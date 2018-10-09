Пресса Британии: мечта Путина - перерисовать карту Европы

В обзоре британской прессы за 9 октября:

Мечта Путина - перерисовать карту Европы

Цель стратегии дестабилизации с использованием киберпространства, которую использует Москва - помешать небольшим странам вступить в союз с западными демократиями, пишет в колонке для Daily Telegraph бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейг.

Растущий масштаб российских киберопераций в южно- и восточноевропейских странах вызывает озабоченность. Пока Запад разделен и отвлечен, президент Владимир Путин у всех на глазах подрывает основы его будущего.

Самым ярким примером с 2014 года остается Украина. Россия аннексировала часть ее территории - Крым, а затем перешла к долгосрочной кампании по дестабилизации, мешая Украине функционировать как нормальной стране.

Последовали годы лишений и несчастий, среди которых - катастрофа малайзийского лайнера MH-17.

Стратегия Москвы ясно видна на примере небольших государств. Им пытаются помешать сделать свободный выбор и стать демократическими странами, частью Запада.

В 2016 в Черногории предотвратили попытку переворота, целью которого было не дать стране вступить в НАТО. На скамье подсудимых оказались в том числе граждане России.

Если говорить о недавних примерах, Россия воспользовалась своими навыками по дестабилизации демократических выборов, чтобы понизить явку на референдуме о названии Македонии, бывшей югославской республики.

Референдум открыл бы Македонии дорогу к вступлению в ЕС и НАТО, но явка была слишком низка, и его не засчитали. При этом сообщалось о возникновении накануне голосования фейковых аккаунтов в соцсетях и о проплаченных нарушителях на участках.

Можно предположить, что похожие методы использовались и в случае с еще двумя недавними выборами. В Латвии пророссийская партия набрала достаточно голосов, чтобы попасть в парламент.

В Боснии-Герцеговине к власти пришел союзник Москвы Милорад Додик, что сильно усложнит достижение внутреннего согласия в этой стране, критически важной для мира на Балканах.

Это можно связать с переговорами между лидерами Сербии и Косово об изменении общей границы. Точных предложений пока только ждут, но общая идея - передать Косову муниципалитеты с преимущественно сербским населением Сербии и, возможно, районы с албанским большинством.

Вашингтон и Брюссель в принципе согласны скорректировать границы, Россия с энтузиастом выступает за этот план, и только Германия его критикует, заявляя, что перемена границ может вскрыть слишком много старых ран.

В 2010 году в роли Главы МИД Британии, я многократно посещал Балканы и в итоге дал понять всем причастным странам, что работа над картой региона закончена. Я предупредил их, чтобы они и не думали пытаться эту карту как-то изменить.

Сегодня я уверен, что Запад в целом должен вместе с Берлином противостоять этим планам.

У России есть длинный список европейских границ, которые она хотела бы подкорректировать. Может быть Абхазию и Южную Осетию, отнятые у Грузии 10 лет назад, можно было бы формально включить в состав РФ?

Еще можно подлить масла в намечающийся конфликт между Украиной и Венгрией, намекнув, что и там тоже можно "исправить" границу. А страны Балтии? Там живет много русских, возможно, и там границы нуждаются в корректировке?

Россия с удовольствием откроет этот ящик Пандоры просто ради возможности помешать рассорившимся и ослабленным государствам сближаться с Западом.

Как в Цюрихе репетируют оперу Серебренникова без режиссера?

У Кирилла Серебренникова выдался успешный год. Его "Гоголь-центр" остается одним из лучших театров Москвы, его картина "Лето", описывающая быт петербургской рок-богемы 1980-х, была обласкана на Каннском кинофестивале, а в ноябре грядет премьера оперы Моцарта "Так поступают все женщины, или Школа влюбленных" на сцене Цюрихского оперного театра, пишет Шон Уокер в Guardian.

Это очень впечатляет, учитывая то, что Серебренников провел весь год под домашним арестом.

В Цюрихе, несмотря на то, что режиссер находится от него больше чем за тысячу километров, начались первые репетиции оперы "Так поступают все".

Серебренникову нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а общаться можно только с адвокатом. Однако ему не запретили пользоваться компьютером.

Поэтому в конце каждой репетиции адвокату Серебренникова приходит ее видео запись, которую он записывает на USB-драйв и несет режиссеру в его московскую квартиру.

Андреас Хомоки, руководитель Цюрихского оперного театра, говорит, что заказал постановку Серебренникову два года назад, увидев его спектакль в Германии.

Когда режиссера задержали, а потом посадили под домашний арест, Хомоки заволновался.

"Режиссер, разумеется, это человек, который должен быть на площадке, давать советы и оценку", - говорит Хомоки.

Театр начал искать нового режиссера, но в последний момент передумал.

"У меня был крайний срок до февраля, но я разговаривал с людьми. Со своей семьей и сыном. И сын сказал мне, что я не могу так поступить. И я понял, что он прав", - говорит директор театра.

Серебренникову удается работать, находясь под домашним арестом. На последнем слушании по ходатайству об отмене меры пресечения режиссер сказал, что самая важная вещь для него - это работа.

Домашний арест остается в силе.

Таблоид узнал о новых планах России в Ливии

Таблоид Daily Mail со ссылкой на неназванные источники в правительстве публикует эксклюзивную новость о том, что Россия планирует увеличить военное присутствие в Ливии.

В Ливии действуют две российские военные базы, в Бенгази и Тобруке. Вероятно, там также размещены ракеты систем С-300 и "Калибр".

Кремль взял в союзники фельдмаршала Халифу Хафтара. Цель российского военного вмешательства - взять под контроль береговую линию.

Тогда Россия сможет включать и выключать поток пересекающих Средиземное море мигрантов, как кухонный кран, говорит источник газеты.

"Факт в том, что мы очень уязвимы по отношению к колебаниям цен на нефть и миграционным потокам. И на то, и на другое можно повлиять из Ливии", - резюмирует источник газеты.