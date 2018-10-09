Могут ли соцсети помочь похудеть? Или лучше довериться диетологам?
Можно ли доверять онлайн-советам по снижению веса, если вы наткнулись на них в обсуждении на Reddit или под чьим-то постом в "Инстаграме"? Всё не так просто.
В сети на расстоянии клика находится головокружительное количество рекомендаций по диете.
К примеру, быстрый поиск по хэштегу #fitspiration в "Инстаграме" находит миллионы изображений: крупные планы стальных "кубиков" мышц пресса, огромные бицепсы, снимки "до" и "после" преображения или просто люди в тренажёрных залах.
За всем этим разнообразием скрывается большой вопрос: могут ли социальные сети помочь или помешать вашей диете?
Имейте в виду одно: если вы хотите похудеть, особенно сильно, сначала обратитесь к профессионалу - не существует одной диеты для всех.
Взгляд эксперта
Исследователь из Эдинбургского университета в Шотландии Тим Сквиррелл сравнил две популярные соцсети и пришёл к выводу, что Reddit с его текстовыми советами имеет явное преимущество перед бесконечной фотолентой "Инстаграма".
По его словам, Reddit базируется на сообществах интересов, и они, как правило, способствуют более продуктивному общению людей, объединённых общей целью.
"Люди решают, какой контент наиболее уместен для них, они голосуют за него, это видят другие, и снова комментируют", - отмечает он. Модель сообщества означает, что люди дают советы и обмениваются личным опытом.
Сквиррелл приводит в пример тред r / paleo в Reddit: он посвящён так называемой палеодиете, и у него более 120 тысяч подписчиков.
"Пещерная диета" состоит из продуктов, которые теоретически можно насобирать в природе или добыть охотой - так, как наши предки - охотники и собиратели - делали до сельскохозяйственной революции, поэтому упор в ней делается на мясо, рыбу и яйца; хлебу, макаронам, различным закускам и еде из микроволновки сторонники такой диеты говорят решительное "нет".
Сквиррелл говорит, что пользователи Reddit часто подбадривают друг друга в выборе диеты. "Они делятся и неудачами, и успехами", - добавляет он.
В "Инстаграме", напротив, советы часто дают популярные микроблогеры - инфлюэнсеры, которые часто продают или рекламируют те или иные товары или диеты.
"Там вам часто предлагают спонсорский контент или рекламу - таким образом, информация в этой соцсети может быть менее объективной, чем в Reddit", - говорит исследователь из Эдинбурга.
Но некоторые профессионалы предупреждают об опасностях следования любым советам из соцсетей для коррекции фигуры.
"Борец с мифами на полной ставке"
Ведущая популярный аккуант в "Инстаграме" диетолог из Чикаго Кристи Бриссетт уверена, что слепое следование за инфлюэнсерами может не очень хорошо отразиться на здоровье.
Но и к Reddit она также относится без энтузиазма. Она говорит, что часть её пациентов подверглась на этой площадке травле с анонимных аккаунтов.
"У анонимности есть и тёмная сторона: люди позволяют себе писать на Reddit другим такое, что они никогда не скажут в лицо", - говорит она.
Бриссетт также указывает на большое количество бесполезных или даже опасных советов, доступных на онлайн-платформах.
Например, в одном из обсуждений на Reddit с 200 тысячами участников утверждается, что кардинальное снижение калорийности - хороший способ похудеть.
Это нездоровый и потенциально опасный совет для подавляющего большинства взрослых людей: эксперты сходятся в том, что женщинам требуется около 2 тыс. калорий в день, мужчинам - в среднем 2,5 тыс. калорий.
"Я ощущаю себя, как борец с мифами от диетологии на полной ставке, - говорит Бриссетт. - Думаю, что большая часть информации поступает от людей, у которых нет никакого опыта в разработке диет".
У неё были и клиенты, которые заболели, следуя плохим советам из интернета, сказала она Би-би-си.
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Бриссетт также указывает, что, в то время как у некоторых инфлюэнсеров и бьюти-блогеров есть соответствующая профессиональная подготовка, у подавляющего большинства её нет.
У персональных тренеров должно быть понимание анатомии и физиологии, сертификат об умении оказывать первую помощь и соответствующий диплом.
Плюс к этому, на многих очень сильно влияют фотографии позитивных и красивых худых людей в социальных сетях. Завышенные требования к себе и ожидания от диеты могут привести к заниженной самооценке, говорит Бриссетт.
"Если вы обнаружите, что теряете мотивацию от просмотра лент соцсетей или же чувствуете себя подавленно, то вам определённо стоит от них отдохнуть", - заключает диетолог.
Путь одного мужчины
Для многих сидящих на диете цель оправдывает любые средства.
"Мне было тяжело даже просто ходить, не то, что делать элементарные для других двадцатилетних вещи", - говорит Джоуи Морганелли.
Некогда этот молодой человек из Мичигана весил 180 кг. Теперь ему 23, а на диету он сел, пытаясь найти первую работу.
"Я изводил себя голоданием, поскольку очень боялся есть. Каждый раз, когда я ел, я паниковал. Глупо, что чизбургер может заставить кого-то паниковать, но жирная пища выводила меня из себя", - говорит он.
Это была не очень хорошая идея, поэтому впоследствии он начитался дискуссий в Reddit и сел на новую, более стабильную диету.
"Так здорово, когда тебя поддерживает столько незнакомых людей, иногда это более важно, чем мнение твоих близких, потому что у незнакомцев нет предвзятого мнения о тебе", - говорит мужчина.
Он добился прогресса, но по-прежнему то набирает, то теряет вес.
В течение долгого времени ему удавалось непрерывно худеть, но сообщества в Reddit не помогли ему сохранить резко сниженную массу тела.
В мае новая работа заставила Джоуи вернуться к "заеданию" проблем.
"В июне я снова запустил себя из-за стресса, а снять напряжение мне помогает еда", - признаётся Морганелли.
Это предостерегающий пример: вес мичиганца снова увеличился - теперь он составляет 140 кг.