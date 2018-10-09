Фото: все краски осени в Британии
- 9 октября 2018
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Середина октября - осень в самом разгаре. Мы собрали осенние фотографии из разных уголков Британии: грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис и оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке.
Все фотографии защищены авторским правом.