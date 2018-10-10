Нью-Йорк, Гонконг, Сан-Франциско, Москва - и еще 16 мест компактного проживания миллиардеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ли Ка-шин из Гонконга занимает 23-ю строчку в списке самых богатых людей планеты, но некоторые в его стране считают, что это несправедливо

Если вы живете в Гонконге, то наверняка знаете, кто такой Ли Ка-шин. И даже, возможно, отдавали ему свои деньги.

90-летний бизнесмен занимает 23-ю строчку в списке самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в 37,7 млрд долларов США.

Обширный портфель его инвестиций охватывает транспорт, финансовый сектор, энергетику и коммунальные услуги.

Однако этот состоятельный человек - всего лишь верхушка айсберга сверхбогатства в этом автономном районе Китая. Если верить последнему изданию World Ultra Wealth Report ("Всемирного доклада о сверхбогатстве"), ежегодному исследованию, которое публикует международная консалтинговая компания Wealth X, в Гонконге сейчас 93 миллиардера, на 21 больше, чем в 2016 году, и больше, чем в любом другом городе мира за исключением Нью-Йорка.

По данным Wealth X, половина из первой десятки городов с наибольшей численностью миллиардеров находится в развивающихся странах с наивысшим уровнем социального неравенства.

Рост числа "новых миллиардеров" также привел к значительному увеличению сверхсостояний на планете: по данным доклада, в 2017 году 2754 человека владели состоянием 1 млрд долларов США или выше. А их совокупное богатство оценивается в 9,2 триллиона долларов США - больше ВВП Германии и Японии вместе взятых.

Города, где живет больше всего миллиардеров (Источник: Wealth-X) Город Численность миллиардеров в 2017 году Изменения с 2016 года 1. Нью-Йорк 103 +1 2. Гонконг 93 +21 3. Сан-Франциско 74 +14 4. Москва 69 -2 5. Лондон 62 0 6. Пекин 57 +19 7. Сингапур 44 +7 8. Дубай 40 +3 9. Мумбаи 39 +10 9. Шэньчжэнь 39 +16 11. Лос-Анджелес 38 +6 12. Стамбул 36 +8 13. Сан-Паулу 33 +4 14. Ханчжоу 32 +11 15. Токио 30 +8 16. Париж 29 0 17. Эр-Рияд 26 +2 18. Джидда 23 +1 19. Шанхай 23 +3 20. Мехико 21 +2

Неравенство - это хорошо?

Эксперты расходятся в оценках социальных последствий роста числа миллиардеров.

Одни говорят о морально-этических проблемах, которые порождает растущий разрыв в доходах. Об этом, в частности, свидетельствуют ежегодные доклады о бедности, публикуемые благотворительной организацией Oxfam. Она призывает к повышению налогообложения и общего регулирования сверхбогатств.

Другие считают миллиардеров проводниками положительных перемен. По крайней мере, некоторых миллиардеров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Богатейший человек Индии Мукеш Амбани живет в 27-этажном доме в Мумбаи, городе, где многие живут за чертой бедности

В 2016 году экономист Всемирного банка Кэролайн Фройнд отстаивала подобную точку зрения в своей книге "Богатые люди, бедные страны. Рост магнатов и их мега-фирм в развивающихся рынках".

"Есть тенденция сугубо негативной оценки сверхбогатых, но люди они разные. По-разному приобреталось и их богатство, поэтому их влияние на общество во многом зависит от того, какого рода у них состояние", - говорит она.

Фройнд утверждает, что миллиардеры, которые "сделали себя сами", то есть строили свои компании с нуля, а не богатели за счет природных ресурсов или приватизации государственных активов, как правило, оказывают более позитивное воздействие на своих соседей по городу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Есть тенденция сугубо негативной оценки сверхбогатых, но люди они разные. По-разному и накапливалось их богатство, поэтому их влияние на общество во многом зависит от того, каково происхождение их состояния.

По данным журнала Forbes, миллиардеры сейчас живут в 72 странах. В Китае, Индии и Гонконге в последние годы число их увеличивается на двузначные цифры ежегодно.

"Клуб миллиардеров" в Азии сейчас насчитывает 784 человека, впервые обогнав по численности североамериканский (727).

Согласно исследованию Пекинского университета, в материковом Китае в 2016 году богатейший 1% населения владел третью национального богатства. А самые бедные 25% - только 1%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые эксперты считают, что такие бизнесмены, как Джек Ма, основатель китайского интернет-портала Alibaba Group, положительно влияют на социально-экономические процессы в своих странах

В Африке, континенте, на котором расположены 19 из 20 стран, занимающих самые нижние строчки в рейтинге "Индекса человеческого развития", живут 44 миллиардера с совокупным общим состоянием 93 млрд долларов США.

Если бы эти люди объединились в страну, то по своему ВВП она заняла бы восьмое место среди 54 африканских стран. Их доход на душу населения? Какие-то "жалкие" 2,11 млрд долларов.

