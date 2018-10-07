Как Британия чтит память четвероногих и пернатых героев войны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Винни-Пух был вполне реальным медведем (вернее, медведицей)

Вы никогда не задумывались о том, почему Винни-Пуха зовут Винни-Пухом?

Все началось с канадского солдата. Вернее, не солдата, а лейтенанта Гарри Колборна.

Первая мировая война. Канадских солдат собирают и отправляют сначала в Англию, а потом на фронт во Францию и Бельгию - сражаться с Германией.

И вот лейтенанту Колборну перед отправкой в Европу пришла гениальная идея. Он купил живого медвежонка и неизвестно как умудрился довезти его до самой Англии.

Будучи родом из Виннипега, он назвал медвежонка в честь родного города. Когда выяснилось, что это не медведь, а медведица, имя сократили на женский манер - Винни.

В Англии лейтенанту было сказано, что все это, конечно, хорошо, но фронт во Франции или Бельгии - не место для медведей, и Винни переселилась в лондонский зоопарк.

Винни была дружелюбным и любящим всех существом. Она стала чрезвычайно популярной среди посетителей. В том числе ее полюбили писатель Алан Милн и его сын Кристофер Робин, который переименовал в Винни своего плюшевого медведя.

Почему он еще и стал при этом Пухом? На этот счет существует множество теорий.

И вот - если бы не было бы войны, если бы не происки кайзера, если бы Гаврило Принцип не решил нажать на курок в Сараево, если бы канадские войска не отправились в Европу, если бы лейтенант не прихватил с собой медвежонка - не было бы и Винни-Пуха.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алан Милн, Кристофер Робин и Винни-Пух

Но как минимум один медведь и в самом деле служил на фронте.

Вообразите себе удивление британских солдат, когда во время длившейся месяцами битвы за Монте-Кассино в Италии, они увидели, что на передовые позиции союзной польской артиллерии 50-киллограмовые ящики со снарядами приносит из тыла ходивший на задних лапах почти двухметровый медведь, не обращавший особого внимания на шум, пули и осколки.

Медведя звали Войтек, и он служил в польской армии в чине рядового.

Все началось в 1941 году, когда Сталин решил освободить сидевших по советским лагерям и еще не расстрелянных польских военных и других граждан Польши. Они оказались в ГУЛАГе после того, как в 1939 году Сталин и Гитлер завоевали Польшу и поделили ее между собой.

Из этих освобожденных поляков была создана польская армия, известная как "армия генерала Андерса", которая к 1942 году была направлена в Иран в зону британского контроля и под британское командование.

Собственно именно так и оказался в тогдашней Палестине освобожденный из Воркуты польский гражданин, впоследствии ставший премьер-министром Израиля, по имени Менахем Бегин.

В Иране же неподалеку от границы с Ираком в начале 1942 года родился медвежонок. Его мать вскоре застрелили, а его самого впоследствии нашел местный подросток-пастух.

Несколько недель спустя подросток пришел в лагерь Второго корпуса польской армии и продал медвежонка польским солдатам в обмен на энное количество денег, шоколад и швейцарский армейский нож.

Польские солдаты кормили его сгущенкой. Вскоре этот сирийский бурый медведь стал полноправным членом корпуса. Он вырос и становился почти двухметрового роста, когда вставал на задние лапы. Медведь полюбил водку, пиво, самокрутки и занятия вольной борьбой с сослуживцами.

Он быстро научился понимать команды на польском языке и даже отдавать честь офицерам.

Правообладатель иллюстрации Animal Monday Production Image caption Рядовой Войтек любил побороться с однополчанами

Он также оказался хорошим охранником. Однажды арабский шпион проник в польский военный лагерь, пытаясь украсть хранившееся там оружие, но наткнулся на медведя, испугался до смерти и был пойман с поличным.

Когда польским войскам пришло время отправляться в Северную Африку и дальше вместе с британскими войсками, поляки решили, что Войтек поедет вместе с ними.

Но армейские правила запрещали привозить домашних животных в район боевых действий.

Войтек был официально признан рядовым, ему выдали военный билет, а также продовольственные карточки на двоих человек из-за его размера.

Он служил в 22-м артиллерийском полку и хорошо себя проявил в битве за Монте-Кассино.

С тех самых пор эмблема 22-го артиллерийского полка изображает медведя, несущего артиллерийский снаряд.

