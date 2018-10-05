"Пусть Путин полюбит нас немножко": что говорят участники протестов в Ингушетии

Image caption Организаторы оценивали число собравшихся в 60 тысяч, а государственные агентства рассказывали о "паре десятков" протестующих

Акции протеста в столице Ингушетии на второй день стали еще более масштабными. И если раньше митингующие выражали недовольство соглашением о новой границе с Чечней, то к пятнице перешли к требованиям об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова.

"Ингушетия не такая большая, чтобы так ее разбазаривать. Я хоть сама и кабардинка, но считаю, что правильно люди стоят", - рассказывала корреспондентам Би-би-си официантка в ресторане в центре Магаса в двухстах метрах от места проведения митинга.

В ночь с четверга на пятницу многие городские заведения решили не закрываться: "Мы с сегодня до последнего будем работать, чтобы люди не остались голодными, к нам за чаем постоянно приходят согреваться".

На центральном проспекте многие митингующие, даже несмотря на начавшийся дождь, решили остаться на ночь. Чтобы они не замерзли, горожане несли им одеяла и пледы. В стороне от дороги разожгли несколько костров.

"Обязательно приходите утром, будет пятничный намаз и людей соберется куда больше, чем было сегодня", - убеждал Би-би-си один из гревшихся у огня мужчин.

Ближе к утру, когда на площади оставалась пара сотен человек, силовики на несколько метров сдвинули оцепление, выставив дополнительные заборы.

При этом среди митингующих активно распространялась история о том, как ингушские полицейские отказались пропустить в город колонну коллег из Ставрополья и Ростова - те якобы ехали разгонять протестующих. Достоверные подтверждения этой истории найти трудно, но утром журналистам пересказали ее несколько десятков человек.

Журналист и один из организаторов протеста Батыр Богатырев даже зачитал Би-би-си стихи собственного сочинения, которые за ночь накидал в тетрадке:

С нами Всевышний, ведь милостив он!

На страже народа ингушский ОМОН!

В единстве сильнее мы стали сейчас,

Суров и встревожен сегодня Магас.

Молчание СМИ

К полудню, когда должна была начаться пятничная молитва, в центре города собралось даже больше людей, чем было накануне - около 10 тысяч человек.

Организаторы оценивали число собравшихся в 60 тысяч, а государственные агентства рассказывали о "паре десятков" протестующих. Поскольку в Магасе резко похолодало, на проспект пригнали автобус, чтобы в нем могли греться женщины. Вскоре он же стал своеобразным помостом для операторов.

В 12.20 началась молитва, и в этот момент ряды полицейского оцепления резко поредели. Правоохранители начали присоединяться к людям на площади, раскладывать молитвенные коврики, оставляя автоматы в стороне на газоне. Митингующие встречали их вполне дружелюбно.

Мобильный интернет в столице Ингушетии не работает третий день. Связь - с перебоями. Люди объясняли, что в первый день их было меньше, потому что многие не знали о готовящемся митинге. Все республиканские СМИ молчали, и о событиях в Магасе они узнали благодаря сарафанному радио.

- Какой штатив у вас. Не продаёте? - обратились двое молодых людей к журналистам.

- Нет, а вам зачем?

- А мы тоже журналисты.

- Откуда?

- Отсюда, - ответили они, показав на здание молчавшей о протестах ГТРК "Ингушетия" через дорогу. - Ходим здесь, смотрим на вас.

Несмотря на молчание официальных СМИ, протестующие на второй день создали на площади у правительственного квартала полноценный лагерь. Причем помимо ингушских флагов в пятницу на митинг принесли и государственные флаги России.

"Мы все голосовали за Путина"

Одни люди отвечали за вывоз мусора, другие следили за безопасностью. Чтобы митингующих не обвинили в незаконном перекрытии центрального проспекта, добровольцы постоянно следили, чтобы на дороге оставалось место для свободного проезда машин.

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Ехать сюда, впрочем, никто не спешил, но регулярно подъезжали машины с провизией. На митинги везли ящики горячего хлеба и колбасу, мандарины, сливы, виноград и традиционные лепешки.

Прямо на месте варили курицу и кипятили чай. Заметно оживились женщины - если накануне они держались обособленными группами в стороне от мужчин, то сегодня взяли в свои руки все хозяйственное обеспечение протеста. Высказывались они и по политической повестке.

"Мы все голосовали за Путина и к нему обращаемся, - рассказала женщина по имени Мадина. - 90% за него голосовали. Мы любим Путина, пусть и он нас полюбит немножко. Мы хотим напрямую выбирать президента республики, а нынешний глава должен уйти".

Евкурову не до праздника

Еще накануне митингующие объяснили, что вышли на улицы не против Евкурова, а ради сохранения родных земель. Но после того, как в Народном собрании прошло голосование, а Евкуров объявил, что соглашение вступило в силу, немедленная отставка главы региона стала главным требованием протестующих.

Где в пятницу находился глава республики, никто не знал. Официально он числился среди гостей масштабного праздника в Чечне, где в пятницу отмечают одновременно два дня рождения - Грозного и Рамзана Кадырова.

Но глава Чечни, перечисляя губернаторов, приехавших на торжества, Евкурова не упомянул. Так что в Магасе протестующие активно обсуждали, что он мог улететь на переговоры в Москву: "Поверьте, ему сейчас не до праздника".

"Двадцать лет стабильности в стране, а мы никак не можем почувствовать себя полноценными гражданами, - жаловался представитель Национального конгресса Дауд Хучиев. - Надо служить - служим. Надо умирать - умираем. В Сирию - в Сирию. К черту на куличики во благо России - ради бога. Но уважьте и наши права! Дайте нам достойного руководителя, а не такого, который держит нас за приложение к своим звездам. Мы устали от генералов и героев [Юнус-Бек Евкуров получил звание Героя России в 2000 году - Би-би-си], нам нужен труженик, который понимает, почему ребенок в селе не получил хлеб".

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С ним согласен и председатель исполкома ингушского Национального конгресса Дауд Гаракоев: "Пока не будет переголосования и парламент не соберется вновь, люди не разойдутся. Вчера народ надеялся, что депутаты и глава республики образумятся. Но мы увидели совсем обратное. Так что появилась новая повестка дня и встал вопрос об отставке Евкурова. Глава, который передает свои земли налево и направо, не может оставаться на своем посту".

Еще короче позицию протестующих сформулировала пожилая женщина, второй день подряд приходящая на митинг: "Евкуров думал, что подписывает соглашение о границах, а подписал себе смертный приговор".

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