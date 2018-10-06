Сенат США утвердил Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристина Блази Форд утверждает, что много лет назад на вечеринке Бретт Кавано и его друг Марк Джадж втолкнули ее в спальню и попытались изнасиловать. Кавано это отрицает

Американский сенат утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенную президентом Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда США.

Решение далось парламентариям нелегко. Слушания сопровождали уличные протесты.

Кандидатуру Кавано поддержало большинство сенаторов (50 против 48). Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в субботу подпишет назначение Кавано судьей Верховного суда.

"Я аплодирую и поздравляю сенат США с утверждением нашего великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный суд США. Позднее сегодня я подпишу его назначение, и он будет официально приведен к присяге. Очень волнительно!", - написал Трамп в "Твиттере".

Официальная церемония вступления в должность состоится на специальном заседании Верховного суда.

В преддверии голосования в СМИ появлялись все новые рассказы однокурсников Кавано о сексуальных домогательствах с его стороны и непристойном поведении в студенческие годы.

За прошедшую неделю ФБР провело дополнительное расследование обвинений против Кавано, в настоящее время занимающего пост судьи в Апелляционном суде по округу Колумбия. В итоге это расследование свелось к проверке биографических данных кандидата.

К среде, 3 октября, доклад следствия был готов. Документ был направлен в сенат. Разрешение ознакомиться с ним его было у всех сенаторов и девяти их помощников.

Судя по всему, читать доклад сенаторам пришлось вслух, так как ФБР направило его в единственном экземпляре. Делать с него копии или делать заметки по ходу ознакомления было запрещено.

С содержанием доклада ознакомился и Белый дом. По словам его представителей, они не увидели там подтверждения обвинений в попытках изнасилования и навязчивого сексуального поведения.

Русская служба Би-би-си следила за протестами, заявлениями свидетелей, реакциями администрации Белого дома и сената в течении недели, предшествовавшей голосованию за кандидатуру соискателя должности члена Верховного суда.

Что происходило на улице?

Открытое письмо с просьбой отозвать кандидатуру Кавано подписали более 2400 профессоров права со всей страны.

За два дня до голосования, 4 октября, к сенатскому офисному зданию с самого утра стягивались протестующие. В числе прочего они скандировали: "Мы верим потерпевшим!". Среди них была актриса и общественная активистка Эми Шумер.

Контент недоступен

К концу дня полиция задержала около 400 человек. Еще одна группа протестующих пришла на Капитолийский холм к вечеру того же дня и осталась там на ночь.

Протестующие, многие из которых на личном опыте знали, что такое сексуальное насилие, требовали встреч с сенаторами накануне голосования. Многие из них подходили к законодателям в сенатской столовой и коридорах (вход в офисные здания американского конгресса открыт для публики).

Как оправдывался Кавано?

Бретт Кавано впервые обратился к широкой общественности ровно через неделю после сенатских слушаний относительно его кандидатуры на должность члена Верховного суда.

Он говорил эмоционально, категорически отвергал все обвинения в недостойном поведении, а также неоднократно признался в своей любви к пиву.

Накануне голосования газета Wall Street Journal опубликовала колонку Кавано под заголовком "Я независимый, беспристрастный судья".

В ней тот признавал, что дал волю эмоциям и позволил себе довольно резкий тон в ходе слушаний. Автор также отметил, что многие вещи, которые он озвучил в ходе слушаний, ему говорить не стоило, не уточнив при этом, о чем именно шла речь.

За свой резкий тон и пререкательства с сенаторами Кавано извиняться не стал.

"Надеюсь, все понимают, что я находился там [на слушаниях] в качестве сына, мужа и отца. Я свидетельствовал в первую очередь перед пятью людьми: моей матерью, моим отцом, моей женой и - больше всего - перед моими дочерьми", - говорится в колонке.

Автор также напомнил о своих карьерных достижениях и вспомнил своего "бывшего начальника и ментора" - судью Энтони Кеннеди, после отставки которого в Верховном суде появилось вакантное место.

По подсчетам судьи, он ответил на 1300 дополнительных вопросов в письменной форме, потратил 30 часов на участие в слушаниях, а также провел встречи с 65 сенаторами.

Он также заявил о своей верности конституции США и американскому законодательству, назвав себя открытым, преданным закону и общественности, трудолюбивым и уравновешенным.

Что было в докладе ФБР?

Заявления многих людей, знавших Кавано в его студенческие годы, не вошли в итоговое заключение ФБР, сообщили сенаторы-демократы. Также следователи не стали привлекать к расследованию Кристину Блейси Форд - профессора Университета Пало-Альто (Калифорния), которая обвинила Кавано в сексуальном насилии.

