Фото: все краски осени в Британии

Середина октября - осень в самом разгаре. Мы собрали осенние фотографии из разных уголков Британии: грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис и оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке.

Правообладатель иллюстрации Neil Squires/PA Image caption Закат на реке Трент в деревне Ганторп близ Ноттингема запечатлел фотограф Нил Сквайрс

Правообладатель иллюстрации Neil Squires / PA Image caption Осенняя элегия (Автор фото - Нил Сквайрс)

Правообладатель иллюстрации James Dadzitis / SWNS Image caption Солнечный день в Девоне с высоты птичьего полета запечатлел Джеймс Дадзитис

Правообладатель иллюстрации SWNS Image caption Осение краски близ Мейденхеда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туманное утро. Восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс в Амберли

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Начало осеннего дня в парке Саут-Даунс

Правообладатель иллюстрации SWNS Image caption Мост через реку Гарри близ шотландской деревни Килликранки

Правообладатель иллюстрации SWNS Image caption Трехлетняя Энни и тыквенное море. На грядках ферм близ деревни Кирклингтон (графство Северный Йоркшир) ежегодно вырастает более 10 млн тыкв

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Правообладатель иллюстрации PA Image caption Винтажный поезд на паровой тяге проезжает мост Виктория в графстве Вустершир

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Волонтеры помогают собирать урожай в виноградниках Брейки-боттом близ города Льюис

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Осень в этом году радует большим урожаем винограда

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Осенний сезон "оленьих боев" в лондонском Ричмонд-парке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Раннее осеннее утро в Ричмонд-парке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туманное утро

Правообладатель иллюстрации SWNS Image caption Первая осень двухмесячного терьера Джесси, прогулка в парке Глазго Грин

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