После войны многие из армии генерала Андерса оказались в Шотландии, так как не хотели возвращаться в объятия Сталина. С ними был и Войтек.

После того, как эта польская армия была распущена в 1947 году, было решено, что Войтеку будет лучше всего жить в зоопарке Эдинбурга.

Согласно сообщениям того времени, он спокойно туда прибыл. С ним там хорошо обращались - каждый день ему давали чай с молоком и иногда даже немного водки или пива.

Правообладатель иллюстрации Animal Monday Production Image caption Войтек в детстве

Лучше всего он понимал приказы на польском языке.

Его бывшие однополчане тревожили работников зоопарка. Периодически они приезжали повидаться с медведем и настаивали, чтобы их пустили к нему в вольер: побороться и выпить пива.

А неподалеку от границы с Англией стоит памятник Войтеку - бравому солдату, который под конец жизни был повышен в чине до капрала.

Животные всегда воевали вместе с людьми. Столетиями по всему миру армиям были нужны лошади, мулы, собаки, верблюды, а иногда даже слоны.

В Великобритании к животным относятся с особым пиететом. Здесь даже общество защиты животных лет на 70 старше общества защиты детей. Не так давно детей отказывались пускать в рестораны и пабы, а вот собак - всегда пускали.

Не обошли британцы вниманием и военных животных.

В самый разгар Второй мировой войны, а именно в 1943 году, когда, казалось бы, у страны были более серьезные проблемы, здесь была учреждена военная медаль для животных, проявивших особую отвагу и преданность на поле боя.

Идея ввести такую медаль возникала у Марии Дикин - главы центра ухода за больными животными PDSA . Ее тут же подхватили в армии.

Правообладатель иллюстрации MOD Image caption На медали центра ухода за больными животными выбиты слова "За отвагу", а чуть ниже - "Мы тоже служим"

Выдают такие медали редко. С 1943 года это происходило лишь 69 раз. Чаще всего - посмертно.

К концу 40-х животных перестали награждать. Практика возобновилась к 2000 году, когда началась так называемая война с террором, а также войны Афганистане, Ираке и прочих местах.

Многие приравнивают медаль к высшей британской воинской награде для людей - Кресту Виктории (комитет, отвечающий за награждение, говорит, что это не так).

Первыми медаль получали почтовые голуби, за, как говорится в официальных заявлениях, доставку сообщений в исключительно сложных условиях. В результате были спасены человеческие жизни.

Потом энное количество собак и лошадей, совершивших героические поступки на фронте или при спасательных работах.

Но среди орденоносцев есть один кот по кличке Саймон. Служил Саймон во флоте и чуть не пал жертвой китайских коммунистов.

Саймон работал на сторожевом корабле "Аметист". Кот отличался тем, что любил своих товарищей-людей и очень хорошо отлавливал крыс.

И вот в 1949 году "Аметист" зашел в реку Янцзы, направляясь в сторону Нанкина. Корабль заметили силы Мао Цзэдуна и открыли по нему огонь (в том числе из артиллерии).

"Аметист" был поврежден, а Саймон - ранен. Кот быстро оправился. Когда корабль причалил к берегу и на него сразу же ринулись местные крысы, он, невзирая на свои раны, стал их активно отлавливать и тем самым спас небольшой запас провианта на борту. Команда была ему бесконечно благодарна, так как иначе ей пришлось бы голодать.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Кот Саймон со своей медалью

Саймон скончался в карантине в Портсмуте. Проводить его в последний путь пришли сотни военных моряков, включая всю команду "Аметиста".

Могила Саймона находится на кладбище для животных в районе Илфорд на востоке Лондона.

Позже британцы решили отметить героизм воевавших животных в более основательной форме. В 2004 году в восточной части лондонского Гайд-парка открылся монумент, посвященный их памяти.

Он представляет собой стену, на поверхности которой изображены животные, которых люди задействовали в своих войнах. В середине стены остается проход, перед которым стоят скульптуры двух тяжело нагруженных мулов. Они как бы идут вперед: через брешь - в сторону фронта.

Image caption Памятник животным, служившим на войне, был поставлен за счет пожертвований граждан

На стене имеются две надписи. Первая: "Этот монумент посвящен всем животным в британских и союзнических войсках, которые служили и погибли в войнах и конфликтах во все времена".

И чуть ниже - вторая: "У них не было выбора". Собственно, как и у воевавших с ними плечом к плечу солдат.