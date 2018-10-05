Скандалы и провалы: чем живут разведчики в дни новой холодной войны

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После развала СССР западные разведчики вздохнули свободнее, но ненадолго. Россия достаточно быстро вернулась на арену шпионских игр. К тому же начал набирать силу Китай и появился новый враг - исламские фундаменталисты. Русская служба Би-би-си вспоминает скандальные истории, характеризующие новый уклад в мире разведки, который часть экспертов называют второй холодной войной.

Руководство Центрального разведывательного управления США настороженно восприняло ввод советских войск в Афганистан. Эти новости не сулили ничего хорошего американцам, которые незадолго до этого потеряли Иран в результате Исламской революции.

Тем не менее война в Афганистане стала одной из причин развала СССР - основного геополитического противника США в XX веке. Поражению Советского Союза активно способствовали ЦРУ, а также спецслужбы Саудовской Аравии и Пакистана.

После развала СССР американские и британские разведчики лишились экзистенциального противника. Несколько лет у западных спецслужб ушло на осознание того, что на востоке материализовалась новая угроза - исламский фундаментализм.

Со временем стало ясно, что идеологическая борьба с Россией - преемницей Советского Союза - тоже далека от завершения.

Часть экспертов называют сложившийся в 2000-х мировой порядок второй - или новой - холодной войной. Одним из первых этот термин употребил британский журналист Эдвард Лукас в своей книге "Новая холодная война: как Кремль угрожает России и Западу".

"После вторжения в Грузию, вторжения в Украину, интервенции в Сирию, вмешательства в выборы, атаки российских наемников на военных США в Сирии ни у кого не должно быть сомнений, что мы снова в состоянии холодной войны", - заявил в марте 2018 года бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.

Некоторые эксперты считают термин "Новая холодная война" некорректным. Никакой новой войны нет, это просто очередной виток старого противостояния, говорит автор книг об истории спецслужб Иосиф Линдер. Он считает, что оно будет продолжаться из-за идеологических противоречий.

"Советский Союз мог позволить себе то, чего не могли себе позволить другие страны. Но поэтому его боялись и в то же время уважали, - говорит Линдер. - Новая позиция России на международной арене вызывает страх, потому что [Западу] была нужна позиция России, стоящей на коленях в приснопамятных 90-х годах, которую делили и ждали, когда она сама рухнет. А она не рухнула. Да еще позволяет себе вести самостоятельную международную политику, а от этого за 20 лет отвыкли".

При этом эксперты с обеих сторон согласны, что поведение России на мировой арене изменилось. Русская служба Би-би-си вспоминает самые скандальные и провальные истории из мира спецслужб 2000-х годов.

Дело с полонием

В ноябре 2006 года в Лондоне был отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Он почуствовал себя плохо после встречи с экс-сотрудником КГБ Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Литвиненко умер через несколько недель.

Скотленд-Ярд по итогам расследования сообщил, что Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, которое было подмешано в чай на его встрече с Луговым и Ковтуном.

В январе 2016 года в Лондоне были объявлены итоги общественного дознания по делу Литвиненко. Возглавлявший дознание судья-коронер сэр Роберт Оуэн заявил, что исполнители действовали, вероятно, "под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина". Британия потребовала экстрадиции Ковтуна и Лугового, но Россия отказала, отметив, что конституция прямо запрещает ей экстрадицию своих граждан.

Возможными мотивами убийства Литвиненко, как сказал Оуэн, могли стать его работа на британскую разведку, критика в адрес российских спецслужб и лично Владимира Путина, а также близость к другим критикам Кремля, в том числе бизнесмену Борису Березовскому.

Ковтун и Луговой отрицают свою причастность к отравлению. Луговой в 2011 году стал депутатом Госдумы и был переизбран в 2016 году. Входит в комитет Госдумы по безопасности.

Десятка на выход

В июне 2010 году власти США задержали на американской территории 10 человек и обвинили их в передаче информации российской Службе внешней разведки (СВР).

Еще один человек был задержан на Кипре, вышел под залог и исчез (он до сих пор числится в розыске). Также к этому делу относят предполагаемого сотрудника СВР, работавшего в Испании. Сообщалось, что ему удалось бежать через день после задержания американской "десятки".

Самой известной из группы стала Анна Чапман. На ее яркую внешность постоянно обращали внимание западные таблоиды. Например, New York Post называл ее "роковой женщиной из шпионской сети".

По данным ФБР, которое в США занимается контрразведкой, российские разведчики поселились в американских пригородах в начале 2000-х, и у них были серьезные намерения и серьезное финансирование от СВР. Нелегалы были готовы идти к цели десятилетиями, но провалились, отмечали американские власти.

