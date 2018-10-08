"Было ощущение, что меня раздели": как в Ингушетии одобряли договор с Чечней

Image caption Салим Ахильгов, Ахмет Накастоев и Закарий Мамилов (слева направо) утверждают, что соглашение об обмене территорями с Чечней приняли благодаря фальсификации

В Ингушетии пятый день продолжаются протесты против договора о границе с Чечней, голосование по которому состоялось в республиканском парламенте в четверг, 4 октября.

По официальным данным, за ратификацию соглашения, предусматривающего взаимную передачу земель между двумя кавказскими регионами, проголосовали 17 депутатов, трое были против. Критики договора настаивают на том, что против голосовали по меньшей мере 13 депутатов, причем в голосовании приняли участие не 25 человек, а только 24.

Те, кто считает голосование фальсифицированным, требуют провести новое заседание и отменить ратификацию.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, заявил, что депутаты голосовали "за", но теперь боятся признаться в этом из-за давления родственников. А его помощник Артем Перехрист накануне заявил, что у него нет данных о планах пересмотреть вопрос о соглашении.

В воскресенье с протестующими встретился первый президент Ингушетии Руслан Аушев, который посоветовал создавать оргкомитет для переговоров с властями. Пока же удалось согласовать проведение акции протеста рядом с правительственным кварталом в Магасе.

В понедельник участники круглосуточного митинга перешли на новое место - парковку перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия", в десятках метрах от старого.

Русская служба Би-би-си поговорила с тремя депутатами от "Единой России" - Салимом Ахильговым, Ахметом Накастоевым и Закрием Мамиловым - о том, как проходило голосование, итоги которого они считают фальсифицированным.

Би-би-си: Как проходило заседание, о котором одни теперь говорят, что депутаты поддержали закон о границе, а сами депутаты - что итоги их голосования были сфальсифицированы?

Председатель счетной комиссии с двумя помощниками куда-то убежали, очень быстро вышли и говорят: большинство проголосовали за прохождение этого документа Салим Ахильгов, депутат народного собрания Ингушетии

Салим Ахильгов: О том, что закон должен быть принят, мы узнали буквально накануне. Приехали из Грозного гости, приехал наш руководитель [Евкуров], назначили исполняющего обязанности председателя парламента и очень резко, неожиданно назначили голосование.

Причем его объявили тайным (закрытым. - Би-би-си) в последний момент. Люди были недовольны тайным голосованием, не хотели. Говорили, что оно должно быть открытым, прямым и так далее. Я даже не успел опомниться, о чем идет речь, как нам говорят: большинство за тайное голосование. Это вам скажут все 24 депутата, кто был в парламенте.

Было ощущение, будто меня раздели и выставили на всеобщее обозрение. Председатель счетной комиссии с двумя помощниками куда-то убежали, очень быстро вышли и говорят: большинство проголосовали за прохождение этого документа. И только четыре или пять человек против.

Би-би-си: А как было на самом деле?

Ахмет Накастоев: На самом деле мы точно знаем, что 13 человек проголосовали против и четверо еще испортили бюллетени в знак несогласия с тайным голосованием. Итого уже 17 человек, которые проголосовали против.

За, получается, от семи до восьми. Вообще по регламенту голосование по такому вопросу должно было быть открытым, то есть с самого начала работу народного собрания начали с нарушения. Несколько депутатов, мы в том числе, предлагали вообще снять вопрос с повестки дня, потому что считали, что вопрос не подготовлен, его надо еще обдумать, пригласить специалистов, проверить все. Но нам не дали снять с повестки дня.

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Би-би-си: Сейчас говорят, что перед заседанием Юнус-Бек Евкуров лично давил на депутатов, требуя принять этот закон. Вы сталкивались с чем-то таким?

Закрий Мамилов: Что значит давил? До этого были встречи с общественностью, в том числе с участием депутатов. Были отдельные приглашения. Была просто просьба с его стороны проголосовать за этот закон, что он очень полезный и нужный, позволит нам жить в дружбе со всеми братскими народами.

