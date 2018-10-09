Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Portal будет работать на базе месенджера "Фейсбука"

Социальная сеть Facebook сообщила о выпуске собственного видеофона Portal, который будет производиться в двух версиях. Однако презентация гаджета прошла не в самый удачный момент: совсем недавно компания оказалась замешана в очередном скандале с утечкой данных.

Камера Portal способна автоматически масштабировать изображение пользователя и следить за ним по мере его перемещения в поле зрения устройства, что превосходит функционал нынешних приложений на смартфонах и планшетных компьютерах.

Обе версии устройства будут работать на базе месенджера "Фейсбука", а также на них будет предустановлен голосовой помощник "Алекса" от компании Amazon.

Но пользователям в первую очередь важно знать, как в Portal реализована защита их персональных данных. Другой производитель аналогичных устройств для видеозвонков заявил, что представленная концепция добавит к "переизбытку гаджетов".

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Устройство активизируется после слов "Hey Portal" (Эй, Portal)

"Выбран на удивление неудачный момент, - сказал редактор журнала Wired Джереми Уайт. - Новость о взломе аккаунтов ["Фейсбука"] появилась за день до представления гаджета. Вопрос в том, захотят ли люди наплевать на вопросы безопасности ради очень удобного устройства".

Представитель компании Эндрю Босуорт, отвечающий за запуск Portal, сказал, что в Facebook знают о беспокойстве пользователей.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Экран Portal+ можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении

"Мы понимаем, что установка микрофона и камеры в собственном доме - это фактор, который заставит потребителя трижды задуматься, особенно когда это касается новой категории устройств для видеозвонков, доступ к которым для потребителя ранее не был чем-то привычным. Поэтому мы начали работать над планом защиты личной информации этого продукта не неделю назад и даже не полгода назад, а два года назад", - рассказал он в интервью Би-би-си.

Устройства поступят в продажу в США в ноябре.

Facebook собирается продавать их и в других странах, но о сроках пока не сообщается.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Эконом-версию Portal будет отличать более низкое разрешение экрана

Глава компании Sonos, которая производит управляемые голосом аудиоколонки, наряду с другими скептиками задается вопросом о том, насколько востребованным окажется Portal и другие подобные устройства.

"В данный момент у меня есть сомнения о том, нужен ли потребителям очередной экран в доме", - рассказал Патрик Спенс в интервью Би-би-си.

Как работает Portal?

Радиус работы с обеими версиями Portal - от 1,5 до 3 м. Это дальше, чем в видеозвонках, которые осуществляются со смартфонов и компьютеров.

В девайсы встроена камера с разрешением 12 мегапикселей и достаточно широким обзором - 140 градусов. Это позволяет встроенной в устройстве программе приближать изображение пользователя и следовать за его передвижениями.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Устройство будет снабжено широкоугольной камерой и четырьмя микрофонами

В режиме SmartCamera в случае появления других людей в комнате гаджет автоматически расширит обзор.

Но у пользователя на другом конце разговора будет возможность щелчком пальца по экрану выбрать режим Spotlight и сфокусировать изображение на одном человеке. Например, таким образом бабушка сможет удерживать камеру на внуке, даже если разговор будут вести его родители.

На изображение можно будет наложить графические технологии дополненной реальности. Некоторые эффекты призваны рассмешить - например, когда у собеседника на голове появляется забавная шляпа. Но также эту технологию могут, к примеру, использовать родители, когда, находясь вдалеке, они рассказывают сказки детям, сопровождая их картинками.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В устройстве будут использованы графические технологии дополненной реальности

Пользователи смогут проигрывать песни из сервисов Spotify или Pandora, которые будут одновременно звучать на их Portal и на устройстве собеседника, избегая при этом эффекта эха.

К разговору можно будет одновременно подключить до семи других устройств.

Принимать звонки можно будет и на других устройствах с установленным месенджером "Фейсбука", но в этом случае придется пожертвовать некоторыми функциями.

Самый дорогой девайс Portal+ обойдется в 349 долларов. Его экран размером в 15,6 дюйма (39,6 см) и разрешением 1080p можно будет использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Пользователи смогут одновременно слушать одну и ту же песню

"Облегченную" модель устройства Portal можно будет приобрести за 199 долларов. У нее будет меньший по размеру и разрешению экран (10,1 дюйма и 720р соответственно), а также более слабые колонки.

