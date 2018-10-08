Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Запуск ракеты Falcon 9 в Калифорнии произвел фурор среди пользователей соцсетей

Компания SpaceX Илона Маска минувшей ночью произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с ракетодрома в Калифорнии.

Запуск был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной к северо-западу от Лос-Анджелеса. Ракета вывела на высокую орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1A.

Яркое пламя ракетных двигателей разогнало ночную тьму над Калифорнией, к восторгу очевидцев, наводнивших соцсети красочными фото и видео запуска.

Первая ступень ракеты, как и планировалось, совершила успешную управляемую посадку на космодроме - впервые в истории запусков ракет с Западного побережья США.

Старт состоялся в 19.21 по местному времени, а спустя восемь минут первая ступень ракеты-носителя благополучно приземлилась на специальной площадке.

Среди очевидцев запуска был и мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Пропустить Twitter пост , автор: @MayorOfLA Nope, definitely not aliens.



What you’re looking at is the first launch and landing of the @SpaceX Falcon 9 rocket on the West Coast. The rocket took off from Vandenberg Air Force Base at 7:21 p.m. and landed safely back on Earth. 🚀 pic.twitter.com/8AKjGptpps — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 8 октября 2018 г.

До сих пор компания SpaceX запускала свои ракеты повторного использования либо с мыса Канаверал в штате Калифорния, либо с морских платформ в Атлантике, и нынешний, 30-й по счету запуск ракеты Falcon 9, стал первым на Западном побережье.

Аргентинский радиолокационный спутник будет передавать на Землю информацию о метеоусловиях, состоянии почвы и урожаях с орбиты высотой 620 км.

Пропустить Twitter пост 3, автор: @SpaceX Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl — SpaceX (@SpaceX) 8 октября 2018 г.

Илон Маск присутствовал при старте и опубликовал собственные фото с места события.

В последнее время имя Маска постоянно муссируется в средствах массовой информации из-за его конфликта с регулирующими финансовыми органами США, которые угрожали ему преследованием в связи с обвинениями основатели Tesla в мошенничестве.