Он говорил, что в принципе этот участок земли, который передается, нам никогда не принадлежал - республике Ингушетия, имеется в виду. Нам огласили, что это соглашение подписано главами [Чечни и Ингушетии] 26 сентября.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после подписания соглашения об обмене территориями

Депутаты узнали об этом сначала с улицы. В Сунже уже митинги шли, а нам об этом доложили на конференции "Единой России" - что руководители субъектов подписали соглашение, установлено начертание границы, очень объективное начертание.

Поначалу весть была воспринята с удовлетворением, хотя мы говорили, что такие вопросы за два дня не решаются. Предлагали: давайте на месяц отложим, создадим нормальную комиссию, проведем встречи с общественностью и потом уже спокойно примем. Почему такая спешка?

У нас население наперечет знает, сколько у республики гектаров земли, где они, что с ними Салим Ахильгов, депутат народного собрания Ингушетии

Я говорил, что нельзя в такой спешке проводить границу. Есть законы по муниципальным образованиям, граница была очерчена - и в государственном кадастре тоже. Но они без всяких низовых обсуждений просто договорились на уровне двух глав субъектов.

Ахмет Накастоев:Граница была согласована, откуда вообще возник этот вопрос, мы понять не можем. Все было обговорено, откуда вдруг возникла сейчас эта проблема?

Би-би-си: На следующей сессии депутаты могут вернуться к рассмотрению вопроса о границах, если вы говорите, что большинство было против?

Салим Ахильгов: Конечно, а зачем нам откладывать до следующей сессии? Мы буквально в ближайшие дни соберемся. Если не будет согласия и.о. председателя, мы его переизберем, на это мы имеем право.

Закрий Мамилов: Там какая ситуация. Если соберется кворум, 17 человек, депутаты могут избрать председателя этого собрания, секретаря, утвердить повестку и проголосовать открытым голосованием, и это будет законным решением.

Media playback is unsupported on your device В Ингушетии продолжается протест против закона о новой границе между Ингушетией и Чечней.

Би-би-си: Почему тогда депутаты, проголосовавшие против, не вышли к людям, которые уже собрались у здания парламента? Протестующие ведь этого требовали...

Мы сегодня далеки от того, чтобы говорить, что Евкуров сделал это, фальсификации сделала счетная комиссия. Кто бы там не давил, но ответственность на этих людях Закрий Мамилов, депутат народного собрания Ингушетии

Закрий Мамилов: В этот же день, когда уже стоял митинг, мы до конца дня пытались собрать кворум, чтобы собрать внеочередное совещание. К концу дня восемь депутатов все же вышли на митинг и сказали, что так вот и так, земляки, результаты голосования подтасованы. Восемь депутатов вышли и людям объяснили. Вот когда Евкуров уходил с площади, мы разминулись, мы как раз на нее вышли.

Би-би-си: После того, как было объявлено, что соглашение ратифицировано и голосование состоялось, люди на площади требуют уже не только отмены закона, но и отставки главы республики. Депутаты их в этом поддерживают?

Ахмет Накастоев: У нас на первом плане задача решить процедурный вопрос. Нам надо оспорить, что голосование было сделано с нарушением всех регламентов и законов. Другие вопросы мы пока не ставим.

Би-би-си: А у вас есть объяснение, почему Евкурову в принципе сейчас потребовался этот закон?

Салим Ахильгов:Мы у него в голове не ковыряемся. Мы не знаем его мыслей.

Ахмет Накастоев: Мы поднимали вопрос о снятии этого вопроса с повестки дня, но не получилось.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov\TASS Image caption С четверга в Ингушетии несколько тысяч человек митингуют против соглашения о границе с Чечней

Закрий Мамилов: Внятный ответ на вопрос, который вы ставите перед нами, депутаты пытались получить и от руководства республики. Но кроме того, что "это очень важно и нужно", мы ничего не услышали. Потому и народ вышел на площадь, и большинство депутатов протестуют против этого закона.

