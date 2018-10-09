Кокорин и Мамаев. Что нужно знать о плохих парнях российского футбола

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotaev/TASS Image caption Александр Кокорин и Павел Мамаев больше известны широкой публике не благодаря спортивным достижениям, а из-за скандалов вне футбольного поля

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о побоях. Так бывшие игроки национальной сборной провели утро понедельника, 8 октября, в Москве, отмечая десятилетие своей дружбы. Русская служба Би-би-си рассказывает, что нужно знать о двух самых скандальных футболистах России.

Как начиналась их карьера?

В детстве Александр Кокорин увлекался боксом, но в конце концов сделал выбор в пользу футбола. Тренер местной секции в его родном городке Валуйки Белгородской области разглядел талант в первокласснике и предложил ему заняться футболом серьезно. Еще через два года начинающего форварда повезли на просмотр в Москву - сначала в "Спартак", а потом в "Локомотив", который в результате и взял мальчика себе.

Следующие шесть лет Кокорин прожил в интернате "Локомотива", и, по его словам, это стало для спортсмена серьезной школой жизни. Родители могли посещать его только несколько раз в год, так что Александру с раннего детства пришлось учиться самостоятельности.

Отучившись в футбольной школе "Локомотива", Кокорин так и не сыграл за взрослую команду этого клуба ни одного матча. В 17 лет он подписал свой первый профессиональный контракт с «Динамо» и выступал за московский клуб до конца 2015 года.

Павел Мамаев родился в подмосковном Подольске, ребенком попал в московский спортивный интернат "Футбольная школа молодежи". В интервью сайту "Чемпионат" он вспоминал, что в детстве футбол занимал все его время.

Мамаев дебютировал в профессиональном футболе очень рано по современным меркам - в 16 лет в составе московского "Торпедо". Вскоре он стал постоянно появляться на поле, а в 2007 году перешел в московский ЦСКА. Таким образом, он сменил команду, которая вылетела из Премьер-лиги ("Торпедо") на команду-чемпиона (ЦСКА).

Чего они добились в футболе?

Сейчас Кокорину 27 лет - в этом возрасте игроки его амплуа обычно достигают пика карьеры. Но пока Александру не удалось завоевать ни одного трофея ни на клубном уровне, ни на уровне сборной.

С детства его называли большим футбольным талантом, но нельзя сказать, что нападающий оправдал надежды. Кокорин провел в "Динамо" долгих восемь лет. С 2011 года ходили разговоры о возможном переходе в более сильный клуб, в том числе в один из грандов европейского футбола. Этого так и не случилось.

Летом 2013 года было объявлено о переходе Кокорина в "Анжи" за 19 миллионов долларов. В тот момент дагестанскую команду тренировал известный голландский специалист Гус Хиддинк, и она претендовала на самые высокие места в чемпионате России. Не прошло и месяца с начала сезона, как владелец "Анжи" Сулейман Керимов объявил о сокращении финансирования клуба. Команда начала избавляться от дорогих игроков, Кокорина вернули в "Динамо", и за "Анжи" он так и не сыграл.

В 2016 году Кокорин перешел в питерский "Зенит". Карьера там сначала не задалась - первые полтора года в Петербурге он мало забивал, но потом освоился и в сезоне 2017/2018 года форвард забил 10 мячей. Результат мог быть гораздо лучше, если бы не тяжелая травма, которая лишила Кокорина возможности играть до конца сезона и не позволила выступить на ЧМ-2018. На момент получения травмы Кокорин, игравший в сборной с 2011 года, был основным форвардом национальной команды.

Мамаеву недавно исполнилось 30 лет. За свою карьеру он поиграл на нескольких позициях в полузащите и атаке. Почти все медали футболист завоевал в составе столичного ЦСКА. С этим клубом он дважды становился серебряным призером чемпионата России, дважды - бронзовым, три раза выигрывал кубок страны.

Единственный раз футболист стал чемпионом России тоже с "армейцами" - в сезоне 2012/2013 года. Примерно тогда же Мамаев перестал проходить в основной состав ЦСКА и был отдан в аренду ФК "Краснодар". Там он еще раз выиграл "бронзу" национального первенства.

Мамаев в интервью "Спорт-Экспресс" говорил, что в 2012 году к нему проявлял интерес знаменитый английский клуб "Манчестер Юнайтед", но переход так и не состоялся.

В 2010-м Мамаев впервые сыграл за сборную России, но в основном составе команды он закрепился только перед Евро-2016. Этот турнир Мамаев и Кокорин провалили, как и вся национальная команда - она не вышла из относительно легкой группы.

Кто они вне поля?

Репутацию Александра Кокорина за пределами футбольного поля можно, мягко говоря, назвать неоднозначной. Если о своей подростковой жизни в интернате "Локомотива" футболист рассказывал как о бедном времени, то затем, получив свой первый профессиональный контракт, Кокорин никогда больше не скрывал материальной обеспеченности - и даже бравировал достатком.

В своем "Инстаграме" он часто публикует фотографии с отдыха на топовых курортах по всему миру и селфи на фоне очень дорогих машин. В околоспортивной футбольной прессе его называли "иконой стиля" за привычку одеваться в элитных бутиках.

