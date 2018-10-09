Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джамал Хашогги пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии для получения документов о разводе с женой

Саудовский журналист Джамал Хашогги, известный своей критикой в ​​адрес властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле за документами о разводе.

После того, как он зашел в здание дипмиссии, его больше никто не видел. По данным турецких властей, судя по данным камер наружного наблюдения, установленным близ генконсульства, журналист самостоятельно не покидал здания.

Турецкие власти полагают, что Хашогги мог быть убит на территории дипмиссии. Эр-Рияд отвергает это предположение, заявляя, что также ведет поиски пропавшего журналиста.

Около здания консульства Хашогги ждала его невеста - гражданка Турции Хатидже Дженгиз. По ее словам, перед тем, как зайти в здание, Хашогги попросил ее связаться с турецкими властями в случае, если он не выйдет обратно. Журналист вошел в здание дипломатического учреждения в минувший вторник в 13:00 по местному времени. Невеста ждала его до полуночи, однако Хашогги так и не вернулся.

Дружба с бен Ладеном

59-летний Джамал Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.

В начале своей журналистской карьеры Джамал Хашогги установил дружеские отношения с Усамой бен Ладеном, который тогда был почти не известен широкой общественности на Западе. Позже Хашогги станет одним из самых известных диссидентов в Саудовской Аравии. А в сентябре 2017 года он будет вынужден покинуть родину после получения "предупреждения" от властей страны.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. Как сообщалось, тогда журналисту настоятельно посоветовали отказаться от ведения микроблога в "Твиттере".

После отъезда из Саудовской Аравии и до своего исчезновения в Стамбуле Хашогги фактически жил на три страны, перемещаясь между США, Британией и Турцией.

Уехав за границу, Хашогги не оставил журналистику и не перестал критиковать власти Саудовской Аравии: он вел колонку в газете Washington Post, где делился своими критическими взглядами по поводу политики Эр-Рияда. В "Твиттере" у него более 1,6 млн подписчиков.

5 октября газета Washington Post выпустила номер с "колонкой" Хашогги. Вместо текста на развороте газеты - пустое пространство. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Пропавший голос").

Поездки в Афганистан

Хашогги начал свою журналистскую карьеру в Саудовской Аравии после учебы в университете США, откуда он вернулся в 1985 году.

В 1990-е годы он был репортером газеты al-Madina, тогда он в основном писал о боевиках-исламистах в Афганистане, которые оказывали сопротивление вторжению в страну советских войск. Одним из героев публикаций Хашогги был его соотечественник - Усама бен Ладен, который присоединился к моджахедам, боровшимся против советских войск в Афганистане.

Хашогги опубликовал несколько интервью с лидером "Аль-Каиды". Как считается, Хашогги был знаком с Усамой бен Ладеном с детства - когда будущий лидер "Аль-Каиды" еще жил в Саудовской Аравии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как считается, Хашогги был знаком с Усамой бен Ладеном с детства

Чтобы взять интервью, Хашогги приезжал к Усаме бен Ладену, когда тот находился в пещерах гор Тора-Бора. Одна из бесед Хашогги с лидером "Аль-Каиды" состоялась в Судане в 1995 году.

Годы спустя - в 2011 году - Хашогги будет рассказывать немецкому изданию Spiegel о своей дружбе с бен Ладеном.

Хашогги тогда признал, что в прошлом разделял взгляды бен Ладена - он считал возможным использование недемократических методов, а также жестокости для "освобождения арабских стран от продажных режимов".

Сторонник реформ

Но с тех пор взгляды Хашогги изменились, и он стал известен как один из самых смелых и прогрессивных мыслителей своей страны. Его часто цитировали западные СМИ - в качестве экспрета по исламскому радикализму.

Он также в течение многих лет был близок к членам королевской семьи Саудовской Аравии и считался хорошо информированным источником в руководстве страны.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Невеста Хашогги - Хатидже Дженгиз - ждала его около консульства 11 часов

Хашогги за время своей журналистской карьеры работал с рядом арабских телеканалов и изданий - сначала как корреспондент, а позже как главный редактор.

Ему дважды приходилось оставлять свою работу в газете al-Watan - из-за критики салафизма, доминирующего направление мусульманской мысли в Саудовской Аравии, которое отличается особой строгостью и консерватизмом. Первый раз он вынужден был оставить работу в газете в 2003 году, второй раз - в 2010 году.

Во время перерывов в журналистской карьере Хашогги работал в качестве советника принца Турки ибн Фейсала по связям со СМИ, который в 2000-х годах занимал пост посла Саудовской Аравии в Великобритании, а позже - посла страны в США. До атак на США 11 сентября 2001 года принц Турки ибн Фейсал возглавлял разведку Саудовской Аравии.

В 2010 году саудовский миллиардер Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд пригласил Хашогги на должность главного редактора нового телеканала Al-Arab со штаб-квартирой в Бахрейне.

Арабская весна

Телеканал Al-Arab изначально позиционировался как основной конкурент финансируемого Катаром телеканала Al-Jazeera.

Но вскоре после начала работы вещание канала, которым руководил Хашогги, было прекращено - после трансляции интервью с известным оппозиционером из Бахрейна.

Хашогги тогда давал интервью иностранным СМИ и критиковал абсолютную монархию в Саудовской Аравии. Он утверждал, что для стабильного развития страны необходима демократическая система.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турецкие власти полагают, что Хашогги мог быть убит на территории генконсульства Саудовской Аравии

Во время событий арабской весны Хашогги был на стороне оппозиции, которая требовала реформ в Египте и Тунисе.

Его высказывания прямо противоречили официальной позиции Эр-Рияда, который рассматривал волнения в арабских странах как угрозу существования собственного режима.

Следует ли дружить с Трампом?

В декабре 2016 года, когда наследный принц Саудовской Аравии начал налаживать связи с Дональдом Трампом, только что избранным на пост президента США, Хашогги подверг критике действия Эр-Рияда.

В арабских СМИ высказываются предположения, что Хашогги фактически запретили публиковать свои статьи как раз из-за критики отношений Эр-Рияда с Трампом.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У Хашогги более 1,6 млн подписчиков в "Твиттере"

В июне 2017 года Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Катаром в знак протеста против поддержки Дохой движений, которые, по мнению этих стран, ставят под угрозу их безопасность и стабильность. Речь идет о движении "Братья-мусульмане", которое Эр-Рияд считает террористической организацией.

Хашогги раскритиковал решение Эр-Рияда о разрыве дипотношений с Катаром, он также высказал мнение, что Саудовской Аравии следовало бы поддерживать тесные связи с Турцией - союзником Катара.

Хашогги покинул родину и уехал в США в сентябре 2017 года, обвинив фактического лидера страны - наследного принца Мохаммеда бин Салмана - в преследовании диссидентов.

"Как Путин"

"Я оставил свой дом, свою семью и работу, и я не могу молчать. Если я поступлю по-другому, то предам тех, кто сейчас томится в тюрьме. Я могу говорить, в то время как многие не могут", - сказал он, покидая страну.

"Я бы сказал, что Мохаммед бин Салман поступает, как Путин. Он пользуется очень выборочным правосудием", - написал Хашогги в своей колонке в Washington Post.

Хашогги не переставал критиковать действия властей Саудовской Аравии - вплоть до того момента, когда он зашел в здание консульства своей страны в Стамбуле.

После этого его никто не видел.