Глобальное потепление: 12 лет, чтобы спасти планету от катастрофы
Проблему глобальных изменений климата больше нельзя откладывать на потом, предупреждают ученые. Действовать нужно прямо сейчас - иначе непоправимый ущерб для экосистем планеты может быть нанесен уже к 2030-му году, то есть через 12 лет.
Таков основной вывод специального доклада, подготовленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).
В принятом в 2015 году (и подписанном 195 странами, в том числе и Россией) Парижском соглашении поставлена цель удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По общему мнению входящих в МГЭИК ученых, это единственный способ избежать того, что они называют климатической катастрофой, и сохранить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее наблюдали до сих пор.
Однако, как говорится в опубликованном в понедельник докладе, в настоящий момент человечество уверенно движется к отметке в 3 градуса. И чтобы удержаться в заявленных рамках, потребуются, по их словам, быстрые, масштабные и беспрецедентные изменения во всех аспектах жизни общества.
Это будет стоить очень и очень дорого. Однако все еще возможно, утверждают составители доклада.
"Полная перестройка экономики"
Доклад готовился три года. В его написании приняли участие несколько сотен экспертов со всего мира, которые не проводили никаких дополнительных исследований, а лишь изучали и суммировали уже опубликованные работы.
Научный консенсус не оставляет сомнений: глобальное изменение климата - реальность, и вызвано оно в первую очередь действиями человека и выбросами парниковых газов.
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"Разогрев планеты" человеком начался с активного развития промышленности во второй половине XIX века. И к настоящему моменту люди уже нагрели Землю в среднем на 1 градус.
Последствия этого разогрева будут ощущаться планетой на протяжении веков и даже тысячелетий, утверждают экпсерты. В том числе, уровень Мирового океана продолжит повышаться. Однако у человечества все еще есть шанс удержать повышение температуры на допустимом уровне.
Впрочем, утверждает МГЭИК, для этого недостаточно просто снизить объем выбросов парниковых газов. Его необходимо свести к нулю не позже середины XXI века - а это, в числе прочего, означает полный отказ от сжигания угля, нефти и газа. То есть перевод всей глобальной экономики на принципиально новые рельсы.
Кроме того, всей планете потребуется кардинально пересмотреть принципы землепользования, сельского хозяйства, градостроительства и промышленности в целом.
Неудивительно, что политики по всему миру выражают серьезные опасения по поводу того, какой эффект это окажет на промышленность, рабочие места и уровень жизни.
"Это с трудом укладывается в голове, и кто-то скажет, что эти планы безнадежно нереалистичны, - соглашается научный обозреватель Би-би-си Дэвид Шукман. - С одной стороны, вся глобальная экономика держится на углеводородах, от них зависят все ключевые отрасли промышленности и повседневной жизни. Но с другой, стоимость ветряных электрогенераторов и солнечных панелей уже сильно упала, и многие государства ставят весьма амбициозные цели в области экологии".
"В конечном счете политикам придется делать сложный выбор: убедить своих избирателей, что предлагаемые в докладе революционные изменения неизбежны и действовать нужно прямо сейчас, или полностью игнорировать доклад и утверждать, что ученые ошибаются", - уверен он.
"Действуйте, идиоты!"
"Ученые хотели бы написать заглавными буквами "ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ", но такое заявление необходимо подкреплять фактами и цифрами, - говорит представитель "Гринпис" Кайса Косонен. - И теперь они это сделали".
Авторы доклада рисуют весьма мрачную картину планеты, перегретой за счет действий человека.
Раньше было принято считать, что мы в состоянии справиться с последствиями повышения средних температур на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако, как следует из доклада, даже повышение на 1,5 градуса может быть критичным.
И при нынешних темпах выбросов это неизбежно должно случиться очень скоро, где-то между 2030 и 2052 годом, говорят в МГЭИК.
Чтобы удержаться в намеченных рамках и полностью реформировать энергетическую систему, нужно очень и очень много денег - примерно 2,5% от совокупного мирового ВВП (то есть стоимости всех произведенных на планете товаров и услуг). Или - в абсолютных цифрах - по 2,4 трлн долларов ежегодно на протяжении 20 лет.
Для сравнения - это примерно в два раза больше ВВП всей Российской Федерации, а она занимает по этому показателю 12-ю строчку в мировом рейтинге.
И даже в случае если эти деньги найдутся, человечеству придется придумать дополнительные способы извлекать из атмосферы излишки парниковых газов и навечно захоранивать их под землей.
Кроме того, кардинальные изменения должны произойти в жизни каждого из нас. Нам придется потреблять значительно меньше мяса, масла, сыра и молока, а также других продуктов животного происхождения, полностью перейти на электрические автомобили, практически отказаться от путешествий по воздуху (по крайней мере до тех пор, пока не появятся электросамолеты) - и многое, многое другое.
"Это не вопрос какой-то далекой от нас науки, это напрямую затрагивает то, как все мы живем и работаем, - говорит сопредседатель МГЭИК Дебра Робертс. - И это показывает каждому из нас, какой вклад в эти глобальные изменения может внести лично он. Потому что вклад придется внести каждому".