СМИ России: Путин потерял доверие пятой части населения

В обзоре российских газет за 8 октября:

"Ведомости": легитимность вождя под вопросом?

За прошедший год Владимир Путин потерял доверия пятой части россиян. Газета "Ведомости" в статье на первой полосе свежего номера комментирует падение рейтинга доверия президента и власти в целом.

"Россияне не пережили пенсионной реформы, это главная причина снижающегося доверия к власти в общем и к президенту Путину в частности", - пишет газета.

По данным "Левада-центра", которые приводит издание, менее чем за год доверие к Путину как к политику снизилось на 20 процентных пунктов.

В ноябре 2017 года перед стартом президентской кампании этот показатель составлял 59%, в нынешнем сентябре - 39%.

Социальное напряжение начало расти с конца 2017 года, приводит газета слова директора "Левада-центра" Льва Гудкова.

"Закончилась крымская эйфория, накопилась усталость от состояния мобилизации, за последние четыре года реальные доходы граждан упали на 11-13%, продолжался рост цен. Кроме того, был очень силен страх большой войны", - говорит он.

А когда в июне 2018 года власти объявили о пенсионной реформе, ситуация только усугубилась.

"Люди считают, что государство пытается решить свои проблемы за счет населения, оно покусилось на то, что люди считают своим, - пенсионные накопления, - считает Лев Гудков. - Велико было ожидание, что Путин отменит закон. Когда он выступил по поводу реформы, часть населения его аргументы восприняла, но у многих было недовольство: 34% россиян сказали, что их отношение к президенту ухудшилось после этого выступления".

Падение доверия к Путину не обусловлено изменением отношения к нему лично, это следствие общего снижения доверия к власти в последние месяцы, считает политолог Дмитрий Орлов: "Сошлись три фактора - структурные социальные реформы, неблагоприятное социально-экономическое положение и рост тревожности. Пенсионная реформа - лишь один из компонентов".

Снижается доверие и к тем проектам Путина, из-за которых оно резко выросло в 2014 года, полагает политолог Николай Петров: "Людей больше не вдохновляют успехи в Сирии и на внешней арене, им не нравится то, что происходит во внутренней жизни. Рейтинг президента упал на докрымский уровень, и это естественный процесс, многие и так были поражены, что он держался так долго, - рейтинги остальных политиков пришли в норму год-полтора назад".

Путин, по мнению политолога, не может перенести ответственность на кого-то еще - он в каком-то смысле заложник положения вождя, который все решает, всем заправляет и все улучшает.

При этом "Ведомости" отмечают, что падения рейтингов власти фиксируют все социологические службы. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров говорит, что в обществе доминирует запрос не на стабильность, а на перемены.

"Люди под этим понимают экономический подъем и распределение его плодов, - цитирует газета социолога. - А у нас нет ни первого, ни второго. Правительство же под переменами понимает повышение пенсионного возраста, реформы в образовании и здравоохранении. То есть все за перемены, но понимают их по-разному".

"Коммерсант": пограничный вопрос под давлением

Газета продолжают следить за ситуацией в Ингушетии, где уже почти неделю проходят протестные акции против изменения административной границы с Чечней.

Лидеры продолжающейся в столице Ингушетии Магасе уже пятый день протестной акции намерены выдвинуть новое требование, рассказывает газета "Коммерсант": о сложении полномочий депутатами республиканского парламента.

Это, по словам одного из организаторов митинга Сираждина Султыгова, в том случае, если законодатели при повторном голосовании вновь утвердят подписанное главами Чечни и Ингушетии соглашение о разграничении между двумя субъектами.

Повторное голосование в парламенте может пройти уже в ближайшие дни. Но прежде депутаты должны собраться и принять решение о проведении внеочередного заседания, а принять такое решение возможно при условии кворума, отмечает газета.

Впрочем, власти Ингушетии отрицают планы по пересмотру соглашения с Чечней.

"Информации о том, что депутаты Народного собрания Ингушетии планируют пересмотреть Соглашение о границе с Чечней, нет", - заявил журналистам помощник главы Ингушетии Артем Перехрист.

"Если даже каким-то чудным образом соглашение будет отменено, ничего особенного не произойдет, тема границы вернется на исходную позицию и надолго зависнет, будет просто заморожена", - заявил "Коммерсанту" специализирующийся на проблемах Северного Кавказа политолог Руслан Мартагов.

Однако, считает эксперт, вероятность такого развития событий мала, так как отмена решения, прежде всего, ударит по престижу федеральной власти.

"Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров действовали при поддержке и, уверен, по инициативе Кремля, а там отменять свои решения под давлением митингов не привыкли", - убежден Мартагов.

"Ведомости": сами виноваты?

Минюст России ответил ЕСПЧ по поводу жалоб россиян на привлечение к ответственности за несоблюдение закона о митингах.

В ведомстве считают, что, привлекая к ответственности нарушителей, российские власти не нарушают никаких международных норм и что эти действия направлены на защиту общественного порядка.

"Имея возможность проведения мероприятий в полном соответствии с требованиями законодательства, заявители сознательно пренебрегли обязанностью по их согласованию с уполномоченными органами", - считают в юридическом ведомстве.

Жалобы на нарушение права на свободу собраний в прошлом году вышли в ЕСПЧ на второе место по популярности после жалоб на условия содержания под стражей, отмечает газета "Ведомости", а по результатам 2018 года могут оказаться и на первом.

На самом деле минюст находится в достаточно трудной ситуации, констатирует адвокат Дмитрий Аграновский.

Он должен выдать на экспорт образ демократического государства, который плохо коррелируется с фактическим феодализмом внутри страны, где все делается для снижения протестной активности, полагает адвокат.

По его мнению, не только административные, но и уголовные санкции в отношении участников митингов явно неадекватны имевшим место нарушениям и призваны произвести охлаждающий эффект на население.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.