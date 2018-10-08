SpaceX Маска успешно запустила новую ракету. Фото и видео очевидцев
Компания SpaceX Илона Маска минувшей ночью произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с ракетодрома в Калифорнии.
Запуск был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной к северо-западу от Лос-Анджелеса. Ракета вывела на высокую орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1A.
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Яркое пламя ракетных двигателей разогнало ночную тьму над Калифорнией, к восторгу очевидцев, наводнивших соцсети красочными фото и видео запуска.
Первая ступень ракеты, как и планировалось, совершила успешную управляемую посадку на космодроме - впервые в истории запусков ракет с Западного побережья США.
Старт состоялся в 19.21 по местному времени, а спустя восемь минут первая ступень ракеты-носителя благополучно приземлилась на специальной площадке.
Среди очевидцев запуска был и мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
До сих пор компания SpaceX запускала свои ракеты повторного использования либо с мыса Канаверал в штате Калифорния, либо с морских платформ в Атлантике, и нынешний, 30-й по счету запуск ракеты Falcon 9, стал первым на Западном побережье.
Аргентинский радиолокационный спутник будет передавать на Землю информацию о метеоусловиях, состоянии почвы и урожаях с орбиты высотой 620 км.
Илон Маск присутствовал при старте и опубликовал собственные фото с места события.
В последнее время имя Маска постоянно муссируется в средствах массовой информации из-за его конфликта с регулирующими финансовыми органами США, которые угрожали ему преследованием в связи с обвинениями основатели Tesla в мошенничестве.