Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно документам суда, только за один день Хаджиева потратила в Harrods 150 тысяч фунтов на украшения

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства.

Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Слушания по делу Хаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости - дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов.

Если Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.

Хаджиева - супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.

Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.

В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что Замира Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов.

Image caption Замира Хаджиева отрицает свою вину

Что такое запрос об имуществе неустановленного происхождения?

Закон, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.

Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании.

Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег.

Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества.

Что известно о супругах Хаджиевых?

Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана.

В 2016 году он был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джахангир Хаджиев отрицает свою вину

Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods. NCA заявляет, что эта компания принадлежит Хаджиевым.

В 2013 еще одна компания, принадлежащая Замире Хаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота.

Замира Хаджиева получила визу инвестора и имеет право постоянно проживать на территории Великобритании.

На что тратили деньги Хаджиевы в Великобритании?

В начале судебного разбирательства Хаджиевы назывались в документах лишь как господин и госпожа А.

В суде стало известно, что за 10 лет Замира Хаджиева потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов стерлингов - это более 4 тысяч в день.

В суде были представлены доказательства, что за одни сутки она потратила 150 тысяч фунтов на продукцию фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы.

На следующий день, как было сказано в ходе слушаний, она пополнила свой винный погреб, потратив на это 1800 фунтов.

В другой день она купила ювелирных изделий Cartier на 100 тысяч фунтов, а также подарки для мужа на 20 тысяч.

У Хаджиевой было 35 банковских карт, выданных Международным банком Азербайджана, где работал ее муж.

Согласно официальным данным, Хаджиевы также приобрели два парковочных места на частной стоянке Harrods, а Замира Хаджиева также купила самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов, на котором впоследствии летала сама.

Признает ли Хаджиева вину?

Нет, она утверждает, что не виновна ни в чем и пытается отменить запрос через суд. Адвокаты Хаджиевых заявили в Высоком суде, что те стали жертвой несправедливости.

Джахангир Хаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка. Он подал апелляцию, но приговор был оставлен в силе. Его адвокаты утверждают, что он поссорился с правящими кругами Азербайджана и расплатился за это своей свободой.

Он призывает Европейский суд по правам человека рассмотреть его дело.

Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж - честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.

Но Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что между 1993 и 2015 годами Хаджиев находился на государственной службе и не мог заработать такие огромные деньги.