Группа депутатов, включая нас, написала заявления и в Генпрокуратуру, и в Следственный комитет по поводу фальсификаций и привлечения к ответственности членов счетной комиссии.

Мы сегодня далеки от того, чтобы говорить, что Евкуров сделал это, фальсификации сделала счетная комиссия. Кто бы там не давил, но ответственность на этих людях. Я не знаю, чем они руководствовались.

Би-би-си:Большинство депутатов против, и отмена решения состоится?

Ахмет Накастоев:Это можно уверенно сказать. Нас покоробило в этом вопросе с самого начала, когда резко назначили комиссию и голосование, не услышав наших слов, что надо посоветоваться с парламентом, объяснить, где это, что это, как будет смотреться.

Хотелось бы выразить благодарность нашим силовикам, которые не повелись и не стали применять силовые методы. Не пустили силовиков с других регионов Закрий Мамилов, депутат народного собрания Ингушетии

Салим Ахильгов:У нас население наперечет знает, сколько у республики гектаров земли, где они, что с ними.

Это не первый случай, когда у Ингушетии отсекаются земли. Вот только на моей памяти это трижды было, а нынешний случай будет четвертым. Старшее поколение, наверное, еще больше помнит. Поэтому я послал человека к Евкурову спросить, как он может говорить о голосовании, если он не посоветовался, не поговорил с депутатами. А то он поехал в Грозный, переговорил о чем-то с Кадыровым (а мы этого Кадырова хорошо знаем) и сразу: голосуйте.

Би-би-си: Вы поддерживаете людей, которые продолжают стоять в центре Магаса, и чем, на ваш взгляд, этот бессрочный митинг кончится?

Салим Ахильгов: Мы на их месте делали бы тоже самое. Так что я их поддерживаю.

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption От требований отменить передачу земель Чечне протестующие перешли к призывам об отставке Евкурова

Ахмет Накастоев: Все их поддерживают.

Закрий Мамилов: Люди стоят, и это беспрецедентный случай. Мы знаем, чем такие истории могут заканчиваться, и есть шанс, что еще может как-то [хорошо] закончиться.

Да, Ингушетия самый маленький субъект. Но мы все же субъект федерации Закрий Мамилов, депутат народного собрания Ингушетии

Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим силовикам, которые не повелись и не стали применять силовые методы. Не пустили силовиков с других регионов, а сами взяли на себя сохранение общественного порядка. Мы им благодарны. Силовики оказались на стороне народа, большое им за это спасибо.

Би-би-си: Вы не думали обратиться к руководству вашей партии? Вот секретарь генсовета Андрей Турчак в Грозном был на юбилее. Нет ли у вас ощущения, что федеральное руководство вас не поддерживает.

Закрий Мамилов: "Единая Россия" на 100% поддерживает это дело (договор о границах с Чечней. -Би-би-си). Все в принципе и идет оттуда.

Нас удивляет молчание федеральной власти. Когда тысячи людей стоят на площади, предъявляют конкретные требования, федеральная власть молчит. У меня возникают сомнения, не является ли кукловодами этого сценария та структура, которую вы нам назвали.

Би-би-си: А обратиться к Владимиру Путину вы не думали?

Ахмет Накастоев: Так они (протестующие. - Би-би-си) обращались.

Закрий Мамилов: От оргкомитета митинга уже было отправлено обращение и в Совет Федерации, и Путину - с тем, чтобы, во-первых, не утверждать это решение. И, во-вторых, принять какие-то меры, чтобы успокоить население и вернуть ситуацию в правовое русло.

Да, Ингушетия самый маленький субъект. Но мы все же субъект федерации, и мы живем и хотим жить в правовом пространстве РФ. Если нам его нарушают и народ обращается к власти, "исправьте положение", наверное, надо к этому прислушиваться.