По словам представителей Форд, она ждала этого разговора и была готова предоставить ФБР все имеющиеся у нее материалы.

ФБР, согласно выжимке доклада, опубликованной председателем сенатского комитета Чарльзом Грейсли, опросило 10 свидетелей. В их числе были:

Марк Джадж, который, по словам Форд, находился рядом, когда на нее напал Кавано;

Лиланд Кейсер - некогда близкую подругу Форд;

Кристофер Гаррет - адвокат одного из свидетелей;

Дебора Рамирез, ранее обвинившая Кавано в сексуальной агрессии во время учебы в Йельском университете;

двое свидетеля инцидента, о котором рассказала Рамирез, а также ее близкий друг, с которым она училась в колледже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В начале августа Форд прошла тест на полиграфе

ФБР не стало беседовать с Джули Светник - третьей женщиной, которая обвинила Кавано в пособничестве в групповых изнасилованиях.

Федеральное бюро также не встречалось с многими свидетелями, имена которых упоминала Рамирез. Эта избирательность может стать поводом для еще одного политического скандала.

Как реагировали одноклассники и женщины, обвинившие Кавано в сексуальной агрессии?

Трое однокурсников Кавано выпустили открытое письмо, в котором заявили: они не только учились, но и выпивали вместе с Бреттом Кавано в годы учебы в колледже.

По словам авторов, их бывший однокурсник солгал в Сенате под присягой, когда заявил о своем скромном поведении в тот период. По их воспоминаниям, Кавано-студент напивался до состояния, когда еле держался на ногах, а потом с трудом мог вспомнить, что творил под воздействием алкоголя.

Трое авторов письма также сообщили, что они, их семьи и близкие получают угрозы от сторонников Кавано.

Как утверждается в письме, в колледже Кавано состоял в обществе "Правда и отвага", также известном под неофициальным названием "Грудь и клитор". Это был секретный клуб исключительно для мужчин.

Кроме того, по словам бывших одногруппниц Кавано Керри Берчем и Карен Ярасавадж, за несколько дней до того, как в адрес судьи прозвучали обвинения в домогательствах, он и его команда пытались тайно договориться с однокурсниками, чтобы те опровергли собственные заявления.

Сам Кавано во время беседы с представителями сенатского комитета по вопросам юриспруденции, заявил, что связаться с одноклассниками пытался не он, а Дебора Рамирез.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенаторы подробно изучили личную жизнь Кавано в молодости

Известно, что Берчем передала свои записки ФБР.

По словам Берчем и Ярасавадж, Рамирез избегала общения с Кавано на общих студенческих вечеринках и мероприятиях.

Джули Светник, в свою очередь, заявила, что Кавано хватал женщин за интимные места, толкал их и задирал их одежду.

Профессор Форд прошла тест на полиграфе, который провел бывший сотрудник ФБР. Проверка показала, что сказанное ей не было ложью.

Муж Форд сообщил, что был свидетелем того, как во время сессии с психотерапевтом его жена рассказала о нападении на нее и назвала имена своих обидчиков.

В ее открытом заявлении также содержатся свидетельские показания ее психотерапевта и близких друзей, которые подтверждают, что фамилия Кавано неоднократно упоминалась Форд в разговорах задолго до его номинации на пост члена Верховного суда.

Как отреагировал Трамп?

Президент Трамп в течение недели несколько раз возвращался к истории с Кавано. Он отметил, что у судьи были проблемы с алкоголем. Несколько раз президент сказал, что не разделяет любви Кавано к пиву, и напомнил широкой общественности о том, что сам не употребляет алкоголь.

"Я честен, когда говорю, что никогда в своей жизни не пил пива. Если бы я выпил, представляете, что бы я натворил?" - заявил Трамп.

Он также неоднократно поддержал Кавано, а также назвал его порядочным человеком и профессионалом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Дональд Трамп номинировал Кавано на должность Верховного судьи в июле этого года. Судья выступает за предоставление президенту иммунитета от уголовного преследования

Президент США также высказывался по поводу обвинений со стороны профессора Форд. В частности, Трамп передразнил ее выступление в Конгрессе: "Я не помню, я не помню. В каком это было районе? Я не знаю. Где этот дом? Я не знаю? Это случилось внизу или на верхнем этаже дома? Я не помню, но я выпила одно пиво. Это единственное, что я помню".

При этом согласно свидетельствам Кристини Блейси Форд в сенате, атака на нее произошла на втором этаже дома, пока ее друзья сидели в гостиной, расположенной на первом этаже. Профессор вспомнила расположение мебели в комнате, в которой происходили события и подробно описала поведение каждого из молодых людей, находившихся в одном помещении с ней.