Правообладатель иллюстрации FISCALIA DEL ESTADO DE MEXICO HANDOUT

Мексиканская полиция начала расследование в отношении супружеской пары, арестованной в момент, когда они перевозили расчлененное тело своей жертвы в детской коляске.

В ходе предварительного судебного слушания арестованный мужчина сознался в убийстве 20 женщин в бедном районе Мехико. Он также признался, что насиловал некоторых женщин перед убийством.

Следователи обнаружили при обыске в квартире этих людей и в другом доме неподалеку расчлененные тела нескольких человек. Они хранились в пластиковых пакетах в холодильнике и в ведрах, залитых цементом.

Обнаружены также предметы одежды, принадлежавшие пропавшим женщинам.

Прокуратура сообщила, что пара продавала внутренние органы убитых, однако кому именно, остается неясным.

Жители бедного района Экатепек на окраине Мехико, возмущенные жестокими убийствами, вышли на улицы с протестами. Они устроили процессию с зажженными свечами и требовали немедленного расследования.

Убийства женщин нередки в Мексике и часто остаются безнаказанными, но в данном случае кошмарные подробности привлекли внимание общественности.

Соседи рассказали, что часто видели на улицах эту пару с детской коляской, в которой и были обнаружены части тел их жертв.

Полиция задержала супругов после исчезновения в сентябре местной жительницы, 28-летней Нэнси Уитрон, и ее двухмесячной дочери Валентины.

Правообладатель иллюстрации EDOMEX Prosecutor's Office Image caption Нэнси Уитрон пропала вместе с дочерью Валентиной 6 сентября

На предварительном слушании подозреваемые - в соответствии с требованием мексиканских законов - были названы по именам: Хуан Карлос и его жена Патриция.

Мужчина признался в убийстве Нэнси Уитрон и назвал имена еще двух жертв - 23-летней Арлет Олгуин и 29-летней Эвелин Рохас.

Все три молодые женщины были незамужними матерями с малолетними детьми, и все они исчезли за последние три месяца.

Нэнси Уитрон пропала 6 сентября вместе с ребенком, после того как привела в школу двух старших дочерей.

Когда за девочками никто не пришел к концу дня, сосед поднял тревогу. Полиция начала поиски и вскоре обнаружила младшую девочку, Валентину, которую подозреваемая в убийствах пара продала другой семье. Эти люди также арестованы. Девочку передали бабушке.

По словам следователей, Хуан Карлос с женой заманивали молодых женщин к себе в дом, обещая продать им задешево детскую одежду.

Полиция сообщила, что после ареста Хуан Карлос попросил разрешения принять душ и надеть костюм, прежде чем предстать перед журналистами, заявив, что не является "грязным преступником".

По словам прокурора штата Мехико Алехандро Гомеса, есть сведения, что оба арестованных имеют историю психических заболеваний. В частности, Хуан Карлос в прошлом страдал психозом. Однако, как сказал Гомес, они отдают отчет в своих действиях.

Гомес заявил на предварительном слушании, что полиции удалось выследить подозреваемых, проследив, куда именно звонили пропавшие женщины накануне своего исчезновения.

Штат Мехико занимает первое место в стране по числу исчезнувших женщин. В период с января по апрель этого года в штате пропало 395 человек, из которых 207 - женщины.

Эти исчезновения в основном концентрируются в районах с высокой преступностью, где действуют криминальные группировки и куда опасаются заходить полицейские.

По данным ООН, в прошлом году в Мексике было убито около 28 700 человек.