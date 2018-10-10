Пресса Британии: бабушка Мишкина-Петрова рассказала о его звезде героя и исчезла

В обзоре британской прессы за 10 октября:

Бабушка Мишкина пропала

Многие британские газеты обсуждают подробности разоблачения второго подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля - Александра Мишкина, настоящее имя которого раскрыла расследовательская группа Bellingcat.

Одна из тем, которая заинтересовала британских журналистов, - это судьба бабушки Мишкина.

"Бабушка военного врача Александра Мишкина, которого считают одним из подосланных убийц в Солсбери, исчезла после того, как рассказала, что ее внука наградил орденом героя России Владимир Путин", - рассказывает Daily Telegraph.

Бабушка Мишкина, о которой первой рассказала Telegraph, исчезла три дня назад после того, как стало известно, что будет раскрыто настоящее имя Александра Петрова, оказавшегося Мишкиным.

Высокопоставленный сотрудник ГРУ Мишкин получил звезду героя России из рук Путина на церемонии осенью 2014 года, утверждает газета (Би-би-си не располагает официальным подтверждением информации о награждении Мишкина, будь то в 2014 или ранее). Нина Мишкина с гордостью показывала знакомым фотографию внука, пожимающего руку российского президента, пишет издание.

В поселке Лойга, где вырос Мишкин, соседи рассказали, что его бабушка, в прошлом врач, исчезла три дня назад, после того как Bellingcat и российский сайт Insider объявили, что вскоре назовут фамилию ее внука.

Insider сообщил, что подруга бабушки видела фотографию, на которой Путин жмет руку Мишкину и вручает ему орден.

Бывший сосед подтвердил Telegraph, что настоящая фамилия Петрова - Мишкин - и что ему вручили высшую награду России. "Я помню его отца, мы вместе в шахматы играли, - рассказал в интервью изданию житель Лойги Александр Калашников. - Его сын - герой России. Это то, что я слышал".

Другой собеседник издания, представившийся Евгением Сергеевичем, рассказал: "Он [Мишкин] стал героем России три или четыре года назад. Мне об этом рассказал знакомый, который до сих пор с ним контактирует".

Звезда героя России обычно вручается лично президентом на церемонии в Кремле, хотя информация об этом может храниться в тайне, если получатель выполняет секретные миссии, отмечает издание.

Daily Mail добавляет некоторые детали в историю с исчезнувшей бабушкой. Согласно информации издания, Нина Мишкина очень гордилась достижениями внука и не позволяла никому трогать его фотографию с Путиным. Перед тем как исчезнуть, она сообщила друзьям, что собирается повидаться с детьми на другом конце страны, пишет газета.

Устаревшие методы ГРУ как причина неудач

Российские спецслужбы всегда ценили работающих в своих рядах врачей. Сейчас стало известно о деятельности одного такого доктора-шпиона, который, наплевав на клятву Гиппократа, предположительно, привез и применил "Новичок" в Солсбери. Эдакий профессиональный отравитель, пишет на страницах Times обозреватель Роджер Бойес.

Сотрудники ГРУ есть везде - на Украине, во всех горячих точках вдоль границ России, в Дамаске. Они следят за торговлей оружием из России, участвуют в делах, связанных с химическим оружием, добывают документы по созданию искусственного разума, финансируют силы повстанцев, перехватывают радиосигналы, подменяют медицинские справки, вмешиваются в выборы. По сути, ГРУ стало воплощением жадного Гаргантюа в геополитике, пишет автор.

После распада Советского Союза ГРУ было единственным крупным разведывательным органом, который не затронули перемены. После прихода к власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина роль ФСБ - преемницы КГБ и соперницы ГРУ - в России усилилась.

Когда на Украине сменилась власть и бывшему президенту Виктору Януковичу пришлось покинуть страну, Путин возложил вину за это на ФСБ и Службу внешней разведки, пишет автор.

Это сыграло на руку ГРУ, сотрудники которой приняли активное участие в крымских событиях. В боевых действиях на востоке Украины некоторые командиры сепаратистов тоже были из ГРУ. Четыре года спустя в ФСБ не без удовольствия ждут, когда "грушники" получат взбучку. Нет сомнений, что в ведомстве грядет чистка, полагает Бойес.