Кокорин вызывает раздражение многих футбольных болельщиков, которые считают, что его стиль жизни не соответствует спортивным достижениям. Даже председатель наблюдательного совета "Динамо" Сергей Степашин сетовал на слишком высокую, по его мнению, зарплату игрока - около 5,5 миллионов долларов в год.

Кокорин не только любит дорогие автомобили, но еще и ездит на них, нарушая правила. В феврале 2017 года полиция задержала футболиста в центре Москвы за то, что он на своем "Бентли" ехал по встречной полосе. Кокорин объяснил, что выехал на встречку непреднамерено, но суд в итоге лишил его водительских прав на четыре месяца.

Российская пресса писала о том, что клубным функционерам приходилось прилагать немалые усилия для того, чтобы заминать скандальные истории, в которые попадал Кокорин, в том числе в связи с ездой на машине в нетрезвом виде.

У Мамаева, напротив, репутации какого-то особенного скандалиста не было. В неприятные истории он старался не попадать - за редким исключением.

В 2011 году пресса писала, что у футболиста был конфликт с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Спустя пять лет Мамаев вышел на один из матчей чемпионата Европы с рассеченной бровью. Портал Life написал, что, возможно, это последствия очередного конфликта со Слуцким, который тогда возглавлял сборную.

По версии издания, Мамаев и Слуцкий повздорили, и за тренера заступился другой футболист Роман Широков, который ударил Мамаева в глаз. Впрочем, все участники предполагаемого конфликта опровергли информацию Life.

Главный (до недавних пор) скандал в карьере Кокорина и Мамаева произошел сразу после вылета с Евро-2016. Провалив турнир, друзья-футболисты отправились в отпуск в Монте-Карло. Вскоре портал Life опубликовал видео из местного клуба, на котором фигурировали оба футболиста. На записи видно, как им за стол под гимн России приносят ведерки и подносы с десятками бутылок шампанского. По версии сайта, спортсмены заплатили за 500 бутылок алкоголя за 250 тысяч евро.

Видео вызвало резко негативную реакцию в социальных сетях. Такое развлечение футболистов на фоне провала национальной команды на Евро было воспринято болельщиками крайне отрицательно. Кокорин и Мамаев извинились за свой поступок, при этом Кокорин заявил ТАСС: "Не оправдываясь, хотел бы сказать, что не имею отношения ни к тому шампанскому, ни к тем суммам и, что самое важное, к тому, что ставили российский гимн".

Клубы, за которые выступали спортсмены, оштрафовали их и отправили в дублирующие составы. Впрочем, вскоре и Мамаев, и Кокорин вернулись в основные команды.

В октябре 2018 года, совсем незадолго до нынешнего скандала, желтая пресса писала, что Мамаев близок к разводу с супругой. Однако Алана Мамаева, которая и дала повод для таких разговоров постом в своем "Инстаграме", позже опровергла информацию о возможном разрыве.

Жена Мамаева уже успела прокомментировать драку с участием Кокорина и ее мужа в московском кафе. "Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?" - сказала Мамаева "Спорт-Экспрессу" и попросила прощения за поведение супруга.

Что будет с Кокориным и Мамаевым дальше?

Кокорина и Мамаева подозревают в двух избиениях, которые произошли утром в понедельник. Они могут быть причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой в центре Москвы, утверждают источники федеральных агентств. Кроме того, чуть позже в кафе футболисты напали на главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Все трое пострадавших госпитализированы.

Павел Мамаев, судя по всему, лишится работы. "В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", - говорится в заявлении ФК "Краснодар". К вечеру вторника стало известно, что клуб обратился в Российский футбольный союз с заявлением о расторжении контракта.

ФК "Зенит" также пообещал наказать Кокорина. "Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно", - сообщается в пресс-релизе клуба. Его авторы добавляют, что "Зенит" ждет "правовой оценки соответствующих органов".

Российская Премьер-лига ограничилась "решительным осуждением" футболистов. В Российском футбольном союзе заявили, что оба игрока давно не вызывались в сборную и не имеют к ней отношения. Министр спорта Павел Колобков сказал: "Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут".

Российские спортивные обозреватели призвали к самым жестким мерам против футболистов. Колонка футбольного обозревателя Игоря Рабинера в "Спорт-Экспрессе" вышла под заголовком: "Зенит" и "Краснодар", разрывайте контракты. Клубы РПЛ, договоритесь о тотальном бойкоте".

Обозреватель "Советского спорта" Павел Лысенков озаглавил свой материал не менее жестко: "Кокорин и Мамаев - не футболисты, а гопники. Почему они до сих пор не сидят?"

С точки зрения уголовного права Кокорин и Мамаев могут стать фигурантами дела о побоях (именно по такой статье расследуются оба эпизода). Минимальное наказание по этой статье - обязательные работы, максимальное - два года лишения свободы. Но если обвинение в отношении футболистов переквалифицируют на более серьезное, например "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", то и максимально возможное наказание увеличится.

Как сообщает RT, из музея школы № 4 города Валуйки, где учился нападающий "Зенита" Александр Кокорин, убрали посвящённый ему стенд.