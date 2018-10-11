Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Перед свадьбой пара опубликовала множество совместных фотографий; на этой они вместе празднуют Новый год

Только публика остыла после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, как на подходе - еще одна королевская свадьба.

Принцесса Евгения Йоркская выходит замуж за Джека Бруксбэнка в Виндзоре в пятницу 12 октября.

Вот все, что нужно знать об этой свадьбе.

Кто такая принцесса Евгения?

Евгения - внучка королевы Елизаветы II, вторая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской.

28-летняя принцесса - девятая в очереди на престол после ее сестры Беатрисы.

Сестер хорошо помнят по их запомнившимся нарядам на свадьбе герцога и герцогини Кембриджских в 2011 году.

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Полный титул Евгении - Ее Королевское Высочество принцесса Евгения Йоркская. Официальной фамилии у нее нет, но при необходимости она указывает в качестве таковой "Йоркская".

После свадьбы титул у нее останется, но она сможет взять фамилию мужа.

Евгения изучала английскую литературу и историю искусств в Университете Ньюкасла.

В настоящее время занимает пост директора галереи современного искусства Hauser and Wirth в Лондоне.

Родители принцессы развелись, когда ей было шесть лет, однако остаются в хороших отношениях.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Евгения (справа) называет свою мать, герцогиню Йоркскую, "мамси"

В интервью британскому Vogue она рассказала, что старается использовать как можно меньше пластика у себя дома - и хочет, чтобы на ее свадьбе было так же.

Ее назвали в честь одной из внучек королевы Виктории - Виктории Евгении Баттенбергской.

За кого она выходит замуж?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джек Бруксбэнк - бренд-менеджер компании Casamigos, основанной Джорджем Клуни

Джек Бруксбэнк познакомился с принцессой на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 2010 году, ему было 24 года, а ей - 20 лет. Он говорит, что это была любовь с первого взгляда.

Бруксбэнк окончил престижную школу-пансион Стоу в Букингеме. Ее выпускником является, к примеру, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin сэр Ричард Брэнсон.

32-летний Бруксбэнк несколько лет работал в клубах, барах и пабах, в частности менеджером модного ночного клуба Mahiki в лондонском Мэйфэйре. Он однажды говорил, что мечтает открыть свою сеть пабов.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Перед свадьбой были опубликованы детские фото пары

Королева благословила брак принцессы Евгении, когда пара приехала в замок Балморал в Шотландии на день рождения принца Гарри.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На обручальном кольце принцессы Евгении красуется оранжево-розовый сапфир папарадша в окружении бриллиантов

Джек сделал предложение Евгении в январе этого года неподалеку от вулкана в Никарагуа на закате на берегу озера.

Он добился расположения матери принцессы - герцогини Йоркской, которая заявила, что "обожает Джека", и выкладывала в "Твиттере" множество личных фотографий дочери и будущего зятя.

"Они несутся на волнах смеха и любви... Хотя лодка им помогает!", - пишет будущая свекровь Сара Фергюсон.

Принц Эндрю, будущий свекор Джека, описал его как "выдающегося молодого человека".

Незадолго до свадьбы королева может пожаловать ему дворянский титул - вероятнее всего, графский.

Сейчас пара живет вместе в апартаментах на территории Кенсингтонского дворца.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Свадьба принцессы Евгении, как и принца Гарри, состоится в Виндзоре

Где и когда пройдет свадьба?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Евгения пойдет к алтарю в часовне Святого Георгия в Виндзоре

Свадьба состоится в 11 утра 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзоре - там же, где проходило венчание принца Гарри и Меган Маркл.

После церемонии новобрачные проедут по Виндзору, но не тем путем, по которому следовал кортеж Гарри и Меган.

Правообладатель иллюстрации Samir Hussein Image caption В мае принцесса Евгения приехала на свадьбу Гарри и Меган с отцом, принцем Эндрю

Днем в Виндзорском замке пройдет прием королевы Елизаветы II для внучки с мужем и гостей.

Вечерние мероприятия предположительно пройдут в Роял-лодж в виндзорском Большом парке.

Кто платит за свадьбу?

Как и в случае со свадьбой Гарри и Меган, расходы оплатит королевская семья, налогоплательщики оплатят лишь охрану.

По заявлениям антимонархической группы Republic, эти расходы составят примерно 2 млн фунтов.

Стоимость охраны свадьбы принца Гарри и Меган Маркл до сих пор не объявлена, однако ожидается, что сумма затрат на предстоящую свадьбу будет меньше из-за менее высокого статуса пары.

Кто пойдет на свадьбу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Певица Элли Голдинг (справа) - подруга Евгении

Так же, как и на свадьбе Гарри и Меган, на бракосочетании принцессы Евгении будут присутствовать 1200 обычных людей. Эти места разыгрываются в лотерее. В Букингемском дворце заявили, что получили более 100 тысяч заявок от желающих.

Кроме того, в числе приглашенных - представители благотворительных организаций, поддерживаемых парой. Например, Королевская национальная ортопедическая больница, организация по поддержке больных раком молодых людей в возрасте 13-24 лет Teenage Cancer Trust, "Армия спасения" и Целевой фонд ООН по ликвидации насилия в отношении женщин.

На свадьбу позвали и учеников школ, которые посещала принцесса Евгения, - школы Святого Георгия и учебного заведения Coworth Flexlands.

