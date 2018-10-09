Фото: все краски осени в Британии

  • 9 октября 2018

Середина октября - осень в самом разгаре. Мы собрали осенние фотографии из разных уголков Британии: грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис и оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке.

Закат на реке Трент Правообладатель иллюстрации Neil Squires/PA
Image caption Закат на реке Трент в деревне Ганторп близ Ноттингема запечатлел фотограф Нил Сквайрс
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закат на реке Трент Правообладатель иллюстрации Neil Squires / PA
Image caption Осенняя элегия (Автор фото - Нил Сквайрс)
Район Бакленд Монакорум в Девоне Правообладатель иллюстрации James Dadzitis / SWNS
Image caption Солнечный день в Девоне с высоты птичьего полета запечатлел Джеймс Дадзитис
поля близ Мейденхеда Правообладатель иллюстрации SWNS
Image caption Осение краски близ Мейденхеда
восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Туманное утро. Восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс в Амберли
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Восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс в Амберли Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Начало осеннего дня в парке Саут-Даунс
Мост через реку Гарри Правообладатель иллюстрации SWNS
Image caption Мост через реку Гарри близ шотландской деревни Килликранки
Девочка Энни среди тыкв, графство Северный Йоркшир Правообладатель иллюстрации SWNS
Image caption Трехлетняя Энни и тыквенное море. На грядках ферм близ деревни Кирклингтон (графство Северный Йоркшир) ежегодно вырастает более 10 млн тыкв
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фермерское хозяство в Северном Йоркшире Правообладатель иллюстрации SWNS
мост Виктория в графстве Вустершир Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Винтажный поезд на паровой тяге проезжает мост Виктория в графстве Вустершир
волонтеры в винграднике Breaky Bottom Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Волонтеры помогают собирать урожай в виноградниках Брейки-боттом близ города Льюис
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волонтеры в винграднике Breaky Bottom Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Осень в этом году радует большим урожаем винограда
Олени в лондонском Ричмонд-парке Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Осенний сезон "оленьих боев" в лондонском Ричмонд-парке
Ричмонд-парк Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Раннее осеннее утро в Ричмонд-парке
A fallow deer stag stands on a foggy morning in Richmond Park in London Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Туманное утро
Глазго Правообладатель иллюстрации SWNS
Image caption Первая осень двухмесячного терьера Джесси, прогулка в парке Глазго Грин
Jessie the puppy rolls around in leaves in Glasgow Правообладатель иллюстрации SWNS

Все фотографии защищены авторским правом.

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