крупнейшая организация, проводящая бои ММА, поэтому чемпионский титул, завоеванный под эгидой UFC, делает спортсмена безоговорочно лучшим в этом виде спорта (и, конечно, в своем весе).

Смешанные боевые искусства, которые для краткости называют английской аббревиатурой ММА, - молодой вида спорта, зародившийся в 1990-х, но один из самых быстро развивающихся. С каждым годом бои ММА становятся все более популярными почти во всем мире, в чем-то даже отодвигая на второй план профессиональный бокс.

В России смешанные боевые искусства до недавнего времени имели неоднозначную репутацию "кровавого спорта" или "боев без правил". Однако у современных боев ММА довольно обширный список правил и запретов, введенных именно для того, чтобы снизить травматичность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится на "T-Mobile Арене" в Лас Вегасе, США

В России смешанные единоборства официально признаны видом спорта, но бойцы ММА могут только мечтать о такой государственной поддержке, которую получают представители классических видов спорта. ММА развивается во многом благодаря усилиям энтузиастов, открывающих по всей стране спортивные клубы и выискивающих среди молодежи новые таланты. В смешанных боевых искусствах российские спортсмены уже достигли выдающихся результатов. Федор Емельяненко, например, считается одним из лучших бойцов в истории дисциплины.

Однако все это - лишь одна из причин, почему к субботнему бою в Лас-Вегасе приковано такое внимание публики, в том числе далекой от спорта.

Дело в том, что дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор - это самые яркие бойцы ММА прямо сейчас, между которыми, к тому же, не так давно вспыхнул личный конфликт за пределами "октагона" - восьмиугольного ринга для боев ММА. И теперь этот конфликт может быть разрешен в прямом смысле кулаками - в очном поединке.

Драка за друга

5 апреля этого года на подземной парковке в Бруклине Конор Макгрегор с друзьями напал на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы ММА.

На видеозаписи инцидента видно, как Макгрегор кидает тяжелую тележку для багажа в стекло автобуса. Два человека поранились осколками, но Нурмагомедов остался цел и невредим. Он в тот же вечер вышел в "октагон" и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Media playback is unsupported on your device Видео инцидента в Нью-Йорке

Позже Макгрегор объяснил, что нападением на автобус хотел отомстить Хабибу за своего друга - ирландско-российского бойца ММА Артема Лобова, у которого за несколько дней до этого произошла стычка с Нурмагомедовым. Впрочем, выглядело это и как попытка Конора таким эксцентричным образом подогреть интерес к будущему поединку с Хабибом.

За эту выходку суд в Бруклине предъявил Конору Макгрегору 12 обвинений, но приговор, вынесенный 26 июля, оказался довольно мягким - пять дней общественных работ, возмещение ущерба владельцу автобуса и принудительное прохождение курса по управлению гневом.

В преддверии боя с Нурмагомедовым Макгрегор еще пару раз оказывался в фокусе внимания российских СМИ. Сначала благодаря совместной фотографии с президентом Путиным, с которым ирландец встретился в Москве во время чемпионата мира по футболу, и еще раз в конце сентября - из-за своих слов о главе Чечни Рамзане Кадырове.

На совместной пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке Макгрегор объяснял, почему ранее называл отца Нурмагомедова трусом.

"Его отец выложил в "Инстаграме" фото с Кадыровым, когда они были в мечети. Кадыров - чеченский диктатор, безумный человек. Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью "Вместе мы сильнее". Такое фейковое уважение из-за страха. Чеченцы знают, что если бы у него [отца Нурмагомедова] была возможность ударить этого человека ножом в спину, он бы сразу это сделал. Но он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус", - сказал тогда Макгрегор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макгрегор сфотографировался с Владимиром Путиным во время ЧМ-2018 по футболу в Москве

Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал российский телеканал "Матч-ТВ", но ведущие не стали переводить высказывания ирландского бойца о Кадырове. Тем не менее, в Чечне отреагировали на слова Макгрегора - министр правительства Чечни Джамбулат Умаров назвал его "эпатажным клоуном", "экзальтированным выскочкой", а чеченский боец ММА Хусейн Халиев записал видеообращение к Макгрегору с требованием "ответить за слова" и "побыстрее извиниться".

