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В субботу в Латвии прошли парламентские выборы, в результате которых состав сейма поменяется на две трети. Однако ни новые партии, ни новые люди не смогут изменить внешнеполитический курс страны.

Пощечина всему старому

"Надо участвовать в выборах. Это наша сознательность, наше воспитание. Я участвую всегда", - говорит Русской службе Би-би-си Елена, которая проголосовала в рижском русскоязычном района Кенгарагс перед самым закрытием участка. Поток людей тут не останавливается, несмотря на поздний вечер.

Image caption Елена считает, что голосовать надо всегда, и верит в честные выборы

Елена верит, что выборы в Латвии честные. Она достает из сумки пустые бюллетени: "Вот я проголосовала, а бюллетени взяла с собой. И никто не воспользуется".

Арнис голосовал на том же участке. "Используется иногда административный ресурс. Но на 95% они честные", - говорит он Русской службе Би-би-си. Голосовать, по его словам, надо: "Иначе другие люди будут управлять вами. Мы видим, что там, где люди сами не могут голосовать, они живут хуже".

Image caption Арнис: если мы не будет голосовать, за нас это сделают другие

Согласно официальным данным, таких как Арнис и Елена в Латвии становится все меньше. Минувшие выборы стали самыми непопулярными в истории страны: явка составила 54% - такого низкого показателя не было еще никогда. На участках изредка формировались очереди, но больше пяти минут они не держались.

"Это пощечина бывшей правящей коалиции. И это предупреждение тем, кто избран, потому что это демонстрирует, что люди не верят, что путем выборов они могут изменить ситуацию", - сказала в эфире Латвийского телевидения политолог Илга Крейтусе.

По ее словам, избиратели не верят ни политическим силам, ни их программам. Тем не менее, семь списков из 16 стартовавших на выборах все же прошли в новый парламент. Но чего ожидать от этого парламента, никто толком не знает: там три новые партии и 67 новых политиков.

За все новое

Image caption Избиратели кардинально поменяли состав национального парламента

Правившая до выборов коалиция получила в сейме нового созыва 32 места вместо 56. Свои кресла сохраняют 18 политиков. Речь идет о трех правоцентристских силах: консервативном "Союзе зеленых и крестьян", националистическом "Национальном объединении" и умеренном "Единстве".

Обновилась и самая популярная партия "Согласие". Формально она выиграла выборы, набрав 19% и получив 23 места (вместо 24). Однако только 14 депутатов были представлены в прошлом парламенте, остальные - новые лица.

"Согласие" - фаворит Елены, которую мы встретили в Кенгарагсе. "Я - за русскую партию, - признается она. - Некоторых я знаю лично. Ну, вот я не знаю… за русских - и все. Мы все надеемся, что что-то изменится (...) может, русская школа сохранится. И эта партия … они за это как бы".

Дальше - партии-новички. Партия KPV LV ("Кому принадлежит страна LV") получает 16 мест, 15 избранных депутатов не были представлены в прошлом созыве.

"Это новая партия, они сравнительно агрессивные по отношению к другим. Там такая человеческая агрессия, которая обычно выходит за рамки приличия", - говорит Русской службе Би-би-си социолог Арнис Кактиньш.

Успеху списка KPV LV не помешал даже тот факт, что лидер партии, бывший актер и действующий депутат сейма Артусс Кайминьш, в июне был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела о возможном незаконном финансировании его партии.

Именно KPV LV может быть доверено формирование правительства, так как она фактически заняла второе место на выборах.

Еще одна партия, которая может сформировать правительство - "Новая консервативная партия", получившая 16 мест. Ни сама партия, ни кто-либо из 16 избранных депутатов не был в прошлом сейме.

Основным козырем этой партии была борьба с коррупцией, а ее лидер - Юта Стрике - долгое время работала заместителем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Именно этот нюанс заставил Виту из Риги голосовать за новую и вроде бы не известную партию. "Самое страшное сейчас - это коррупция: крадут, продают законы…", - говорит она Русской службе Би-би-си.

