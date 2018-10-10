СМИ России: антиотмывочные законы станут жестче

В обзоре российских газет за 10 октября:

"Коммерсант": вялость госструктур не связана с формулировками закона

В 2019 году правительство может ужесточить статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса, карающие легализацию преступно полученных денежных средств, пишет "Коммерсант". Газета рассказывает, что могут ввести штрафы за отмывание с юрлиц и начать попытки конфисковывать выведенные за рубеж отмытые активы.

Решение о внесении изменений в законодательство вынесут в среду на совещание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Среди инициаторов - Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, минюст и Генпрокуратура.

Формально речь идет о приведении статей в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ): очередной раунд консультаций с ФАТФ по вопросу соблюдения РФ ее рекомендаций намечен на лето 2019 года. Впрочем, источники, знакомые с повесткой заседания, утверждают, что правка двух статей - лишь часть идеи. Власти давно хотят реанимировать борьбу с отмыванием, пишет газета.

Впрочем, эксперты считают, что и существующие законы не так плохи и "вялость госструктур в борьбе с отмыванием" с формулировкой статей никак не связана.

"Так сложилось, что в российской правоприменительной практике не принято возбуждать дела, которые могут быть связаны с чиновниками и их интересами. А в делах по легализации денежных средств такая связь бывает нередко. К сожалению, все, что связано со сферой госденег, у нас выпадает в отдельный мир, в котором гораздо реже заводят уголовные дела, нежели в отношении частных предпринимателей", - комментирует адвокат Роман Беланов из "Хренов и партнеры".

По его мнению, дело не в формулировках, а в сложности доказательства состава преступления: "В отличие от мошенничества, под которое можно подтянуть почти все что угодно, включая невозврат кредита, в случае легализации нужно доказывать более сложные элементы. Еще тяжелее собрать доказательства, когда деньги получены другими лицами, то есть по статье 174", - говорит он.

С адвокатом согласен и топ-менеджер банка, входящего в пятерку крупнейших в РФ. Он считает, что необходимость введения дополнительных статьей в КоАП за легализацию преступных доходов неочевидна - уже сейчас есть уголовная и административная ответственность в этой сфере.

"Ведомости": на ОСАГО повлияет водительская манера

ОСАГО подорожает больше, чем ожидалось, пишут "Ведомости" Изданию удалось ознакомится с финальными поправками минфина в закон об ОСАГО, в них содержится предложение по новому порядку расчета цены полиса.

Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года - на 40% ниже или выше. В обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

Коридор базового тарифа ОСАГО пока составляет 3432-4118 руб., в мае ЦБ предупредил, что осенью расширит его до 2746-4942 руб. Сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность двигателя машины.

Поправки минфина предполагают, что будут исключены коэффициенты мощности и региональный - именно этого добивались страховщики. При этом минфин уверен, что несправедливую стоимость полиса ОСАГО страховщикам установить не удастся.

Поправки предусматривают, что ЦБ будет мониторить коэффициент убыточности компаний по ОСАГО. Компаниям, которые будут уличены в экономически не обоснованных тарифах, будут выданы предписания, грозит минфин.

Но без коэффициентов полис ОСАГО не останется. Минфин предложил новые, по которым на стоимость полиса будет влиять водительская манера: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и т. п. - правда, должна появиться возможность все это фиксировать телематическими устройствами. Увеличить стоимость полиса ОСАГО могут и нарушения правил, не зафиксированные камерами.

Еще одно предложенное нововведение - автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года), и в этом им страховщик отказать не сможет.

The Bell: сколько футболисты потеряют на скандале?

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, предположительно избившие за одно утро в разных местах двух человек, рискуют не только свободой, но и огромными штрафами в своих клубах, пишет The Bell.

Издание пытается посчитать возможные убытки спортсменов и клубов и сообщает, что уголовное дело по статье "Побои" потерпевшие уже хотят переквалифицировать в статью "Хулиганство", максимальный срок лишения свободы по которой больше - не два года, а семь лет.

