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Проблему глобальных изменений климата больше нельзя откладывать на потом, предупреждают ученые. Действовать нужно прямо сейчас - иначе непоправимый ущерб для экосистем планеты может быть нанесен уже к 2030-му году, то есть через 12 лет.

Таков основной вывод специального доклада, подготовленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

В принятом в 2015 году (и подписанном 195 странами, в том числе и Россией) Парижском соглашении поставлена цель удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По общему мнению входящих в МГЭИК ученых, это единственный способ избежать того, что они называют климатической катастрофой, и сохранить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее наблюдали до сих пор.

Однако, как говорится в опубликованном в понедельник докладе, в настоящий момент человечество уверенно движется к отметке в 3 градуса. И чтобы удержаться в заявленных рамках, потребуются, по их словам, быстрые, масштабные и беспрецедентные изменения во всех аспектах жизни общества.

Это будет стоить очень и очень дорого. Однако все еще возможно, утверждают составители доклада.

"Полная перестройка экономики"

Доклад готовился три года. В его написании приняли участие несколько сотен экспертов со всего мира, которые не проводили никаких дополнительных исследований, а лишь изучали и суммировали уже опубликованные работы.

Научный консенсус не оставляет сомнений: глобальное изменение климата - реальность, и вызвано оно в первую очередь действиями человека и выбросами парниковых газов.

"Разогрев планеты" человеком начался с активного развития промышленности во второй половине XIX века. И к настоящему моменту люди уже нагрели Землю в среднем на 1 градус.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К 2050 году возобновляемые источники энергии должны обеспечивать 85% потребностей планеты в электричестве

Последствия этого разогрева будут ощущаться планетой на протяжении веков и даже тысячелетий, утверждают экпсерты. В том числе, уровень Мирового океана продолжит повышаться. Однако у человечества все еще есть шанс удержать повышение температуры на допустимом уровне.

Впрочем, утверждает МГЭИК, для этого недостаточно просто снизить объем выбросов парниковых газов. Его необходимо свести к нулю не позже середины XXI века - а это, в числе прочего, означает полный отказ от сжигания угля, нефти и газа. То есть перевод всей глобальной экономики на принципиально новые рельсы.

Кроме того, всей планете потребуется кардинально пересмотреть принципы землепользования, сельского хозяйства, градостроительства и промышленности в целом.

Неудивительно, что политики по всему миру выражают серьезные опасения по поводу того, какой эффект это окажет на промышленность, рабочие места и уровень жизни.

"Это с трудом укладывается в голове, и кто-то скажет, что эти планы безнадежно нереалистичны, - соглашается научный обозреватель Би-би-си Дэвид Шукман. - С одной стороны, вся глобальная экономика держится на углеводородах, от них зависят все ключевые отрасли промышленности и повседневной жизни. Но с другой, стоимость ветряных электрогенераторов и солнечных панелей уже сильно упала, и многие государства ставят весьма амбициозные цели в области экологии".

"В конечном счете политикам придется делать сложный выбор: убедить своих избирателей, что предлагаемые в докладе революционные изменения неизбежны и действовать нужно прямо сейчас, или полностью игнорировать доклад и утверждать, что ученые ошибаются", - уверен он.

"Действуйте, идиоты!"

"Ученые хотели бы написать заглавными буквами "ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ", но такое заявление необходимо подкреплять фактами и цифрами, - говорит представитель "Гринпис" Кайса Косонен. - И теперь они это сделали".

Авторы доклада рисуют весьма мрачную картину планеты, перегретой за счет действий человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Человечеству придется придумать, как извлекать из атмосферы излишки парниковых газов

Раньше было принято считать, что мы в состоянии справиться с последствиями повышения средних температур на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако, как следует из доклада, даже повышение на 1,5 градуса может быть критичным.

И при нынешних темпах выбросов это неизбежно должно случиться очень скоро, где-то между 2030 и 2052 годом, говорят в МГЭИК.

Чтобы удержаться в намеченных рамках и полностью реформировать энергетическую систему, нужно очень и очень много денег - примерно 2,5% от совокупного мирового ВВП (то есть стоимости всех произведенных на планете товаров и услуг). Или - в абсолютных цифрах - по 2,4 трлн долларов ежегодно на протяжении 20 лет.

Для сравнения - это примерно в два раза больше ВВП всей Российской Федерации, а она занимает по этому показателю 12-ю строчку в мировом рейтинге.

И даже в случае если эти деньги найдутся, человечеству придется придумать дополнительные способы извлекать из атмосферы излишки парниковых газов и навечно захоранивать их под землей.

Кроме того, кардинальные изменения должны произойти в жизни каждого из нас. Нам придется потреблять значительно меньше мяса, масла, сыра и молока, а также других продуктов животного происхождения, полностью перейти на электрические автомобили, практически отказаться от путешествий по воздуху (по крайней мере до тех пор, пока не появятся электросамолеты) - и многое, многое другое.

"Это не вопрос какой-то далекой от нас науки, это напрямую затрагивает то, как все мы живем и работаем, - говорит сопредседатель МГЭИК Дебра Робертс. - И это показывает каждому из нас, какой вклад в эти глобальные изменения может внести лично он. Потому что вклад придется внести каждому".