Третий новичок - либеральная партия "Развитию - да!", получившая 13 мест в парламенте. 12 прошедших депутатов не были представлены в прошлом парламенте. "Мы - единственная партия, прошедшая в парламент с либеральным настроем. Будем отстаивать главные ценности гражданского участия", - говорит Русской службе Би-би-си будущий либеральный депутат Даниэль Павлютс.

Партия оказалась особенно популярной в Риге. "Я голосовал за "Развитию - да!", потому что это партия с либеральной идеологией. (То есть) больше прав для людей жить так, как они хотят. И левым наклоном в социальной политике", - говорит Русской службе Би-би-си Арнис.

Итого 67 новых лиц из 100. Три новые партии из семи. Как правило, избиратели меняют состав национального парламента настолько радикально в ситуациях экономических кризисов или других потрясений. Но это не случай Латвии: средняя зарплата тут достигла 755 евро на руки - это исторический рекорд. А количество безработных упало до 75,4 тысяч - это исторический минимум.

"Мне кажется, это симптом смены поколений в латвийском обществе и латвийской политике. Появляются новые идеи и подходы, людям хочется видеть новые лица. Это можно назвать сменой политической элиты Латвии. Почему именно сейчас, очень трудно судить", - говорит Русской службе Би-би-си политолог Ивета Кажока.

"Только не с русскими"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Популистская партия KPV LV возникла накануне выборов

Основной вопрос, который все еще остается на повестке дня - кто именно сформирует коалицию. По идее, это должна делать партия, которая получила самое большое количество голосов - то есть популярное среди русскоязычных избирателей "Согласие". Однако в латвийской политике, по словам Арниса Кактыньша, существует языковый и этнический раскол.

"Заранее ясно, что "Согласие" не может составить коалицию, - говорит эксперт. - В Латвии есть русскоязычная часть населения и основная часть, которая говорит по-латышски. Русскоязычных в основном представляет "Согласие".

Каждый раз перед выборами так называемые латышские партии обещают не сотрудничать с "Согласием". "Главный аргумент таков: мы должны опасаться русскоязычных политиков, потому что они симпатизируют России. Что отчасти является правдой", - говорит Кактыньш.

В итоге уже четвертые выборы подряд "Согласие" набирает самое большое количество голосов, но в правительство не попадает. Согласно опросу, проведенному агентством LETA, в этом году ситуация такая же - ни одна из шести партий работать с "Согласием" в одной коалиции не хочет.

Ситуация могла быть иной, если бы в сейме оказались две русские партии вместо одной. На выборах стартовал Русский союз Латвии, судя по публичной риторике которого, России он симпатизирует еще больше, чем "Согласие". В течение последнего года его рейтинг колебался в рамках одного процента.

Партия набирала популярность за счет акций протеста против школьной реформы - перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Сначала эти акции собирали сотни человек, потом - тысячи. Рос и их рейтинг. В итоге на выборах они получили 3,2% и не прошли в парламент. "Я думал, результат будет лучше", - признается Арнис Кактыньш.

Это значит, что правительство придется формировать шести так называемым латышским партиям: консерваторам, националистам, борцам с коррупцией, зеленым, либералам и всем остальным.

По мнению политолога Филиппа Раевского, которого цитирует портад Delfi, такой раздробленный парламент вряд ли сможет принять какие-то важные решения. Его коллега Ивар Иябс считает, что на формирование правительства уйдут месяцы.

Окончательное слово должен сказать президент Раймонд Вейонис - именно он выдвигает премьер-министра. Для этого премьер-министр должен предложить ему проект правительства, договориться со всеми партиями будущей коалиции и обозначить приоритеты.

По словам президентской канцелярии, эти приоритеты следующие: не менять внешнеполитический курс, укреплять безопасность, утверждать сбалансированный бюджет и продолжать важные реформы. Другими словами, несмотря на то, что парламент поменялся на две трети, внешнеполитический курс Латвии не может измениться - кто бы ни возглавил правительство.