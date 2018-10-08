В Чернобыле построили первую солнечную электростанцию. Фото
Украина открыла свою первую солнечную электростанцию на месте Чернобыльской ядерной катастрофы - всего в 100 метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор.
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Reuters
На месте бывшей Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла самая серьезная за всю историю ядерная катастрофа, построена первая на Украине солнечная электростанция.
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Reuters
Построенный на средства ЕС новый гигантский саркофаг изолирует поврежденный в 1986 году четвертый блок ЧАЭС.
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BBC
В апреле 1986 года в результате разрушения реактора в атмосферу была выброшена огромная масса радиоактивных материалов, что привело к росту числа заболеваний раком щитовидной железы.
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BBC
В настоящее время комплекс бывшей ЧАЭС окружен запретной зоной, площадь которой составляет 2600 кв. км.
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Reuters
Украина построила в зоне отчуждения первую в стране крупную солнечную электростанцию - всего в 100 метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор.
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Reuters
Правительство Украины предлагает развернуть в запретной зоне строительство энергоустановок, использующих альтернативные источники энергии.
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EPA
Рабочие на открытой 5 октября 2018 года солнечной установке.
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Reuters
Однако, согласно заявлению украинских властей, запретная зона останется закрытой для людей в течение 24 тысяч лет - это срок полураспада изотопов плутония.
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