На церемонию венчания в часовне должны приехать 800 человек, в числе которых обязательно будут знаменитости.

Среди друзей Евгении - певица Элли Голдинг, модель Кара Делевинь и дети бизнесмена Ричарда Брэнсона - Холли и Сэм.

Что известно о платье?

Правообладатель иллюстрации Jonathan Brady Image caption Возможно, платье Евгении будет от дизайнерского бренда Erdem, платье от которого она надела на фотосессию в честь помолвки

Принцесса уверенно заявила в интервью Vogue, что насчет платья она все знала с самого начала.

"Как только мы объявили о свадьбе, я знала, какой это будет дизайнер и как оно будет выглядеть", - сказала она, лишь намекнув, что это британский дизайнер.

В интервью Би-би-си в программе One Show Евгения на вопрос, будет ли это прямое платье или пышное, ответила: "Возможно, и то и другое. Вы бы так сделали? Такое бывает вообще?".

Первым среди тех, кто, возможно, создал свадебное платье Евгении, называется Erdem - цветочное платье именно этого бренда она надела на фотосессию, посвященную помолвке.

Среди других дизайнеров-фаворитов - Вивьен Вествуд и Ralph & Russo.

Наденет ли принцесса тиару?

Мать Евгении Сара Фергюсон в день свадьбы с герцогом Йоркским в 1986 году надела тиару, вначале прикрытую венком из цветов.

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Показала она ее только после церемонии, что символизировало ее новый королевский статус.

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Это была Йоркская бриллиантовая тиара, подаренная ей королевой и герцогом Эдинбургским. Она надевала ее много раз и после свадьбы и даже оставила себе после развода с Эндрю.

По традиции, невеста должны надеть на свадьбу что-то старое, что-то новое, что-то взятое на время и что-то голубое или синее - на удачу.

Принцесса Евгения может одолжить тиару у матери, а может и у самой королевы. У той есть целая коллекция диадем, и она делилась ими с Кэтрин и Меган.

Действующие лица второго плана

Главной подружкой невесты принцессы Евгении станет ее сестра, 30-летняя Беатриса.

Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, как и на свадьбе Гарри и Меган, исполнят роли пажа и подружки невесты.

Ею будет и пятилетняя дочь Робби Уильямса и американской актрисы Айды Филд - Теодора Роуз Уильямс.

Шафером Бруксбэнка, вероятно, будет его младший брат.

Какой будет торт?

Лондонский кондитер Софи Кабо вместо традиционного королевского торта с лимоном и бузиной создаст для свадьбы шоколадный торт "Красный бархат".

Это будет "традиционный торт с современным вкусом", оформленный в "ярких красках осени" и украшенный плющом из сахарной глазури, говорится в сообщении королевской пресс-службы.

Изначально Кабо была художником по костюмам; четыре года назад она начала кондитерский бизнес. Пара обратила на нее внимание, когда она приготовила печенье для мероприятия, где присутствовал отец принцессы Евгении.

"Я в невероятном восторге от того, что мне дали возможность создать такой особенный и уникальный торт", - сказала Кабо, добавив, что работать с женихом и невестой было "восхитительно".

Кто будет вести службу?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Молитву прочтет первый чернокожий архиепископ в Британии - Джон Сентаму

Церемонию венчания будет вести декан Виндзора Дэвид Коннер - он же освящал союз Гарри и Меган.

Молитвы прочитает архиепископ Йоркский Джон Сентаму, первый в Британии чернокожий архиепископ, 1 октября объявивший о своем решении удалиться от дел в 2020 году. Для этой службы он написал молитву лично.

Когда новобрачные будут покидать церковь, их проводят на ступенях часовни солдаты Гвардейского гренадерского полка - именно в нем отец Евгении числится полковником.

Какая будет музыка?

Всемирно известный тенор Андреа Бочелли исполнит две песни во время службы.

Image caption Итальянский тенор Боччелли выступал на 90-ом дне рождения королевы в 2016 году

Музыканты Королевского филармонического оркестра, патроном которого является отец Евгении герцог Йоркский, исполнят два гимна.

Партии для них написал директор по музыке часовни святого Георгия Джеймс Вивиан.

Фанфары, написанные специально для пятничной церемонии, исполнят во время проезда кортежа с новобрачными трубачи-кавалеристы и волынщики из второго батальона Королевского полка Шотландии.

Как с сувенирами?

Официальный ассортимент фарфоровых сувениров, изготовленных благотворительной организацией Royal Collection Trust, включает в себя подстаканники, кружки, чашки и блюдца.

Фарфор сделан в городе Сток-он-Трент, цены варьируют между 20 и 39 фунтами.

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption На фарфоровых чашках и блюдцах выведены инициалы пары с плющом - символом дома новобрачных

Как посмотреть свадьбу?

Свадьбу будут транслировать британский телеканал ITV и американский телеканал TLC.

На ITV трансляция будет идти с 09:25 до 12:30.

Также церемония будет транслироваться в YouTube на официальном канале королевской семьи начиная с 10:00 по Лондону (12:00 по московскому времени).

Телеканал Би-би-си транслировать торжество не будет, однако кадры со свадьбы появятся в новостных выпусках.

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в мае на Би-би-си только в Британии посмотрели 18 миллионов зрителей.