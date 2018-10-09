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Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в отношении нового судьи Верховного суда США Бретта Кавано - фальшивка и выдумка.

На церемонии присяги судьи в Белом доме Трамп извинился перед Кавано от имении нации за якобы направленную против него "кампанию, основанную на лжи".

Ранее президент, состоящий в Республиканской партии, осудил призывы некоторых представителей Демократической партии объявить импичмент судье, назвав их оскорблением американской общественности.

Руководство демократов сообщило, что не поддерживает призыв об импичменте, инициаторами которого выступили два конгрессмена-демократа.

Американский сенат утвердил кандидатуру Кавано в субботу. За него было отдано 50 голосов, 48 - против.

Что сказал Трамп?

"Я тут узнал, что они теперь подумывают объявить импичмент замечательному юристу. Человеку, который не сделал ничего плохого, человеку, который оказался втянут в фальшивую историю, которую придумали демократы при помощи своих юристов, а теперь ему хотят объявить импичмент", - сказал американский президент.

"Я считаю это оскорблением американской общественности", - добавил он.

Все обвинения в отношении Кавано - это сплошная выдумка, фабрикация, и это все позор, сказал Трамп.

Позднее, выступая в Орландо, американский лидер сказал, что обвинения в адрес судьи придумали злые люди. Неясно, имел ли он ввиду женщин, предъявивших обвинения, их адвокатов или демократов-конгрессменов.

Правообладатель иллюстрации US Supreme Court Image caption Кавано принял присягу верховного судьи вечером в субботу в здании Верховного суда

Сразу после дачи показаний в Сенате профессора Кристин Блази Форд, которая обвиняет Кавано в сексуальном насилии, Трамп назвал ее убедительным свидетелем.

Однако затем он поставил под сомнение ее объективность и даже передразнил ее выступление в конгрессе.

Трамп уверяет, что демократы проиграют предстоящие выборы в конгресс, и это станет подспорьем для оставшегося срока его президентства.

Где сейчас Бретт Кавано?

Вечером в понедельник в Белом доме состоялась официальная церемония приведения к присяге при вступлении в должность нового судьи Верховного суда.

На этой церемонии Трамп извинился перед Кавано за "кампанию лжи", якобы направленную против судьи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На церемонии в Белом доме Трамп извинился от имени нации перед судьей Кавано

"От имени нации я хочу принести извинения Бретту и всей семье Кавано за ужасную боль и страдания, которые вы были вынуждены терпеть", - заявил Трамп.

В субботу 53-летний Кавано принес присягу в Верховном суде. К своим обязанностям он приступит во вторник.

Кавано исполнил свое обещание взять на работу в команду как можно больше женщин и стал первым в истории судьей со стопроцентным женским коллективом.

Во вторник он приступает к своим новым обязанностям в Верховном суде.

Что происходит с Кристин Блази Форд?

Форд обвинила нового судью в сексуальном насилии на студенческой вечеринке в 1982 году. Ее адвокат сообщил, что теперь она не может вернуться домой из-за непрекращающихся угроз в свой адрес.

"Пройдет много времени, прежде чем они смогут вернуться жить домой. Угрозы не прекращаются. Это отвратительно. Это очень пугает", - рассказала каналу MSNBC Адвокат Дебра Кац.

Каковы шансы импичмента?

Несколько конгрессменов-демократов, в числе которых Луис Гутьеррес и Тед Лью, настаивают на отстранении Бретта Кавано от должности Верховного судьи.

Но лидер демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что попытка импичмента нового судьи не входит в их планы.

"Давайте не будем торопить события. Импичмент для нас не главное", - сказала она.

Сенатор Крис Кунс сообщил в интервью NBC: "Я думаю, рановато для этого… Люди, у которых сложилось твердое мнение по этому вопросу, должны прийти на выборы и проголосовать".

Петиция по импичменту Кавано набрала более 150 тыс. подписей.

Худшее позади для Кавано?

В субботу Нэнси Пелоси сообщила, что в соответствии с законом о свободе информации отправит запрос об обнародовании результатов расследования ФБР по Кавано.

Демократ Джеррольд Нэдлер, который может возглавить юридический комитет палаты представителей конгресса в случае успеха демократов на выборах, сказал, что будет готов начать расследование в отношении судьи.

Нэдлер не затронул вопрос импичмента. В интервью газете New York Times он сказал, что расследование выяснит, не попытались ли республиканцы в сенате скрыть выводы расследования ФБР.

Расследование в отношении Кавано начала Американская ассоциация адвокатов.