В июле 2010 года десятерых задержанных обменяли на четырех человек, арестованных в России:

экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Британии

бывшего сотрудника СВР Александра Запорожского, осужденного за госизмену

ученого Игоря Сутягина, осужденного за передачу сведений о российском оружии британской компании; утверждает, что агентом не являлся

экс-офицера службы контрразведки КГБ и бывшего замначальника службы безопаности "НТВ Плюс" Геннадия Василенко, осужденного за незаконное хранение оружия и попытку подкупа руководства колонии

В конце июля с вернувшимися в Россию 10 предполагаемыми разведчиками встретился Владимир Путин. "Здесь комментировать особенно нечего. Я сказал уже о том, что это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают", - сказал президент после этой встречи.

Считается, что задержанную в США группу раскрыл бывший полковник СВР Александр Потеев, сбежавший за границу незадолго до задержания разведчиков. В 2016 году российские агентства сообщили о смерти Потеева. В результате расследования Би-би-си и Buzzfeed в октябре 2018 года стало известно, что на самом деле Потеев жив.

США полагают, что сообщения о смерти перебежчика были попыткой российских спецслужб выведать его место жительства, пишет журналист Би-би-си Марк Урбан в своей книге "Файлы Скрипаля".

Идентификация Сноудена

Одним из самых крупных провалов разведывательного сообщества США стала история специального агента ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, развернувшаяся в 2013 году. Сначала он раскрыл журналистам данные о секретном проекте PRISM, в рамках которого спецслужбы США собирают информацию о пользователях интернета с помощью сотрудничающих с разведкой IT-гигантов.

Сноуден анонимно рассказал журналистам The Guardian и Washington Post о массовой слежке Агентства национальной безопасности за переговорами как американцев, так и иностранцев через интернет. Выяснилось, что PRISM позволяет АНБ просматривать электронную почту, фотографии видео и другие пересылаемые файлы из социальных сетей, прослушивать голосовые и видеочаты. В PRISM, по данным Сноудена, участвуют, среди прочих, Google, Yahoo!, Apple и Facebook.

Самое интересное, что такая система слежки в интернете оказалась не идеальной. Сноудену удалось поделиться с журналистами секретными файлами как раз с помощью электронной почты - он передавал данные в зашифрованном виде. В мае 2013 года он под предлогом лечения эпилепсии взял отпуск в АНБ и улетел в Гонконг. Там он продолжил сдавать секретную информацию журналистам.

Выяснилось, что есть постановление, согласно которому один из крупнейших американских операторов сотовой связи Verizon передает АНБ метаданные обо всех звонках, сделанных в США или между США и другими странами. Более того Сноуден рассказал, что британские спецслужбы даже перехватывали телефонные звонки иностранных политиков и чиновников, которые участвовали в саммите стран "большой двадцатки" в Лондоне в 2009 году.

В общей сложности, как следовало из доклада Пентагона, перебежчик похитил 1,7 млн секретных файлов. Большинство документов, как отмечали в американском военном ведомстве, касались "жизненно важных операций американской армии, флота, морских пехотинцев и военно-воздушных сил".

Сноуден раскрыл свою личность 6 июня 2013 года, дав видеоинтервью Guardian. В нем он сообщил, что не собирается скрывать, кто он, поскольку "знает, что не сделал ничего плохого". 21 июня в США ему предъявили обвинения в хищении государственной собственности и разглашении государственной тайны. 23 июня Сноуден улетел из Гонконга в Москву, откуда планировал перебраться в Латинскую Америку или Исландию. США аннулировали его паспорт. Президент Владимир Путин позднее объяснял, что американская сторона сделала это, чтобы заблокировать дальнейший перелет Сноудена.

По официальной информации, Сноуден больше месяца жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, поскольку у него не было российской визы. Власти России утверждали, что он не нарушал российские законы, что с ним не общались спецслужбы, и что оснований для его задержания и выдачи США нет. Тем не менее в СМИ писали, что Сноудена, как только его самолет приземлился в Шереметьеве, встретила машина с дипломатическими номерами, которая увезла его из аэропорта. Пресса также отмечала, что в отеле, расположенном в транзитной зоне аэропорта, его не видели.

31 июля Сноуден попросил временное убежище в России - и уже 1 августа он его получил. После этого его увезли из Шереметьева в неизвестном направлении. Условие предоставления убежища американцу выдвинул Путин. "Он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам, как это ни странно прозвучит из моих уст", - сказал президент. Впрочем, разоблачения, основанные на переданных им документах, продолжали публиковаться в СМИ и в течение следующих нескольких лет.

