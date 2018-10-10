Нью-Йорк, Гонконг, Сан-Франциско, Москва - и еще 16 мест компактного проживания миллиардеров
Если вы живете в Гонконге, то наверняка знаете, кто такой Ли Ка-шин. И даже, возможно, отдавали ему свои деньги.
90-летний бизнесмен занимает 23-ю строчку в списке самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в 37,7 млрд долларов США.
Обширный портфель его инвестиций охватывает транспорт, финансовый сектор, энергетику и коммунальные услуги.
Однако этот состоятельный человек - всего лишь верхушка айсберга сверхбогатства в этом автономном районе Китая. Если верить последнему изданию World Ultra Wealth Report ("Всемирного доклада о сверхбогатстве"), ежегодному исследованию, которое публикует международная консалтинговая компания Wealth X, в Гонконге сейчас 93 миллиардера, на 21 больше, чем в 2016 году, и больше, чем в любом другом городе мира за исключением Нью-Йорка.
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По данным Wealth X, половина из первой десятки городов с наибольшей численностью миллиардеров находится в развивающихся странах с наивысшим уровнем социального неравенства.
Рост числа "новых миллиардеров" также привел к значительному увеличению сверхсостояний на планете: по данным доклада, в 2017 году 2754 человека владели состоянием 1 млрд долларов США или выше. А их совокупное богатство оценивается в 9,2 триллиона долларов США - больше ВВП Германии и Японии вместе взятых.
|Города, где живет больше всего миллиардеров (Источник: Wealth-X)
|Город
|Численность миллиардеров в 2017 году
|Изменения с 2016 года
|1. Нью-Йорк
|103
|+1
|2. Гонконг
|93
|+21
|3. Сан-Франциско
|74
|+14
|4. Москва
|69
|-2
|5. Лондон
|62
|0
|6. Пекин
|57
|+19
|7. Сингапур
|44
|+7
|8. Дубай
|40
|+3
|9. Мумбаи
|39
|+10
|9. Шэньчжэнь
|39
|+16
|11. Лос-Анджелес
|38
|+6
|12. Стамбул
|36
|+8
|13. Сан-Паулу
|33
|+4
|14. Ханчжоу
|32
|+11
|15. Токио
|30
|+8
|16. Париж
|29
|0
|17. Эр-Рияд
|26
|+2
|18. Джидда
|23
|+1
|19. Шанхай
|23
|+3
|20. Мехико
|21
|+2
Неравенство - это хорошо?
Эксперты расходятся в оценках социальных последствий роста числа миллиардеров.
Одни говорят о морально-этических проблемах, которые порождает растущий разрыв в доходах. Об этом, в частности, свидетельствуют ежегодные доклады о бедности, публикуемые благотворительной организацией Oxfam. Она призывает к повышению налогообложения и общего регулирования сверхбогатств.
Другие считают миллиардеров проводниками положительных перемен. По крайней мере, некоторых миллиардеров.
В 2016 году экономист Всемирного банка Кэролайн Фройнд отстаивала подобную точку зрения в своей книге "Богатые люди, бедные страны. Рост магнатов и их мега-фирм в развивающихся рынках".
"Есть тенденция сугубо негативной оценки сверхбогатых, но люди они разные. По-разному приобреталось и их богатство, поэтому их влияние на общество во многом зависит от того, какого рода у них состояние", - говорит она.
Фройнд утверждает, что миллиардеры, которые "сделали себя сами", то есть строили свои компании с нуля, а не богатели за счет природных ресурсов или приватизации государственных активов, как правило, оказывают более позитивное воздействие на своих соседей по городу.
По данным журнала Forbes, миллиардеры сейчас живут в 72 странах. В Китае, Индии и Гонконге в последние годы число их увеличивается на двузначные цифры ежегодно.
"Клуб миллиардеров" в Азии сейчас насчитывает 784 человека, впервые обогнав по численности североамериканский (727).
Согласно исследованию Пекинского университета, в материковом Китае в 2016 году богатейший 1% населения владел третью национального богатства. А самые бедные 25% - только 1%.
В Африке, континенте, на котором расположены 19 из 20 стран, занимающих самые нижние строчки в рейтинге "Индекса человеческого развития", живут 44 миллиардера с совокупным общим состоянием 93 млрд долларов США.
Если бы эти люди объединились в страну, то по своему ВВП она заняла бы восьмое место среди 54 африканских стран. Их доход на душу населения? Какие-то "жалкие" 2,11 млрд долларов.
По данным МВФ, средний ВВП на душу населения в Африке в 2017 году составлял 1825 долларов США.