Устройства смогут использовать до четырех пользователей. Таким образом, члены семьи смогут подключаться к своим аккаунтам и использовать свои контакты, а также сохранять в тайне историю вызовов. Вход в свой профиль можно будет закрыть паролем.

Как обеспечивается безопасность личных данных?

В верхней части экрана можно будет отключить микрофон и камеры. Также в комплекте устройства будет пластиковый колпачок, которым можно будет физически закрыть камеру и полностью исключить возможность передачи видеоданных, например, если пользователь отдает голосовые команды.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В комплекте с устройством будет поставляться колпачок для закрытия камеры

Facebook утверждает, что не записывает, не прослушивает и не анализирует содержание звонков на своих серверах, а передаваемые данные зашифровываются.

Но некоторая информация все же сохраняется. Например, какие пользователи участвовали в разговоре, его продолжительность, а также любые возникшие проблемы с качеством.

И хотя эта информация шифруется в цифровом виде для противодействия хакерам, метод шифрования не является сквозным.

В теории это означает, что Facebook может, если потребуется, предоставить властям доступ к разговорам.

"Было бы лучше, если бы здесь использовалось сквозное шифрование. И странно, что этого нет, учитывая, что в месенджере WhatsApp, который принадлежит Facebook, это реализовано", - сказал редактор издания Wired Джереми Уайт.

В Facebook отметили, что компания рассматривает возможность предоставления WhatsApp в качестве альтернативы месенджера "Фейсбука".

"WhatsApp, безусловно, помог бы в запуске устройства в других странах", - сказал представитель Facebook Эндрю Ботсуорт.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Каждый член семьи сможет сохранить профиль со своими контактами

В сентябре стало известно, что полицейские в США безуспешно пытались заставить Facebook позволить им прослушивать разговоры членов преступной группировки в мессенджере.

Еще больше приложений и рекламы?

К началу продаж приложений для Portal будет не так много:

собственный видеосервис соцсети Watch

рецепты из Food Network

новостные ролики из Newsy

Пока компания решила не открывать новостные ленты в "Фейсбуке" и "Инстаграме", а также в устройствах не будет магазина приложений от сторонних разработчиков.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В Facebook считают, что приложение с рецептами пользователям понравится

Было также решено пока обойтись без рекламы, хотя компания не исключает, что в будущем гаджет будет, к примеру, рекламировать кошачью еду, если обнаружит в кадре кота.

"Сейчас мы ничего не делаем в этом направлении, и мы будем действовать максимально прозрачно и понятно, если мы что-то предпримем", - сказал представитель соцсети.

Есть ли на рынке место для подобного продукта?

Устройства Echo компании Amazon и Home компании Google оказались на удивление популярными.

В ходе недавнего исследования, проведенного компанией Adobe, выяснилось, что у 32% американских семей есть подобные устройства, а к концу года они будут уже у 50%.

Однако пока неясно, есть ли спрос на аналогичные устройства с видеоэкраном.

Правообладатель иллюстрации Amazon Image caption Amazon уже продает аудиоколонки с экранами

Глава Sonos входит в число скептиков.

"Индустрия находится на этапе переизбытка гаджетов, и возникает вопрос: что еще можно придумать? У нас есть экран, и у нас есть динамик, давайте их соединим и поставим дома", - иронизирует Патрик Спенс.

"Мы отмечаем, что люди устают от экранов и хотят, чтобы индустрия по производству электроники уделяла больше внимания тому, как используются имеющиеся экраны устройств в их домах, а не так, чтобы водрузить еще один экран в комнату", - добавил он.

Но другой представитель индустрии считает иначе.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Гаджет сможет показывать слайдшоу и напомнить о днях рождения людей из списка контактов

"Facebook предлагает Portal по ценам, которые, скорее всего, покажутся заманчивыми большому числу семей и индивидуальных потребителей, - говорит сотрудник консультационного агентства ABI Джонатан Коллинз. - Главным условием для покупки будет эффект массовости, когда люди будут знать, что они смогут использовать это устройство для звонка тем, у кого тоже есть аналогичное устройство".