Власти США утверждали, что Сноудена технически не мог самостоятельно открыть и похитить сотни тысяч секретных документов. Американская сторона предполагала, что утечку помогла осуществить российская разведка. Однако расследование ФБР это не подтвердило.

Сноуден остается в России до сих пор, его вид на жительство продлен до 2020 года. Многочисленные требования американской стороны выдать его США Россия выполнять не стала. Место жительства перебежчика держится в тайне, он не дал ни одного интервью российским СМИ и крайне редко выступает публично.

"Мы считали, что мы неуязвимы"

Еще одним крупным провалом американской разведки в последние десятилетия стала потеря агентурной сети в Китае, писала New York Times в мае 2017 года. По данным издания, в 2010 году китайские спецслужбы начали методично выявлять и казнить агентов, работавших на американскую разведку.

По оценке источников NYT, в результате погибли больше десятка информаторов. Еще несколько человек оказались в тюрьмах. Всего сеть, которую строили десятилетиями, насчитывала около 20 человек. Это примерно столько же, сколько потеряли США в СССР и России в результате действий перебежчиков Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, писала газета.

Китайцы смогли вычислить агентов благодаря ошибке ЦРУ, сообщило в августе 2018 года издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американских спецслужбах. По данным этого издания, в результате провала были казнены около 30 человек. Лишь несколько информаторов удалось вывезти из Китая. " [Ранее] отношение было такое, как будто у нас все отлично. Мы считали, что мы неуязвимы", - сказал один из источников изданию.

Через некоторое время власти США сформировали группу, которая занялась расследованием провала. Были предложены три версии случившегося: работа китайского агента, неосторожные действия агентов ЦРУ в КНР и взлом коммуникационных систем.

Спецслужбы вычислили китайского агента - им, по версии разведки, оказался бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли, который в 2007 году оставил службу и уехал жить в Гонконг, а в 2012 году вернулся. В январе 2018 года ему предъявили обвинение.

Но одно лишь предательство бывшего сотрудника не могло привести к такому большому ущербу, потому что информация о таком количестве агентов не могла быть доступна одному человеку. В ЦРУ продолжили расследование, подозревая, что китайцы смогли взломать электронную систему коммуникации с агентами.

Сотрудники ЦРУ общались с агентами с помощью системы шифрования, в которую можно было войти через интернет. При этом с новичками работали через промежуточную версию системы, которая не навредит ЦРУ, если новичок окажется двойным агентом и передаст доступ к этой системе Китаю.

В теории предполагалось, что при попадании промежуточной системы в руки китайской разведки агенты останутся в безопасности и их связь с ЦРУ не будет раскрыта.

При этом обе системы - промежуточная и основная - использовали часть одного и того же кода. ЦРУ в результате тестирования обнаружила ошибку в промужеточной системе, которая позволяла при наличии должных умений попасть в основную систему коммуникации. Как выразился в разговоре с Foreign Policy один из чиновников, ЦРУ "облажалось с файерволом", который должен был разграничивать две системы.

Один из источников Foreign Policy уверен, что КНР поделилась обнаруженной информацией с Россией, где амеркианцами использовалась такая же система. Примерно в то же время, когда в Китае начали арестовывать агентов, российские информаторы ЦРУ резко прекратили выходить на связь, сообщал телеканал NBC.

Вежливость на базе "Чэпман"

Крупнейшим провалом американской разведки в новейшей истории на другом направлении - ближневосточном - стала атака на базе "Чэпман".

В конце декабря 2009 года иорданский доктор Хумам аль-Балави проник на территорию военной базы США "Чэпман" в афганском городе Хосте. Аль-Балави прибыл на базу по приглашению сотрудников ЦРУ, которые считали его перебежчиком.

Ранее аль-Балави уверял, что у него есть информация об одном из лидеров запрещенной организации "Аль-Каида" Аймане аз-Завахири. Сотрудники ЦРУ и иорданской разведки сообщали, что аль-Балави уже давал полезную информацию.

Во время визита на базу "Чэпман" его решили не обыскивать, чтобы не обидеть подозрениями и по возможности использовать в дальнейшем для поимки Усамы бин Ладена.

Когда аль-Балави приблизился к сотрудникам ЦРУ, он привел в действие взрывное устройство, спрятанное в "поясе смертника". В результате погибли семь сотрудников ЦРУ, сотрудник иорданской разведки и афганский военный.

Инцидент стал самой кровавой атакой на ЦРУ на Ближнем Востоке с 1983 года, когда в результате взрыва посольства США погибли 63 человека, в том числе восемь сотрудников ЦРУ.