В Чернобыле построили первую солнечную электростанцию. Фото

  • 8 октября 2018

Украина открыла свою первую солнечную электростанцию на месте Чернобыльской ядерной катастрофы - всего в 100 метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор.

  • Солнечные панели на фоне колючей проволоки перед новым саркофагом, построенным над остатками поврежденного четвертого блока реакторов ЧАЭС Reuters

    На месте бывшей Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла самая серьезная за всю историю ядерная катастрофа, построена первая на Украине солнечная электростанция.

  • Построенный на средства ЕС новый гигантский саркофаг изолирует поврежденный в 1986 году четвертый блок ЧАЭС Reuters

    Построенный на средства ЕС новый гигантский саркофаг изолирует поврежденный в 1986 году четвертый блок ЧАЭС.

  • Операция по удалению опухоли щитовидной железы в Институте эндокринологии в Киеве 5 апреля 2004 года BBC

    В апреле 1986 года в результате разрушения реактора в атмосферу была выброшена огромная масса радиоактивных материалов, что привело к росту числа заболеваний раком щитовидной железы.

  • Чернобыльский пейзаж 10 апреля 2010 года BBC

    В настоящее время комплекс бывшей ЧАЭС окружен запретной зоной, площадь которой составляет 2600 кв. км.

  • Солнечные панели на фоне колючей проволоки перед новым саркофагом, построенным над остатками поврежденного четвертого блока реакторов ЧАЭС Reuters

    Украина построила в зоне отчуждения первую в стране крупную солнечную электростанцию - всего в 100 метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор.

  • Рабочие на открытой 5 октября 2018 года солнечной установке Reuters

    Правительство Украины предлагает развернуть в запретной зоне строительство энергоустановок, использующих альтернативные источники энергии.

  • Рабочие на открытой 5 октября 2018 года солнечной установке EPA

    Рабочие на открытой 5 октября 2018 года солнечной установке.

  • Построенный на средства ЕС новый гигантский саркофаг изолирует поврежденный в 1986 году четвертый блок ЧАЭС Reuters

    Однако, согласно заявлению украинских властей, запретная зона останется закрытой для людей в течение 24 тысяч лет - это срок полураспада изотопов плутония.

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