По данным МВФ, средний ВВП на душу населения в Африке в 2017 году составлял 1825 долларов США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие миллиардеры активно жертвуют не только значительные суммы, но и целые состояния, на благотворительность. Основатель "Майкрософт" Билл Гейтс - один из самых известных "супержертвователей"

Мало где, однако, число супербогатых растет столь стремительными темпами, как в Индии. В середине 90-х годов в знаменитом списке Forbes было всего два индийца. К 2016 году их стало уже 84. По последним данным Всемирного банка (2016), по меньшей мере 280 млн индийцев живут ниже уровня бедности.

"Рост класса сверхбогатых в менее богатых странах может показаться оскорбительным для тех, кто трудится изо всех сил, едва сводя концы с концами. Однако появление богатых людей и богатых компаний в бедных странах - свидетельство здоровой экономики. Рост производительности труда - главный источник повышения уровня жизни", - говорит Кэролайн Фройнд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мексиканский бизнесмен Карлос Слим входит в десятку самых богатых людей мира, а с 2010 по 2013 год возглавлял рейтинг миллиардеров Forbes

Рост

В качестве подтверждения своей мысли она приводит анализ американского Бюро статистики труда, в соответствии с которым рост крупных фирм в производственном секторе в Китае привел к утроению средней заработной платы в период между 2009 и 2013 годами.

Согласно исследованию Фройнд, компании, основанные предпринимателями на развивающихся рынках, нанимают больше работников - в среднем 80 тысяч человек на компанию, что значительно выше, чем в бизнесах, принадлежащих миллиардерам, которые свое состояние унаследовали или купили государственные активы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Богатейший бизнесмен африканского континента - нигериец Алико Дандоте, но большинство населения Нигерии живет за чертой бедности

"Рост числа сверхбогатых на этих рынках - явление естественное и неизбежное, и к тому же оно имеет и позитивный эффект - в том числе конкуренцию с компаниями из развитых стран", - добавляет исследовательница.

Консалтинговая компания McKinsey предсказывает, что к 2025 году на развивающиеся рынки будет приходиться 45% из 500 крупнейших в мире компаний и 50% от общего числа миллиардеров на планете.

Oxfam, однако, приводит другие цифры: согласно данным экспертов организации, рост неравенства между 1990 и 2010 годами помешал сотням миллионов людей по всему миру выбраться из крайней нищеты, несмотря на общее впечатляющее снижение уровня нищеты за эти 20 лет.

"Слишком часто экономический бум в развивающихся странах приводит к раздуванию банковских счетов сверхбогатых, что никоим образом не помогает самым бедным. В таких странах, как Нигерия, наблюдается внушительный рост, там живет самый богатый человек Африки, но число людей, живущих за чертой бедности, в абсолютных цифрах только выросло", - замечает в интервью Би-би-си руководитель программ по борьбе с неравенством Oxfam Ребекка Гауленд.

10 стран, где живет больше всего миллиардеров (Источник: Wealth-X) Страна Число миллиардеров Изменения с 2016-2017 гг. (%) Совокупный капитал (млрд долларов США) США 680 9.7% 3,167 Китай 338 35.7% 1,080 Германия 152 17.8% 466 Индия 104 22.4% 299 Швейцария 99 15.1% 265 Россия 96 -4.0% 351 Гонконг 93 29.2% 315 Великобритания 90 -4.3% 251 Саудовская Аравия 62 8.8% 169 ОАЭ 62 19.2% 168

Побочный эффект

В проведенном в 2015 году исследовании американские ученые Сутирта Багчи и Ян Свейнар утверждают, что сам по себе уровень неравенства не так важен, как причины, которые порождают это неравенство.

Изучив данные о миллиардерах из 23 стран за период с 1987 по 2002 годы, они пришли к выводу, что те из них, чье богатство было нажито благодаря политическим связям, оказывают специфическое влияние на экономику. Сосредоточив в своих руках богатство и власть, узкий круг людей оказывает повышенное влияние на государственную политику, в ущерб интересам более широких слоев населения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Основатель сингапурской компании Razer Мин-Лян Тан, заработавший свое состояние на индустрии онлайн-игр, считается примером положительного влияния сверхбогатых на экономику

Еще одна, нередко возникающая в дискуссиях о миллиардерах проблема - унаследованные сверхсостояния. Французский экономист Тома Пикетти и некоторые другие считают наследование богатств тормозом социальной мобильности, так как богатые просто передают свое состояние детям.

И хотя по данным Wealth X на 2017 год, большую часть мировых сверхсостояний (56,8%) можно охарактеризовать как "свежезаработанные" (то, что в ХХ веке называлось "новые деньги"), совокупная доля наследств выросла с 11,7% в 2016 году до 13,2% в 2017.

"В этом смысле очень важно говорить о налогообложении, в том числе и богатых. Особенно в том, что касается наследования состояний. Важно стимулировать предпринимательство. Дети миллиардеров не должны просто так наследовать богатство своих родителей. Они должны работать, чтобы стать такими же успешными", - считает Кэролайн Фройнд.

"Еще одна проблема - как избежать конвертации огромного богатства в чрезмерное политическое влияние. Даже честно нажитые состояния могут стать инструментом политического давления. И здесь чрезвычайно важна роль политических институтов", - добавляет она.