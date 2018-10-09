Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученве говорят, что потепление климата в первую очередь затрагивает высокие широты, главным образом - Арктику

Данные, представленные на этой неделе Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), указывают, что прирост средней температуры воздуха на нашей планете может к 2040 году перевалить через порог в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до начала индустриальной эры.

По словам экспертов, это может привести к учащению экстремальных погодных явлений - засух, лесных пожаров и наводнений, а также дефициту продовольствия, который затронет судьбы сотен миллионов людей по всему миру.

В докладе МГЭИК говорится, что, если мир хочет избежать превышения этого порога, необходимы быстрые, далеко идущие и беспрецедентные перемены во всех аспектах жизни человеческого общества.

Что я могу сделать для этого?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экономьте воду как только можете, призывают экологи

"Имеется множество мер, основанных на здравом смысле", - говорит ведущий автор и координатор доклада МГЭИК Аромар Реви, специалист в области урбанизации и устойчивого развития.

"Граждане и потребители станут важнейшими участниками в предстоящих усилиях по сдерживанию темпов глобального потепления", - считает он.

Вот пять вещей, которые может изменить в своей жизни каждый уже сегодня, чтобы внести посильный вклад в международные усилия по обузданию сил природы.

1. Чаще пользоваться общественным транспортом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько развит общественный транспорт в вашем городе?

Выбор средств передвижения в городе оказывает заметное воздействие на уровень выбросов парниковых газов. Вы можете отказаться от личной автомашины в пользу ходьбы, езды на велосипеде или общественного транспорта.

Доктор Дебра Робертс, один из сопредседателей МГЭИК, говорит: "Если у вас не развит общественный транспорт, вы как избиратель можете вмешаться и отдать свой голос политикам, которые выступают за его развитие".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Езда на велосипеде - здоровый и экологичный способ перемещения в становящемся все более теплым климате

Если у вас нет иного выбора, кроме использования автомобиля, выбирайте электромобили, а в дальние поездки отправляйтесь на поезде, а не на самолете.

Откажитесь от очередной командировки и замените ее видеоконференцией.

2. Экономить энергию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Речь идет не только о переходе на альтернативные источники энергии, а о сокращении использования энергии вообще

Сушите постиранное белье на веревке, а не в электросушилке.

Выставляйте на термостате системы отопления более низкую температуру включения.

Установите термоизоляцию на чердаке и под крышей для уменьшения потерь тепла в зимний период.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При покупке электроприборов обращайте внимание на цифры энергопотребления

Отключайте от сети электроприборы, которыми вы не пользуетесь.

Рассмотрите возможность установки энергосберегающих систем, например, солнечного водонагревателя.

Эти меры могут показаться тривиальными, но на самом деле они могут сэкономить много энергии.

3. Сократить потребление мяса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ешьте больше овощей и продукты местного производства

Производство мяса влечет за собой значительно более масштабные выбросы парниковых газов, чем производство курятины, выращивание овощей, фруктов и зерновых культур.

На Парижском саммите 119 стран приняли на себя обязательство по сокращению эмиссии парниковых газов в агросекторе. Однако при этом не было указано, как именно они собираются достичь этой цели.

Но вы лично можете многое сделать. Сократите потребление мяса в пользу овощей и фруктов. Если этого трудно добиться, попробуйте раз в неделю не есть мяса.

Стоит также сократить потребление молочных продуктов, производство и перевозка которых сопровождается значительными выбросами углекслого газа.

Старайтесь приобретать местные и сезонные продукты питания и сократите объем выбрасываемой еды.

4. Утилизировать отходы, использовать вторсырье, даже воду

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Воду также нужно экономить

Нам неустанно твердят о важности сбора бытовых отходов. Но перевозка и переработка таких отходов сопровождается выбросом большого количества СО2 в атмосферу.

Утилизация отходов приводит к сокращению энергопотребления, но еще лучше было бы повторно использовать продукцию или сокращать масштабы потребления.

Это же касается и потребления воды.

"Мы должны экономить и регенерировать воду, в то же время привлекая все больше людей к сбору дождевой воды", - говорит Аромар Реви.

5. Информировать и обучать

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обучения мерам экономии ресурсов надо начинать с самого раннего возраста

Необходимо распространять как можно шире знания об изменениях в климате и что они с собой несут.

Создавайте общественные группы для внедрения методов устойчивого хозяйствования на местном уровне.

Создавайте группы по интересам с целью совместной эксплуатации садовой техники.

"Все эти меры, если ими будут пользоваться миллиарды людей ежедневно, обеспечат устойчивое развитие и почти не затронут уровень жизни населения", - считает Аромар Реви.