Оба футболиста выступают за топовые клубы: Кокорин - за петербургский "Зенит" (его спонсирует "Газпром"), а Мамаев - за "Краснодар" (принадлежит экс-владельцу "Магнита" Сергею Галицкому).

Оба входят в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов России по версии Sports.ru. Заработок Кокорина составляет 3,3 млн евро в год (восьмое место в России), Мамаева - 2,4 млн (20-21-е место). Источник The Bell, знакомый с условиями контракта Кокорина, предполагает, что его заработок может быть даже выше, до 4,5 млн.

"Краснодар" готов расторгнуть контракт с футболистом, в "Зените" таких заявлений не делали. Первым и фактически неизбежным финансовым последствием для футболистов станут штрафы. Обычный максимальный штраф в контракте футболиста российского клуба - зарплата за месяц, у Кокорина это 300 тысяч евро, у Мамаева - 150-200 тыс.

Гендиректор "Агентства профессионального спорта" Олег Еремин считает, что при таком ущербе репутации клубов, как сейчас, размеры штрафа могут исчисляться даже зарплатой за полгода (то есть 1,65 и 1,2 млн).

Куда большими могут оказаться штрафы, если клубы все же решат расторгнуть с игроками контракты. Исходя из практики, в случае с Кокориным собеседник The Bell оценивает потолок возможного штрафа в 40 млн долларов, с Мамаевым — в 5 млн.

Похожая ситуация в 2004 году произошла с румынским полузащитником Chelsea Адрианом Муту: он был изгнан из команды за употребление кокаина, за что клуб оштрафовал игрока на 17,7 млн евро. Но такие разбирательства длятся много лет, а получить деньги с футболиста не так легко.

Впрочем, Олег Еремин отмечает, что расторжение контрактов - крайний шаг для клубов: игроки слишком важны для них. Еще одна статья потерь - спонсорские контракты. После таких историй, особенно если замешан расизм (по данным Mash, футболисты оскорбляли этнического корейца Пака и по этому признаку), спонсоры сразу расторгают контракты с игроками, говорит Еремин. Потери и для клуба, и для игрока могут исчисляться миллионами и даже десятками миллионов долларов.

"Бизнес, полностью завязанный на нестабильных и творческих людей (к которым можно причислить и футболистов), всегда сопряжен с повышенными рисками. Если общественное давление окажется таким сильным, что клубам придется уволить футболистов, то огромные штрафы они будут выбивать в судах годами, а вложенные в игроков деньги пропадут впустую", - заключает издание.

РБК: Россия перебросила войска в Ливию

В Ливию переброшены российские военные для поддержки сил под командованием Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила Sun. Отправка контингента проходила в течение последних месяцев, подтвердили источники РБК.

По данным прессы, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил источник, близкий к минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен, в частности, элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область Ливии из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы.

Сейчас действует эмбарго ООН на поставку вооружений и размещение в Ливии военного контингента, напомнил руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

"Россия оказывала военную помощь Сирии по приглашению официальных властей, однако в Ливии официальным является правительство в Триполи, его признала в том числе Москва", - напоминает эксперт. Сообщения об отправке российского военного контингента в североафриканскую страну, по его словам, не соответствует действительности.

В Ливии присутствуют итальянские и французские ЧВК, которые охраняют объекты частного бизнеса, а также наемники из африканских стран, в частности Судана, говорит Кузнецов.

В Ливии Россия преследует прежде всего не политические цели, а экономические, считает независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский. "Речь идет о разработке нефтяных месторождений и интересах российских госкорпораций в стране, а также о строительстве железной дороги", - говорит эксперт.

Если новости о российском военном присутствии в Ливии соответствуют действительности, то, скорее всего, решение о нем принималось с расчетом на стабилизацию восточной части страны, чтобы обеспечить безопасность для коммерческой активности, добавил аналитик.

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.