Могут ли соцсети помочь похудеть? Или лучше довериться диетологам?

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Можно ли доверять онлайн-советам по снижению веса, если вы наткнулись на них в обсуждении на Reddit или под чьим-то постом в "Инстаграме"? Всё не так просто.

В сети на расстоянии клика находится головокружительное количество рекомендаций по диете.

К примеру, быстрый поиск по хэштегу #fitspiration в "Инстаграме" находит миллионы изображений: крупные планы стальных "кубиков" мышц пресса, огромные бицепсы, снимки "до" и "после" преображения или просто люди в тренажёрных залах.

За всем этим разнообразием скрывается большой вопрос: могут ли социальные сети помочь или помешать вашей диете?

Имейте в виду одно: если вы хотите похудеть, особенно сильно, сначала обратитесь к профессионалу - не существует одной диеты для всех.

Взгляд эксперта

Исследователь из Эдинбургского университета в Шотландии Тим Сквиррелл сравнил две популярные соцсети и пришёл к выводу, что Reddit с его текстовыми советами имеет явное преимущество перед бесконечной фотолентой "Инстаграма".

По его словам, Reddit базируется на сообществах интересов, и они, как правило, способствуют более продуктивному общению людей, объединённых общей целью.

"Люди решают, какой контент наиболее уместен для них, они голосуют за него, это видят другие, и снова комментируют", - отмечает он. Модель сообщества означает, что люди дают советы и обмениваются личным опытом.

Сквиррелл приводит в пример тред r / paleo в Reddit: он посвящён так называемой палеодиете, и у него более 120 тысяч подписчиков.

"Пещерная диета" состоит из продуктов, которые теоретически можно насобирать в природе или добыть охотой - так, как наши предки - охотники и собиратели - делали до сельскохозяйственной революции, поэтому упор в ней делается на мясо, рыбу и яйца; хлебу, макаронам, различным закускам и еде из микроволновки сторонники такой диеты говорят решительное "нет".

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Сквиррелл говорит, что пользователи Reddit часто подбадривают друг друга в выборе диеты. "Они делятся и неудачами, и успехами", - добавляет он.

В "Инстаграме", напротив, советы часто дают популярные микроблогеры - инфлюэнсеры, которые часто продают или рекламируют те или иные товары или диеты.

"Там вам часто предлагают спонсорский контент или рекламу - таким образом, информация в этой соцсети может быть менее объективной, чем в Reddit", - говорит исследователь из Эдинбурга.

Но некоторые профессионалы предупреждают об опасностях следования любым советам из соцсетей для коррекции фигуры.

"Борец с мифами на полной ставке"

Ведущая популярный аккуант в "Инстаграме" диетолог из Чикаго Кристи Бриссетт уверена, что слепое следование за инфлюэнсерами может не очень хорошо отразиться на здоровье.

Но и к Reddit она также относится без энтузиазма. Она говорит, что часть её пациентов подверглась на этой площадке травле с анонимных аккаунтов.

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Бриссетт рассказывает в "Инстаграме", как аккуратно садиться на диеты

"У анонимности есть и тёмная сторона: люди позволяют себе писать на Reddit другим такое, что они никогда не скажут в лицо", - говорит она.

Бриссетт также указывает на большое количество бесполезных или даже опасных советов, доступных на онлайн-платформах.

Например, в одном из обсуждений на Reddit с 200 тысячами участников утверждается, что кардинальное снижение калорийности - хороший способ похудеть.

Это нездоровый и потенциально опасный совет для подавляющего большинства взрослых людей: эксперты сходятся в том, что женщинам требуется около 2 тыс. калорий в день, мужчинам - в среднем 2,5 тыс. калорий.

"Я ощущаю себя, как борец с мифами от диетологии на полной ставке, - говорит Бриссетт. - Думаю, что большая часть информации поступает от людей, у которых нет никакого опыта в разработке диет".

У неё были и клиенты, которые заболели, следуя плохим советам из интернета, сказала она Би-би-си.

Бриссетт также указывает, что, в то время как у некоторых инфлюэнсеров и бьюти-блогеров есть соответствующая профессиональная подготовка, у подавляющего большинства её нет.

У персональных тренеров должно быть понимание анатомии и физиологии, сертификат об умении оказывать первую помощь и соответствующий диплом.

Плюс к этому, на многих очень сильно влияют фотографии позитивных и красивых худых людей в социальных сетях. Завышенные требования к себе и ожидания от диеты могут привести к заниженной самооценке, говорит Бриссетт.

"Если вы обнаружите, что теряете мотивацию от просмотра лент соцсетей или же чувствуете себя подавленно, то вам определённо стоит от них отдохнуть", - заключает диетолог.

Путь одного мужчины

Для многих сидящих на диете цель оправдывает любые средства.

"Мне было тяжело даже просто ходить, не то, что делать элементарные для других двадцатилетних вещи", - говорит Джоуи Морганелли.

Некогда этот молодой человек из Мичигана весил 180 кг. Теперь ему 23, а на диету он сел, пытаясь найти первую работу.

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Джоуи Морганелли начал диету по рекомендации одного из сообществ Reddit

"Я изводил себя голоданием, поскольку очень боялся есть. Каждый раз, когда я ел, я паниковал. Глупо, что чизбургер может заставить кого-то паниковать, но жирная пища выводила меня из себя", - говорит он.

Это была не очень хорошая идея, поэтому впоследствии он начитался дискуссий в Reddit и сел на новую, более стабильную диету.

"Так здорово, когда тебя поддерживает столько незнакомых людей, иногда это более важно, чем мнение твоих близких, потому что у незнакомцев нет предвзятого мнения о тебе", - говорит мужчина.

Он добился прогресса, но по-прежнему то набирает, то теряет вес.

В течение долгого времени ему удавалось непрерывно худеть, но сообщества в Reddit не помогли ему сохранить резко сниженную массу тела.

В мае новая работа заставила Джоуи вернуться к "заеданию" проблем.

"В июне я снова запустил себя из-за стресса, а снять напряжение мне помогает еда", - признаётся Морганелли.

Это предостерегающий пример: вес мичиганца снова увеличился - теперь он составляет 140 кг.