Image caption Правительство хочет снизить зависимость российской экономики от доллара

В последние дни чиновники и банкиры в России несколько раз заявили, что в стране не будут запрещать доллар. Валютные вклады в полной безопасности, сказал министр финансов Антон Силуанов. Слухи о возможном запрете валюты появились из-за планов властей по снижению долларовых расчетов в международной торговле. Русская служба Би-би-си отвечает на главные вопросы о дедолларизации.

Российские власти уже несколько лет пытаются снизить зависимость экономики страны от доллара, но летом 2018 года обсуждение этой темы вышло на новый уровень.

Тема стала актуальной в связи с тем, что власти США намерены ввести дополнительные санкции в отношении России из-за отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В новый пакет санкций могут войти ограничительные меры в отношении российского госдолга и российских госбанков. Если такие санкции введут, российские банки не смогут проводить долларовые транзакции, потому что все операции с долларом проходят через корсчета в американских финорганизациях.

Как начался ажиотаж

В июле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что у него есть план дедолларизации, а в сентябре он допустил, что госбанки могут конвертировать валютные вклады населения в рублевые в случае ужесточения санкций.

Вкладчики отреагировали незамедлительно.

По оценке Райффайзенбанка, в августе потребители забрали с банковских депозитов 1,3 млрд долларов. Наибольший отток пришелся на Сбербанк. Еще 6 млрд долларов забрали юрлица. В сентябре некоторые банки начали повышать ставки по валютным вкладам.

Чиновникам и банкирам пришлось успокаивать население. "Никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще", - заявил 3 октября первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Следом выступил сам Костин. Он упрекнул журналистов в извращении его слов "ради броского заголовка" и заявил, что совсем отказаться от доллара невозможно. "Это утопически, а я же реалист, я же работаю в банковском секторе", - сказал он 5 октября.

7 октября министр Силуанов снова заявил, что никаких мер по запрету доллара в России не планируется. По его словам, не надо бежать в банки и скорее снимать валюту.

В тот же день эту мысль повторил и банкир Костин. "Так называемая программа дедолларизации не предусматривает никаких ограничительных, а тем более запретительных мер в отношении доллара ни для граждан, ни для корпораций", - сказал он в эфире программы "Толстой. Воскресенье".

Путин высказывался на тему отказа от доллара еще до ажиотажа - в конце июля. "Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах", - заявил президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Что власти понимают под дедолларизацией?

Костин рассказывал, что его план включает только меры по снижению доли доллара во внешнеторговых расчетах. ВТБ предлагает следующие изменения:

перевести расчеты российских экспортеров с долларов на рубль или другие валюты

сменить регистрацию российских компаний с офшоров на российскую юрисдикцию

размещать еврооблигации российских эмитентов на российской площадке вместо Euroclear

стимулировать зарубежный бизнес к размещению акций на Московской бирже

Костин говорил, что его план поддержал Путин. В начале октября ВТБ направил этот план в правительство. Силуанов заявлял, что для компаний, которые рассчитываются с иностранными контрагентами рублями, предусмотрены ускоренный возврат НДС и отмена обязательного возврата выручки в Россию к 2024 году.

Обязательная репатриация выручки экспортеров действует в России с 1990-х годов. Эту норму многие эксперты и чиновники считают устаревшей и просят отменить уже несколько лет. Минфин разработал законопроект об ослаблении валютного контроля еще в марте этого года.

На первом этапе планируется переходить на евро в расчетах с компаниями из ЕС за различные товары, в том числе за нефть и газ, заявил 8 октября замминистра финансов Владимир Колычев.

"Это и европейцам выгодно, потому что укрепляет позиции евро как резервной валюты, и, с другой стороны, обеспечивает безопасность таким поставкам в случае, если на другой стороне океана будут какие-то решения в части расчетов по доллару для наших банков и сырьевых компаний", - сказал Колычев.

Снижать долю валюты в экономике призывает также Банк России. Регулятор считает, что сильная зависимость от иностранных валют усиливает волатильность курса рубля. Для "девалютизации" ЦБ в августе 2018 года увеличил норму резервирования по валютным вкладам. Доля валютных депозитов снизилась с почти 30% в 2016 году до 20,5% в начале 2018 года.

Также регулятор увеличивает долю золота в резервах и снижает инвестиции в гособлигации США. В золотовалютных резервах России на доллар приходилось 43,7% по состоянию на конец марта 2018 года. Годом ранее этот показатель составлял 45,3%.

Отказ от доллара - это реально?

По данным международной платежной системы SWIFT, на доллар приходится 41,27% в международных расчетах. Рубль занимает 18 место с показателем в 0,27%.

Экономист Константин Сонин отмечает, что доллар пользуется доверием во всем мире благодаря большому размеру американской экономики и стабильности политической системы в США. Он считает, что отказ от доллара приведет к росту издержек, потому что контрагенты россиян будут брать дополнительную плату за то, что им придется переводить полученные рубли в доллары.

Доллар является мировой резервной валютой уже более 60 лет и будет ею оставаться в ближайшие десятилетия, писали в сентябрьском обзоре аналитики Moody's. Чтобы другие валюты составили конкуренцию доллару, их доля в резервах различных стран должна вырасти. Пока же большинство резервов - 62,7% - приходится на доллар (данные МВФ).

По мнению главы Альфа-банка Петра Авена, отказ от доллара равносилен возврату к первобытному экономическому строю. "Можно менять топор на шкуру. Вот к этому придем", - заявил банкир на открытой лекции в МГИМО. Он считает, что альтернативы доллару в мировой торговле нет, и отказываться от американской валюты было бы "нехорошо и неэффективно".

При этом Авен признал, что на такой шаг придется пойти, если российские банки будут отрезаны от долларовой ликвидности в результате ужесточения санкций.

Экономист и банкир Олег Вьюгин пишет, что в случае с поставками газа в Европе отказаться от расчетов в долларах реально, но даже здесь стоимость топлива номинирована в долларах, потому что европейский рынок газа не является доминирующим.

Вьюгин, как и Сонин, считает, что отказ от доллара в пользу рубля в отдельных сделках возможен, но приведет к росту издержек.

Повышенные расходы лягут на плечи налогоплательщиков, опасается Вьюгин. "Если это так, то данный проект выглядит затратным; и, скорее всего, гора предлагаемых мер родит мышь", - считает он.