СМИ России: избиратели вошли во вкус протестного голосования

В обзоре российских газет за 9 октября:

РБК, "Ведомости": индекс избираемости губернаторов

РБК пишет о шансах глав российских регионах на переизбрание на выборах 2019 года, основываясь на опубликованном "Индексе избираемости", который выпущен Центром электоральных практик и Политической экспертной группой. Губернаторы более десяти регионов получили неудовлетворительные оценки.

Отличниками стали губернаторы Магаданской области Сергей Носов и Тульской области Алексей Дюмин, а также самый молодой из глав регионов Дмитрий Артюхов, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ. Самую высокую оценку в докладе получила деятельность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ему эксперты поставили пять с плюсом.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский, комментируя доклад, согласился с тем, что Чечня и ЯНАО всегда попадают в список лучших. Он отметил, что Кадыров и Дюмин, скорее всего, удержатся на своих местах за счет личных связей с главой государства.

Единицу, даже не двойку, получили трое губернаторов. Это глава Республики Алтай Александр Бердников, губернаторы Забайкальского края Наталья Жданова и Оренбургской области Юрий Берг.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил РБК, что эксперты исследовали избираемость, то есть готовность избирателей поддержать того или иного регионального руководителя на выборах.

В условиях роста протестных настроений и при условии проведения честных и открытых выборов избираемость снова стала важной, отметил политолог.

Газета "Ведомости" в статье на эту же тему приводит другой комментарий Константина Калачева, который считает, что у власти есть желание нейтрализовать эффект нынешней кампании, но избиратели уже вошли во вкус.

"Есть два факта, когда избиратели избавились от нелюбимых глав через голосование. Когда протестные настроения растут, то самый безобидный и неопасный способ выразить протест - именно на избирательном участке. Поэтому следующее голосование может пройти по тому же сценарию, что и в этот раз. Трудно загнать джинна обратно в бутылку".

Политолог Александр Кынев считает, что в условиях концентрации протеста, как показали сентябрьские выборы, избиратель может голосовать даже за слабых кандидатов. И пока, по мнению эксперта, нет никаких оснований говорить, что к осени 2019 года протестные настроения уменьшатся, так как непонятно, откуда взяться позитиву и росту общественного оптимизма.

"Коммерсант": разделение счетов

В апреле 2019 года вступит в силу новый порядок, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков - граждан, ИП и компаний. Об этом рассказывает газета "Коммерсант".

Новый порядок разделит счета и вклады, защитит личные средства граждан от взыскания налогов в рамках их предпринимательской деятельности, а также ужесточит порядок проверок в отношении физических лиц.

В то же время, отмечают эксперты, уточненные правила позволят получать максимально полный спектр информации о средствах граждан и могут стать базой для возможного усиления контроля.

Так, для предпринимателей изменения могут оказаться благоприятными. Минфин, отмечает "Коммерсант", в своих многочисленных письмах неоднократно смешивал личные и предпринимательские счета граждан, являющихся ИП.

Например, запрещал выдавать кредиты и открывать счета тем, кто является ИП с заблокированным счетом, допускал взыскание налоговых долгов ИП с личных вкладов и т. п.

Налоговики высказывали мнение, что необходимо отличать личное от предпринимательского, однако подобные заявления не имели юридической силы.

Теперь, пишет газета, в формах запросов налоговики четко должны разделять - их интересуют счета гражданина как предпринимателя или все же как обычного человека.

В то же время разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов.

"Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации", - поясняет партнер Taxology Алексей Артюх.

Кроме того, добавляет юрист, документ дает большие возможности на будущее, на случай дополнительного усиления контроля.

"Как минимум большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег, - отметил эксперт. - Если же мы вернемся к риторике о начислении налога с расходов граждан (по сути — контролю за расходами), то подобные сведения будут весьма полезны".

"Ведомости": оцифровка россиян

Газета "Ведомости" рассказывает, что Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт.

Он даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе правительства. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом. Она будет размером с банковскую.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека - его данным в разных государственных информационных системах, объясняют в пресс-службе правительства, тогда электронный паспорт позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и госуслуги.

Речь идет о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека - паспорта, СНИЛСа, водительских прав, рассказывает участник совещаний в правительстве, одновременно создается единый реестр всех данных всех граждан.

Стоит такая реформа по данным "Ведомостей", 114,4 млрд руб. до 2024 г., а собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

Впрочем, эксперты скептически относятся к этой идее. Попытки создать электронный паспорт не приносят успеха, потому что его практическая ценность и новизна сомнительны, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

В России, считает Сафонов, чиновники не определили, какие задачи решит электронный паспорт. Поэтому эксперт считает, что пока он избыточен: основные данные, в том числе для получения госуслуг, есть в СНИЛСе, а добавлять в единую систему другие документы, например, водительские права, не только бессмысленно, но и небезопасно.

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Газета "Коммерсант" публикует статью профессора Гарвардского университета, эксперта Валдайского клуба Тимоти Колтона, который пишет об отношениях России и США. "Присутствующий в отношениях между Россией и Западом холод - это не просто отсутствие тепла. Это вернувшееся чувство враждебности, граничащей с ненавистью", - пишет автор. https://www.kommersant.ru/doc/3764615

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.