Что американская пресса пишет о "семерых хакерах из ГРУ"

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Америка поглощена сагой об утверждении трамповского назначенца в Верховный суд США Бретта Кавано, и поэтому обвинения против офицеров ГРУ вызвало меньший ажиотаж, чем в Европе. И все же пресса США не обошла это событие вниманием.

"Дюжина российских деятелей, привлеченных к суду в июле, пока что избежала знакомства с американским судопроизводством, - пишет издание Politico, - и лишь одна из связанных с [Владимиром] Путиным компаний, привлеченных в феврале [спецпрокурором Робертом] Мюллером по другому делу, заявила через американских адвокатов, что не признает себя виновной".

"Эта компания Concord Management, - напоминает Politico, - пытается (пока безуспешно) добиться прекращения дела, доказывая, что назначение спецпрокурора противоречило конституции".

Большое жюри федерального суда американского округа Колумбия в середине февраля обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

На июльской пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки российский президент выдвинул идею о приезде людей Мюллера в Россию для снятия показаний с привлеченных спецпрокурором россиян, пишет Politico. По замыслу Путина, Трамп, в свою очередь, должен разрешить российским дознавателям приехать в США и допросить британского бизнесмена Билла Браудера, бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола и других интересующих их лиц.

Трамп тогда назвал эту мысль "баснословным предложением", а пресс-секретарь госдепартамента Хезер Науэрт - "абсолютно абсурдным".

Массачусетский сайт Masslive соглашается, что "семеро офицеров ГРУ", которым в четверг было заочно предъявлено обвинение в Западном округе Пенсильвании, нескоро встретятся с американским правосудием, но советует им воздержаться от поездок за границу. Редакционная статья сайта озаглавлена так: "Кремль предупрежден: шпионы привлечены к суду".

Поскольку Россия не выдаст обвиняемых, объявленная в четверг совместная акция западных стран носит главным образом символический характер, пишет Masslive. Тем не менее, "она громко сигнализирует: мы знаем, чем вы промышляете, и хотим, чтобы вы этого больше не делали".

Американские СМИ цитируют фразу пенсильванского федерального прокурора Скотта Брэди. "Русские мухлевали, - заявил он, имея виду применение допинга российскими спортсменами. - Их поймали и не пустили на Олимпиаду. Они обозлились и начали сводить счеты, нарушая при этом закон, поэтому они преступники".

"Если Путин хочет увидеть день, когда его страна снова станет играть доминирующую роль на мировой арене, - продолжает Masslive, - он избрал дико странный метод достижения этой цели. Обнародованные в четверг обвинительные документы показывают, что обитатели Кремля действуют не как настоящие политические деятели, а как шаромыжники в беспредельном государстве".

Редакционная статья, появившася в пятницу на сайте Wall Street Journal, была озаглавлена жестко: "Киберпреступники в Кремле".

Газета поддерживает решение западных стран придать огласке информацию о российском кибер-шпионаже и снять завесу секретности, которая характерна для контрразведки.

"Техническая сложность киберпространства слишком часто позволяет лидерам-изгоям, таким как Владимир Путин, прятать концы в воду, - пишет Wall Street Journal, - и дает возможность симпатизирующим им политикам на Западе возможность оправдывать их".

Скоординированный ответ, который дали Путину в четверг западные правительства, стало "проявлением их растущей готовности информировать своих граждан об истинных масштабах киберугрозы".

"Путин неуязвим для неловкости, но не для разоблачения", - резюмирует газета.

А Washington Post не склона переоценивать ловкость "семерых хакерах из ГРУ" и замечает, что гаагская операция, о которой рассказали голландские власти, "была почти комической по своей неуклюжести".