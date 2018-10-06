Во Франции борются с английским выражением "фейковые новости"

Image caption Можно ли использовать эти два слова во французском языке?

Французских лингвистов возмутило заимствованное из английского языка выражение "фейковые новости" (fake news).

Комиссия по обогащению французского языка (Commission d'enrichissement de la Langue Française, CELF) призывает всех франкофонов всего мира забыть про fake news и называть это явление information fallacieuse - то есть "ложной информацией".

Специалисты уверены: использование английской фразы - это покушение на французский язык.

Члены комиссии при этом понимают, что предпочитаемый ими вариант перевода английского выражения не очень удобно произносить, и предлагают более короткий, но при этом совершенно непонятный вариант: infox. Это слово, произведенное из слов information (информация) и intoxication (опьянение).

Члены комиссии тут не заметили одной проблемы - слово "информация" на французском часто сокращается до info. А по правилам французского произношения слово infox произносится точно также, и тем самым граница между реальными и фейковыми новостями полностью размывается чисто фонетически.

Давняя борьба

Тут ничего нового нет. Окопная война франкоязычных стран против натиска английских слов и выражений идет десятилетиями.

Еще живы те, кто помнят, что именно французский был международным языком - языком, который знали все приличные люди.

Но ко второй половине XX века, в особенности после Второй мировой войны, английский стал не только вытеснять французский с международной арены, но и проникать в саму Францию в виде большого количества слов и выражений.

Власти решили с этим явлением бороться. С переменным успехом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эммануэль Макрон стал первым президентом Франции выступившим на английском языке

В принципе, защитой французского языка от англосаксонских поползновений занимается не столько и не только CELF, сколько Французская академия, которая долго и обстоятельно обсуждает, как бы назвать на родном языке очередной гаджет или идею, приехавшую в страну из Америки.

Америка на новые слова плодовита, в то время как Академия работает не спеша. В результате она иногда просто сдается и признает используемые в народе слова английского происхождения - le weekend или le shopping, например.

Пример Квебека

Но монополии на зачистку французского языка от влияния английского у Французской академии нет. С ней напрямую конкурирует департамент по защите французского языка провинции Квебек (Office québécois de la langue française, OQLF).

Квебек окружен англоязычными провинциями, территориями, странами и штатами, и влияние английского здесь ощутимо. OQLF занимается многими вопросами, связанными с защитой французского языка, и, в том числе, изобретением новых слов.

Никаких le weekend или le parking в этой канадской провинции нет. Есть fin de semaine и stationennement.

Кроме того, OQLF, будучи организацией североамериканской, работает в разы быстрее Французской академии. Если Парижу нужно несколько лет, чтобы прийти к консенсусу, как лучше перевести неожиданно появившееся на горизонте английское слово, квебекцы делают это максимум за несколько месяцев, если не недель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый закон о защите французского языка в Квебеке назывался "законом 101"

Иногда квебекские изобретения проникают и во Францию. Например, в 90-е годы появилось нововведение, изобретенное в США - электронная почта.

Как и по-русски, на французском это называлось "электронной почтой" - courrier électronique. Но ведь это не словосочетание, а какое-то безобразие, и все стали говорить "имейл".

Квебекские власти нашли выход: сложили courrier électronique в одно слово и получилось courriel. Русский эквивалент мог бы звучать как "эчта". И красиво, и похоже на оригинал, и легко произносится. Через несколько лет Франция одобрила это лингвистическое новшество.

Борьба против англицизмов во франкоязычных странах продолжается. А в том, что касается русского языка - если на паркинге вы увидите билборд с фейковым месседжем - сообщите об этом сайту фактчекинга по своему имейлу.