Пресса Британии: время дать отпор России. Но как?

В обзоре британской прессы за 5 октября:

Время дать отпор России

В моих глазах набухали слезы. "Отдай!", - прокричал я. "Что отдать?", - спросил Магнус, притворившись озадаченным (ему было 13 лет, но он был на голову выше). А потом, как будто только понял: "А, эта сумка... Так это моя".

Я кинулся к нему. Он протянул мне сумку, но в последний момент отдернул и высыпал в лужу все ее содержимое.

Этим воспоминанием из детства начинает свою колонку под названием "Время дать отпор задире-России" журналист Times Эдвард Лукас.

Каждому, кто становился жертвой школьного задиры, знакома манера, в которой Владимир Путин разговаривает с Западом.

Факты и аргументы - на нашей стороне. У нас есть фотографии их шпионов и убийц. Мы отследили их передвижения, мы прослушали их разговоры. В случае с сотрудниками разведки, засланными в Нидерланды, мы даже поймали их с поличным.

Короче говоря, мы победили. Но Кремль, плохо скрывая презрение, спрашивает: "Какая сумка?"

Важно не то, кто прав, а то, кто унижен. Цель - показать, что мы ничего не значим.

Так же, как я ничего не значил для Магнуса в тот ужасный февральский день в 1976 году.

Советский Союз, где вырос Путин и его друзья, для хулигана был раем, в котором прав тот, кто сильнее, а правда подстраивается под сильных.

Со стороны удивительно наблюдать за тем, как Кремлю удается ставить Запад в тупик.

Это при том, что российская крошечная, зависимая от нефти экономика по размеру примерно равна итальянской. Ее инфраструктура износилась, работа чиновников - анекдот.

Украина, страна с населением в треть российского, смогла остановить продвижение российской армии.

Распухшие шпионские ведомства в России не в состоянии сохранить даже элементарные секреты, например, имена своих секретных агентов.

Странно и то, что Россия хочет противостоять именно нам. Европа - крупнейший покупатель российского газа и торговый партнер РФ.

Исламский экстремизм на юге и растущий Китай - вот настоящие угрозы. Естественное место России в мире - быть партнером НАТО и альянсов под предводительством США в Азии.

Интеграция с Западом помогла бы России реализовать свой колоссальный интеллектуальный потенциал, модернизировать и диверсифицировать экономику, уйти от сырьевой зависимости, и перейти на рынки услуг и высоких технологий.

Но хулиганы не мыслят рационально. Они готовы пожертвовать реальными целями и союзами ради ощущения власти над слабыми.

Россия Путина предпочитает играть с Западом в игру "разделяй и властвуй", вместо того, чтобы занять свое место в международной системе, которая ограничила бы жадность и тиранию ее властей.

У режима Путина нет друзей, только брезгливо-доброжелательно настроенные государства-сателлиты, вроде Беларуси и Армении. Сверхприбыли от продажи нефти и газа в прошлом десятилетии разворованы либо потрачены на военные нужды.

Бизнес в России если и процветает, то вопреки, а не благодаря властям. Многие способные и умные русские эмигрируют на Запад. В другом направлении идет слабый поток из знаменитостей прошлого, таких как американский актер Стивен Сигал или француз Жерар Депардье.

Но российские деньги попадают в наши финансовые системы не потому, что на здание Банка Англии нацелены пушки танков Т-72.

Клептократы покупают себе уважаемое положение, потому что наши институты жадны и наивны. Российские спецоперации работают, потому что Facebook и Twitter стремятся угодить акционерам больше, чем защитить пользователей от интернет-популизма.

Но мы не должны отвечать тем же. Если российский вирус выведет из строя нашу больницу, мы не должны атаковать российскую гражданскую инфраструктуру.

Мы не должны посылать убийц в Москву за перебежчиком из МИ-6 Джорджем Блейком, которому сейчас 95 лет. Нам не нужно концентрировать военные силы в Европе.

Банкиры, юристы и бухгалтеры, которые работают с прихвостнями режима и российскими мафиози, не должны оставаться безнаказанными.

Мы могли бы настоять на том, чтобы британские оффшорные территории, например, Виргинские острова, опубликовали списки реальных владельцев зарегистрированных там компаний.

Британские войска испытают дроны

Британская армия начала крупнейшие маневры за последние 17 лет. Роль вероятного противника будет играть отряд, изучивший тактику боя, используемую российской армией, сообщает Times.

На учениях Saif Sareea 3, которые пройдут в Омане, британцы планируют впервые использовать воздушный флот из примерно тысячи беспилотных аппаратов, каждый из которых стоит около тысячи фунтов.

В Британии в прошлом году эти дроны были популярным подарком на рождество, а в Донбассе пророссийские сепаратисты использовали их для наведения артиллерии, отмечает автор.

Маневры продлятся месяц и обойдутся в сто миллионов фунтов. В них примут участие 5500 военнослужащих, 200 бронированных машин, шесть кораблей, один десантный корабль-амфибия и 88 самолетов "Тайфун".

Численность британских войск сократилась примерно в два раза по сравнению с предыдущими маневрами Saif Sareea 2, которые прошли в 1981 году. В тех маневрах принимало участие 66 танков "Челленджер-2", а в нынешних - всего 18.

"Мы учимся противостоять противнику, который, вероятно, будет лучше укомплектован и натренирован. Действительно трудному для нас противнику", - говорит бригадный командир Зак Стеннинг, командующий сухопутными войсками в учениях.

Британия уже провела киберучения на случай, если Россия нападет на Запад. По общему мнению, кибервойна - единственный способ противостоять военной силе Владимира Путина, не считая ядерной бомбы.

"Если они потопят наш авианосец торпедой с ядерной боеголовкой, как мы ответим? Между атакой на их подлодку и ядерным ударом по Камчатке никаких других вариантов нет. Именно поэтому кибервойна так важна", - добавляет военный.

Автор шпионских романов благодарен Путину

Когда-то британские писатели были королями шпионского жанра. Сейчас, после небольшого перерыва, Владимир Путин дает им возможность вернуть себе корону, пишет Times.

Президент России - подарок, лучше которого и быть не могло, считает один из самых известных авторов шпионских романов Чарльз Камминг. Именно Путина, говорит он, следует благодарить за их возвращение.

Чарльз Камминг отмечает, что великая британская традиция шпионского романа пострадала с окончанием холодной войны.

"Исторически шпионские романы удаются британцам: Сомерсет Моэм, Лен Дейтон, Грэм Грин, Джон ле Карре - нас в этой стране просто избаловали. Это касается и кино", - заявил Камминг в интервью Sunday Times.

"В 1990-е в этом жанре все немного стихло, а потом произошли два события - 11 сентября и Владимир Путин", - говорит писатель.

"Лучшего подарка, чем Путин, не придумать. Это невероятно злокачественный и бандитский режим в России, который влияет на наши выборы, проводит химические атаки на британской территории и кибератаки вроде той, что мы видели в Гааге", - говорит он.

"Мир реальной политики в 2018 году полон шпионов", - добавляет Камминг.