Мало где, однако, число супербогатых растет столь стремительными темпами, как в Индии. В середине 90-х годов в знаменитом списке Forbes было всего два индийца. К 2016 году их стало уже 84. По последним данным Всемирного банка (2016), по меньшей мере 280 млн индийцев живут ниже уровня бедности.
"Рост класса сверхбогатых в менее богатых странах может показаться оскорбительным для тех, кто трудится изо всех сил, едва сводя концы с концами. Однако появление богатых людей и богатых компаний в бедных странах - свидетельство здоровой экономики. Рост производительности труда - главный источник повышения уровня жизни", - говорит Кэролайн Фройнд.
Рост
В качестве подтверждения своей мысли она приводит анализ американского Бюро статистики труда, в соответствии с которым рост крупных фирм в производственном секторе в Китае привел к утроению средней заработной платы в период между 2009 и 2013 годами.
Согласно исследованию Фройнд, компании, основанные предпринимателями на развивающихся рынках, нанимают больше работников - в среднем 80 тысяч человек на компанию, что значительно выше, чем в бизнесах, принадлежащих миллиардерам, которые свое состояние унаследовали или купили государственные активы.
"Рост числа сверхбогатых на этих рынках - явление естественное и неизбежное, и к тому же оно имеет и позитивный эффект - в том числе конкуренцию с компаниями из развитых стран", - добавляет исследовательница.
Консалтинговая компания McKinsey предсказывает, что к 2025 году на развивающиеся рынки будет приходиться 45% из 500 крупнейших в мире компаний и 50% от общего числа миллиардеров на планете.
Oxfam, однако, приводит другие цифры: согласно данным экспертов организации, рост неравенства между 1990 и 2010 годами помешал сотням миллионов людей по всему миру выбраться из крайней нищеты, несмотря на общее впечатляющее снижение уровня нищеты за эти 20 лет.
"Слишком часто экономический бум в развивающихся странах приводит к раздуванию банковских счетов сверхбогатых, что никоим образом не помогает самым бедным. В таких странах, как Нигерия, наблюдается внушительный рост, там живет самый богатый человек Африки, но число людей, живущих за чертой бедности, в абсолютных цифрах только выросло", - замечает в интервью Би-би-си руководитель программ по борьбе с неравенством Oxfam Ребекка Гауленд.
|10 стран, где живет больше всего миллиардеров (Источник: Wealth-X)
|Страна
|Число миллиардеров
|Изменения с 2016-2017 гг. (%)
|Совокупный капитал (млрд долларов США)
|США
|680
|9.7%
|3,167
|Китай
|338
|35.7%
|1,080
|Германия
|152
|17.8%
|466
|Индия
|104
|22.4%
|299
|Швейцария
|99
|15.1%
|265
|Россия
|96
|-4.0%
|351
|Гонконг
|93
|29.2%
|315
|Великобритания
|90
|-4.3%
|251
|Саудовская Аравия
|62
|8.8%
|169
|ОАЭ
|62
|19.2%
|168
Побочный эффект
В проведенном в 2015 году исследовании американские ученые Сутирта Багчи и Ян Свейнар утверждают, что сам по себе уровень неравенства не так важен, как причины, которые порождают это неравенство.
Изучив данные о миллиардерах из 23 стран за период с 1987 по 2002 годы, они пришли к выводу, что те из них, чье богатство было нажито благодаря политическим связям, оказывают специфическое влияние на экономику. Сосредоточив в своих руках богатство и власть, узкий круг людей оказывает повышенное влияние на государственную политику, в ущерб интересам более широких слоев населения.
Еще одна, нередко возникающая в дискуссиях о миллиардерах проблема - унаследованные сверхсостояния. Французский экономист Тома Пикетти и некоторые другие считают наследование богатств тормозом социальной мобильности, так как богатые просто передают свое состояние детям.
И хотя по данным Wealth X на 2017 год, большую часть мировых сверхсостояний (56,8%) можно охарактеризовать как "свежезаработанные" (то, что в ХХ веке называлось "новые деньги"), совокупная доля наследств выросла с 11,7% в 2016 году до 13,2% в 2017.
"В этом смысле очень важно говорить о налогообложении, в том числе и богатых. Особенно в том, что касается наследования состояний. Важно стимулировать предпринимательство. Дети миллиардеров не должны просто так наследовать богатство своих родителей. Они должны работать, чтобы стать такими же успешными", - считает Кэролайн Фройнд.
"Еще одна проблема - как избежать конвертации огромного богатства в чрезмерное политическое влияние. Даже честно нажитые состояния могут стать инструментом политического давления. И здесь чрезвычайно важна роль политических институтов", - добавляет она.