Но это не просто противостояние двух соперничающих организаций. Во многих отношениях ГРУ ведет войну само с собой. Необходимость использования тактики гибридных войн, распространения дезинформации и хакерских взломов повлияла на традиционные методы военной разведки.

Участники нападения в Солсбери были выбраны исходя из того, что они герои, награжденные Путиным, уверен Бойес. Им дали задание уничтожить "предателя", но они не получили необходимой подготовки от командования, у которого и без того забот навалом, и в итоге оказались "козлами отпущения".

Очевидно, что у ГРУ слишком много задач, ему не удается должным образом выстроить взаимодействие своих разномастных агентов, а в результате страдает честь мундира, отмечает обозреватель.

Bellingcat получила информацию от МИ-6?

Обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин размышляет о том, что можно противопоставить деятельности ГРУ. Он отмечает, что британское правительство не спешит вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Любопытно, что разведслужба МИ-6, которая обязана предотвращать нападения иностранных сил на Британию, так спокойна в то время, как Bellingcat находится в центре мирового внимания, раскрывая настоящие имена убийц из ГРУ.

МИ-6, а также МИ-5 уже несколько месяцев знают настоящие имена офицеров ГРУ (они также выяснили, кем является третий сотрудник ГРУ, который следил за домом Скрипаля). Также им были известны все детали, появившиеся теперь на сайте Bellingcat.

"Возникает вопрос: а не пытаются ли британские разведчики воспользоваться независимым статусом Bellingcat, чтобы прикрыть себя, как в 2016 году поступила российская разведка, слив сайту WikiLeaks неприглядные подробности президентской гонки?" - спрашивает автор.

Действия Путина сплотят Европу

План Путина, направленный на раскол Европы, оборачивается против него самого, пишет обозреватель Guardian Натали Нугейред.

Виктор Черномырдин запомнился фразой: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Когда голландские, британские и американские власти на прошлой неделе сообща изобличили кибероперации России, высказывание Черномырдина обрело новый смысл.

Несмотря на огромные усилия Кремля в проведении Чемпионата мира по футболу, который должен был продемонстрировать открытость России, все чаще появляются новости о провалах ее не-такой-уж-и-секретной разведки. Теперь группа Bellingcat назвала настоящее имя российского агента, участвовавшего в отравлении Скрипаля, отмечает автор.

Для российского президента, который ценит эффективность и хочет показать Россию сильной страной, это выглядит как провал. На пресс-конференции в Голландии, на которой ГРУ обвинили в попытках атаки на ОЗХО, рассказали, что один из сотрудников ГРУ сохранил чек от поездки в московском такси, из которого следовало, что он приехал в аэропорт с улицы, которая находится рядом с офисным зданием управления.

Можно над этим посмеяться, но Европе нужно сделать выводы: проводимая Кремлем политика дестабилизации более не является лишь частью стратегии по сохранению влияния в бывших странах СССР. Подрывная деятельность России теперь очевидна в отношении институтов власти по всей Европе.

После падения коммунизма восточноевропейцы часто полагали, что их антироссийская ментальность кажется для западноевропейцев чем-то смешным. После крупной кибератаки России на Эстонию в 2007 году мало кто в Берлине или Париже полагал, что однажды проблема расширится дальше на запад, пишет Нугейред.

Теперь же, когда Голландия тщательно разоблачает действия России, стало понятно, что даже небольшие страны Западной Европы, у которых не было каких-либо геополитических распрей с Россией, могут оказаться под прицелом. Между Россией и Голландией не было политического противостояния. И Голландия исторически не пострадала от советской или российской агрессии. Но Голландия оказалась мишенью, потому что она отвечает за безопасность ОЗХО, которая имеет штаб-квартиру в Гааге.

И голландцы не единственные, кто испытал это на себе. Ранее Греции, которая близка России в плане культуры и православной веры, пришлось осудить российское вмешательство в дела страны из-за спора о названии Македонии.

А французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается разобрать ЕС на части, что удивительно слышать из уст главы страны, которая всегда стремилась поддерживать особые отношения с Москвой.

Возможно, теперь жители Западной Европы почувствуют себя ближе к полякам и прибалтам, которые уже давно предупреждают о претензиях России. В конечном счете, возможно, российские шпионы помогут европейцам построить мосты в понимании друг друга. И такой исход шпионского кино вряд ли понравится Путину, резюмирует Нугейред.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com