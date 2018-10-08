В Чернобыле построили первую солнечную электростанцию. Фото

Украина открыла свою первую солнечную электростанцию на месте Чернобыльской ядерной катастрофы - всего в 100 метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор.