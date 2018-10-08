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Омскую колонию №6, в которой произошла массовая драка заключенных, посетила местный омбудсмен Ирина Касьянова. Правозащитник утверждал, что в колонии был бунт против пыток. Омбудсмен и родственники заключенных говорят, что ничего об этом не слышали.

"Осужденным было предложено встретиться, у кого есть жалобы. Один обратился по тематике, не связанной с ситуацией. Больше никаких требований и вопросов осужденные не задали", - рассказала журналистам Касьянова (цитата по Интерфаксу). В здании, по ее словам, после драки частично повреждены окна и двери.

"Касьянова обошла отряды, никаких жалоб, связанных с этими событиями, не поступило", - уточнила в разговоре с Би-би-си сотрудник аппарата Касьяновой Наталья Егорова. По ее словам, единственный обратившийся с жалобой сказал, что из-за режима чрезвычайной ситуации, который был введен в колонии после беспорядков, он не может связаться с матерью.

"Этот вопрос был решен, Касьянова переговорила с матерью этого осужденного, успокоила, что с ее сыном ничего не случилось, что он жив и здоров. Никаких жалоб в связи с условиями содержания не поступало", - добавила собеседница Би-би-си.

Четыре человека после массовой драки были госпитализированы и сейчас находятся в больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще один заключенный - в реанимации городской клинической больницы №1 в Омске, его прооперировали, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, выяснила входе своей проверки омбудсмен.

После беспорядков 12 заключенных, по данным Касьяновым, были вывезены из колонии и помещены в СИЗО, в отношении них проводятся следственные действия.

Госпитализированные заключенные рассказали ей, что зачинщики драки напали на них "спонтанно".

"Предварительно никаких претензий, никаких угроз от лиц, которые спровоцировали эти беспорядки, не поступало. Один из них [на момент начала драки] просто уже лежал в постели, лег спать - его просто начали избивать, лежащего в постели", - рассказала Егорова. - Двое из присутствовавших находились в курилке, то есть таким же образом было такое спонтанное нападение. Предварительно между ними и противоборствующей стороной никаких конфликтов не было".

Областное управление Следственного комитета России еще накануне уголовное дело по части 3 статьи 321 Уголовного кодекса России (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Представитель управления Лариса Болдинова сказала Би-би-си, что комментариев по этому уголовному делу не будет.

О намерении провести проверку в омской колонии ранее заявили и в президентском совете по правам человека.

"Там не было попытки бунта: одна группа заключенных подралась с другой. Мы полагаем, что с одной стороны выступали осужденные, которые подвергались притеснениям, с другой - осужденные, которые являлись "активистами" (заключенные, сотрудничающие с сотрудниками ФСИН. - Би-би-си), это наша версия", - говорил накануне ТАСС член совета Андрей Бабушкин.

Что произошло в ИК-6?

Массовая драка в омской колонии №6 (ИК-6) произошла в воскресенье, 7 октября. "Группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных", - говорилось в официальном заявлении ФСИН.

По данным тюремного ведомства, "отрицательно настроенные осужденные" требовали послабления режима - "предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания".

Точное количество участников драки неизвестно. По данным ФСИН, беспорядки устроили "несколько десятков" заключенных.

Адвокат из организации "Русь сидящая" Вера Гончарова в понедельник опубликовала в "Фейсбуке" копию приказа, подписанного, по ее данным, врио начальника регионального управления ФСИН Русланом Петеневым.

В нем говорится, что вечером в субботу, 6 октября, 100-150 заключенных организовали массовую драку и погром, а также попытались освободить тех, кто находился в карантинном отделении, штрафном изоляторе и помещениях камерного типа.

Как пишет Гончарова, по ее информации в СИЗО и другие колонии после инцидента увезли около 70 человек. Егорова из аппарата омского омбудсмена сказала, что у нее нет данных об этом. С пресс-службой омского управления ФСИН Би-би-си оперативно связаться не удалось.

Правозащитник Динар Идрисов в воскресенье заявил, что в ИК-6 произошел "бунт против пыток". Ссылаясь на родственников заключенных, Идрисов сообщал, что ночью заключенные избили других заключенных из числа "активистов".

Портал "Омск онлайн" сообщил, что в воскресенье после бунта к колонии пришли более 100 родственников заключенных. Полицейские задержали пять женщин, по данным сайта.

Что говорят родители заключенных?

Би-би-си связалась с матерью одного из заключенных ИК-6 Еленой. "Начальник колонии мне сегодня сказал, что его [сына] нет в списке пострадавших, но что на самом деле, я не знаю. Я попросила, чтобы мне перезвонили. Он [начальник колонии] сказал, что в течение двух-трех дней они всех родителей обзвонят. Свидания у нас идут по графику, так что вряд ли нам разрешат [увидеться лично]", - рассказала Елена.

По ее словам, о пытках, о которых сообщил правозащитник Идрисов, ее сын ничего не говорил: "Чтобы били, пытали - он мне такого не рассказывал - может, чтобы уберечь меня. Может, кто-то кого-то действительно бил, но я не могу утверждать".

Еще одна родственница заключенного ИК-6 Ирина (имя изменено по ее просьбе) также сказала, что не слышала о каких-либо конфликтах в колонии.

"Изначально сказали, что между собой подрались зэки. А вторая версия, когда уже через пару часов он [начальник колонии] вышел опять говорить с [родственникам], то он уже сказал, что они [осужденные] требовали, чтобы им дали свободное перемещение и сотовую связь", - рассказала она Би-би-си.