Украинская церковь не первая, кто хочет отделиться от РПЦ. Как это получилось у Эстонии
Московская и Константинопольская православные патриархии, жестко конфликтующие сейчас по вопросу об автокефалии Украины, в недавнем прошлом уже делили православие в новой стране - Эстонии. Конфликт был долгим и острым, но благополучно разрешился.
Суть конфликта состояла в том, что после распада СССР в Эстонию вернулась сохранившаяся в изгнании православная церковь Константинопольского патриархата - и ее власти Эстонии сразу зарегистрировали, а церковь Московского патриархата долгое время регистрировать отказывались.
Как и в нынешнем случае с автокефалией украинского православия, так и в случае с Эстонией причины и смысл коллизии одни и те же: распад империи и создание независимой от Москвы церкви в независимом от Москвы государстве.
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Разница - в размерах Украины и Эстонии, в том, что в Эстонии православие - не главная конфессия, а также в том, что в эстонском случае за всеми спорами явственно проглядывал и даже выходил на первый план имущественный интерес.
В течение почти 10 лет политики России и Эстонии говорили о юридических аспектах, а имели в виду сохранение или разрыв связей с империей. Иерархи в то же время толковали о канонах и духовной связи, а имели в виду раздел имущества.
Возвращение изгнанников
В канонической юрисдикции Константинопольского патриархата находится Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).
Автономию этой церкви дал в 1920 году, в условиях большевистского террора, патриарх Московский Тихон. В 1923 году Константинополь принял ЭАПЦ под свое крыло.
В 1940 году Советский Союз оккупировал Эстонию и вскоре ликвидировал автономию местной православной церкви, вновь подчинив ее Московской патриархии.
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Часть священников, уцелевших после расстрелов и депортаций, в 1944 году, перед возвращением советских войск, бежала и сохранила ЭАПЦ в изгнании, в Стокгольме.
И вот с распадом Советского Союза эта церковь вернулась во вновь независимую Эстонию.
Чужие среди своих икон
МВД Эстонии в 1993 году официально зарегистрировало ЭАПЦ, и она тут же по принципу реституции - восстановления имущественных и прочих прав, действовавших в межвоенной Эстонской Республике, - оказалась собственницей всего имущества православной церкви в стране.
"Московская" часть церкви в том же 1993 году была преобразована из митрополии в автономную Эстонскую православную церковь.
Однако МВД отказалось ее регистрировать, сославшись на то, что ее название слишком похоже на название ЭАПЦ и она тем самым претендует на права, принадлежащие ЭАПЦ.
В результате "московские" священники и прихожане вдруг оказались вроде как чужими в церквях, которые они за годы советской власти привыкли считать своими.
Шумная склока
Иерархи "московской" православной церкви Эстонии и самой РПЦ обвинили ЭАПЦ в узурпаторстве, а эстонские власти - во вмешательстве в церковные дела.
МИД России тогда регулярно выступал с заявлениями о "грубом вмешательстве эстонского руководства в церковную жизнь, исходя из политических соображений" и о попрании прав русскоязычных верующих.
Эстонское правительство отвечало, что действует по закону и призывает "московскую" церковь к тому же.
МВД Эстонии, конечно, не было беспристрастно в этом споре: новой Эстонии была нужна независимая от Москвы православная церковь. Но сотрудники министерства ссылались на букву закона - и эта буква была за них.
"На штыках Советской армии"
В 1996 году Варфоломей I - патриарх Константинопольский, называемый также Вселенским, - принял ЭАПЦ под свою каноническую юрисдикцию - и вот тут внутриправославный раздрай дошел до высшей точки.
Особый оттенок всему этому конфликту придавало то, что патриархом Московским и всея Руси в то время был Алексий II (Ридигер) - потомок остзейских немцев, вся жизнь которого до интронизации в 1990 году была связана с Эстонией.
Священный синод РПЦ под председательством Алексия в феврале 1993 года постановил "приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом [...], а также прекратить поминовение Константинопольского патриарха по диптиху предстоятелей поместных православных церквей".
Сейчас РПЦ сделала то же самое в связи с украинским конфликтом.
В ответ Вселенский патриарх - тот самый Варфоломей, что сейчас решает судьбу украинской церкви, - выступил с необычайно резкой отповедью РПЦ и лично Алексию.
"Пресвятейшая Российская Церковь не права, обвиняя Вселенский Патриархат во вмешательстве во внутренние дела Российской Церкви и в нарушении святых канонов. Напротив. Российский Патриархат во все эти годы вторгался в страны, находящиеся под духовной юрисдикцией Вселенского Патриархата, а именно в Эстонии, Венгрии и других странах, и делал это всегда с помощью вооруженной силы Советской Армии. Российская Церковь в то время не стремилась получить мнения Вселенского Патриархата и не показывала никакого уважения к нему. Аннексия Православной Церкви Эстонии в пользу Пресвятой Российской Церкви произошла произвольно и неканонически", - заявил Варфоломей (цитата по переводу послания, опубликованному известным российским богословом отцом Андреем Кураевым).
Поругались и договорились
Несколько лет стороны обменивались резкими заявляениями, но в итоге выпустили пар и договорились.
Две православные церкви Эстонии при посредничестве министерства внутренних дел, а затем делегации Московского и Константинопольского патриархатов на серии встреч в Цюрихе, Женеве, Вене и Берлине в 1996-2001 годах годах пришли к компромиссному соглашению.
Об имуществе стороны договорились, в самых общих чертах, следующим образом: ЭАПЦ отказалась от спорных объектов недвижимости - 14 храмов и еще четырех зданий - в пользу государства, а то передало их в пользование сроком на 50 лет ЭПЦ, при этом по условиям пользования права ЭПЦ МП в отношении этой недвижимости мало чем отличаются от прав собственника.
ЭПЦ официально назвалась Эстонской православной церковью Московского патриархата и в 2002 году была наконец зарегистрирована в МВД.
Еще до достижения этого соглашения приходы в соответствии с православными традициями сами определились, входят они в "константинопольскую" или же "московскую" церковь.
В результате раздела в Эстонии оказалось 60 приходов ЭАПЦ и 31 приход ЭПЦ МП. При этом по числу прихожан "московские" приходы оказались в разы больше "константинопольских": примерно 85% из 180 тысяч православных Эстонии, в основном русскоязычных жителей страны, ходят в "московские" церкви.
В 2003 году Алексий II совершил официальный визит на родину, и этот визит стал символом если не полного примирения, то окончания "активной фазы" конфликта.
Светская страна
Было бы неправильно описывать конфликт вокруг эстонского православия как чисто этнический: "константинопольская", независимая церковь эстонцев против "промосковской" церкви русских.
Это не совсем так: и в ЭАПЦ с самого начала были русские священники и прихожане, и в ЭПЦ МП были и есть эстонцы.
Вообще же Эстония - во-первых, традиционно лютеранская страна, а во-вторых, это одна из самых нерелигиозных стран в мире.
По данным переписи 2011 года, лишь 19,5% эстонцев и около половины эстонских русских связывают себя с какой-либо религией.
В 2010 году Совет церквей Эстонии заказал большое социологическое исследование о роли религии в обществе, и социологи, кроме прочего, выяснили, что всего лишь около 16% жителей страны считают себя членами какого-либо прихода или религиозной общины.