Сам Хабиб Нурмагомедов 4 октябряна последней перед поединком пресс-конференции в Лас Вегасе заявил, что независимо от исхода боя и вопреки традиции не будет в конце пожимать руку Конору Макгрегору.

"Это больше, чем просто защита титула, это не просто главный бой вечера и главный бой в UFC. Для меня это личное. Об этом все говорят", - объяснил российский спортсмен.

Бей, вали, колоти

У поединка Хабиба и Конора есть еще одна интересная подоплека, чисто спортивная. Нурмагомедов и Макгрегор исповедуют совершенно разные стили боя. Их без преувеличения можно назвать полными противоположностями друг другу.

Россиянин очень силен в борьбе, а особенно в таком ее элементе как Ground-and-Pound ("повали и колоти"). Нурмагомедов обычно стремится опрокинуть соперника на ринг, блокировать его, лишить возможности защиты и затем планомерно добивать кулаками или локтями. Признанным мастером этого приема в свое время был самый известный и титулованный российский боец ММА Федор Емельяненко.

Ирландца, напротив, называют "ударником", то есть бойцом, который предпочитает биться в стойке и обычно делает ставку на нокаут. Статистика показывает, что Макгрегор практически не пытается перевести соперника в партер. Неудивительно, что большинство своих побед он одержал нокаутами, несколько - судейскими решениями, и лишь одну благодаря удушающему приему.

В бою на настиле Нурмагомедов крайне опасен. Если уж ему удался "тейкдаун" (то есть опрокидывание соперника на пол и фиксация в таком положении), то дальше он наносит сопернику огромное число ударов. Однако в стойке намного эффективнее Макгрегор, который при этом имеет весьма высокую эффективность в защите от тейкдаунов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конор Макгрегор проиграл чемпиону по боксу Флойду Мэйуэзеру в 2017 году, но благодаря тому поединку заработал 30 миллионов долларов и завоевал лишь еще больше поклонников - как для себя лично, так и для смешанных единоборств в целом

Но согласно статистике, в целом преимущество за россиянином, который и нападает, и защищается лучше соперника. К тому же в профессиональной карьере Хабиба Нурмагомедова не было еще ни одного поражения - он победил во всех своих 26 поединках (десять из них прошли под эгидой UFC).

Ирландец же, при всех его пробелах в технике, боец очень эффектный, возможно, самый зрелищный из действующих спортсменов ММА. И это не голословное утверждение - Макгрегор в восьми последних боях получал специальные бонусы за зрелищность. Более того, Макгрегор - единственный обладатель чемпионского титула ММА одновременно в двух весовых категориях - в легком и полулегком весе.

Дополнительный интерес к бою с участием ирландца добавляет то, что Макгрегор, имеющий в своей карьере три поражения в 24 боях, сложил свои чемпионские титулы добровольно (то есть отказался их защищать) и на два года ушел из ММА. Сделал он это ради поединка в 2017 году с лучшим боксером современности Флойдом Мэйуэзером - по правилам бокса.

Тот бой он проиграл (в десятом раунде), но заработал на поединке 30 миллионов долларов. Всего же встреча чемпиона по боксу с чемпионом по смешанным боевым искусствам принесла ее организаторам более 600 миллионов долларов - благодаря продаже билетов, прав на трансляцию и спонсорским контрактам.

Нынешний бой Макгрегора с Нурмагомедовым, как ожидается, тоже будет очень прибыльным. Сам ирландец на пресс-конференции предположил, что даже если цифра окажется восьмизначной (то есть десятки миллионов долларов), то все равно весьма солидной. А президент UFC Дейна Уайт уже поспешил назвать предстоящий поединок "величайшим в истории UFC".

Как смотреть?

В России бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора будет показывать канал "Матч-ТВ", сайт телеканала, а также сайт Sportbox.ru. Прямая трансляция из Лас-Вегаса начнется в воскресенье, 7 октября, в 5 утра по московскому времени.

Перед выходом на ринг Макгрегора и Нурмагомедова пройдет четыре менее громких поединка. Наиболее интересный для российской аудитории - бой россиянина Александра Волкова по прозвищу Драго против американца Деррика Льюиса.