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Какой образ возникает увас в голове при слове "англичанин"? Хью Грант в фильме "Ноттинг хилл"? Или Колин Ферт в мокрой рубашке, облепившей скульптурные мышцы из "Гордости и предубеждения"? Герой, полный скромного обаяния, со слегка запинающейся речью, безупречными манерами и несколько отстраненной вежливостью?

По сравнению с русскими мужчинами, мужественными и сильными защитниками прекрасного пола, англичане могут показаться бесхребетными нытиками, вечно мающимися вопросами бытия, типа "быть или не быть?"

Стереотипы, однако, обманчивы, и тем, кто намеревается идти на свидание с английским джентльменом, вероятно покажется небезынтересной нижеследующая информация. В конце концов, как говорят англичане, предупрежден значит вооружен.

1. Плати за себя и забудь о цветах

Правообладатель иллюстрации ChesiireCat Image caption Такое будет только на первом свидании. Дальше, скорее всего, придется платить самой

Велика вероятность того, что на первом свидании он сам за всё заплатит. Но при дальнейших встречах не жмитесь и вытаскивайте кошелек.

Англичанин не станет платить за развлечения, вручать цветы, вручать подарки или подвигать женщине стул. То, что в России считается нормой, в Англии уже давно рассматривают как шовинистические реликты патриархального общества, против которого женщины свободного мира боролись несколько столетий.

Итак, чтобы не запутаться: в Англии все счета делятся строго пополам - от обеда в ресторане до ипотеки, даже если мужчина зарабатывает больше.

Попадаются и такие дамы, которые готовы заплатить за все. И не потому, что они такие богатые. Они считают, что, если мужчина платит, то сразу начинает думать, что ему за это что-то положено. "Нет денег, нет власти", - написала одна английская журналистка, сравнив мужчину, платящего за обед в ресторане с отцом, который расплачивается за детей.

Вывод прост: на первом свидании пускайтесь во все гастрономические тяжкие, потому что другого шанса у вас может просто не быть.

2. Пусть сам стирает свои носки

Правообладатель иллюстрации mel-nik Image caption Стиральная машина существенно проще в обращении, нежели автомобиль. Так что не волнуйтесь, он справится, и даже будет этим гордиться

28-летняя москвичка Таня, которая живет в Лондоне со своим английским бойфрендом, советует не забывать, что вы его партнер, а не экономка.

"Англичане ищут в женщине друга и партнера, а не служанку на все руки, которая будет содержать в порядке их дом".

Танин бойфренд по имени Роберт поведал Би-би-си о серьезном столкновении разных культур: "В самом начале наших отношений как-то прихожу я домой и вижу, что Таня разложила по цветам всю одежду в моем шкафу и погладила носки. Мне было очень некомфортно".

"Женщины в России вырастают с убеждением, что мужчине нечего делать на кухне, кроме как поесть. Для нас просто невероятно, что кто-то добровольно готов разделить домашнюю работу, а для англичанок - это норма", - сказала еще одна россиянка с английским бойфрендом, 24-летняя Анастасия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И посуду мыть будет. Мускулы, правда, не гарантированы

В Англии традиционные гендерные стереотипы уже практически исчезли, и подавляющее большинство пар считает, что домашние обязанности надо делить не по гендерным характеристикам, а по справедливости.

Опросы в этом году показали, что три четверти опрошенных не согласны с тем, что женщины должны посвящать себя домашней работе. Десять лет назад столь прогрессивно мыслящих было чуть больше половины.

При этом в России опрос "Левада-центра" показал, что, по мнению большинства женщин, в стране нет равноправия полов, а термин "феминизм" не приемлют ни мужчины, ни женщины.

3. Не нужно стыдиться спортивных штанов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Английский бойфренд не ждет, что вы все время будете выглядеть, как модель. Гостей, разумеется, надо принимать в приличном виде, а остальное и так сойдет

Женщины в России нередко наносят макияж и надевают туфли на каблуках, даже когда отправляются за продуктами.

И Таня и Анастасия считают, что от англичанок никто не требует, чтобы они при любых обстоятельствах были одеты с иголочки и накрашены "под большое декольте".

В Англии в самом деле можно выбраться из кровати и прямо в таком виде отправиться за провизией. Разве что домашние тапочки сменить на кроссовки.

Если женщина в обтягивающем платье, на каблуках и в полной боевой раскраске попадется вам в супермаркете, то это значит, что сейчас вечер пятницы, и эта дама прямиком устремится к полкам со спиртным.

"В России, - говорит Анастасия, - общественное мнение говорит женщине, что для того, чтобы добиться успеха как в личной, так и в профессиональной жизни, надо быть красивой".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Может быть, в России женщины одеваются как на парад, потому что мужчин не хватает?

Таня же считает, что русские женщины уделяют повышенное внимание своему облику, потому что они борются за мужчин, так как в обществе наблюдается некоторый гендерный дисбаланс.

4. Постарайся хотя бы поначалу быть вежливой

Правообладатель иллюстрации KevinDyer Image caption Постарайтесь хотя бы поначалу не резать правду-матку. Вас могут просто не понять

Русские люди не стесняются прямо в лоб сообщить вам, что они думают.

И вот вам пример: "На недавнем семейном собрании моя двоюродная сестра громко на всю комнату прокричала своему мужу: ты только посмотри, как ты растолстел!" - рассказывает Анастасия.

У русских нет никаких проблем с тем, чтобы резать правду-матку, не тратя время на излишние расшаркивания и недомолвки.

Для англичан, которые генетически запрограммированы на то, чтобы демонстрировать миру индифферентно-вежливое лицо, такое поведение немыслимо. Если же в разговоре возникла пауза, то они изо всех сил попытаются ее заполнить ничего не значащей болтовней, чтобы избежать неловкости.

Вот мнение еще одной русской девушки, Марии: "Англичане всегда вежливы по отношению к малознакомым людям, тогда как русским на это наплевать. Так что на первом свидании подобные откровения могут спугнуть английского кавалера".

Роберт, однако, считает, что такая прямота - это совсем неплохо, потому что не надо гадать, что произошло, вам сразу прямо все скажут, так что сомнениями вам мучиться не придется.

5. И еще они все время что-то делают!

Правообладатель иллюстрации franckreporter Image caption Может он вас заставит штангу поднимать, зато не заскучаете!

И Анастасия, и Таня считают, что английские мужчины очень активны и постоянно куда-то стремятся.

"Они путешествуют, ходят на концерты, занимаются спортом, в результате некоторые наши свидания были довольно забавными. Русские же мужчины просто сидят целыми днями и пьют пиво. Им вообще ничего не надо, и я думаю, что это от того, что они не могут ничего изменить ни в политике, ни в экономике своей страны. Даже упорный труд не гарантирует, что вы получите хорошую работу, так чего суетиться?" - говоритТаня.

6. За независимость приходится расплачиваться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Независимость и контроль означает, что за все придется отвечать самой, и на мужчину особенно не рассчитывать.

Таня признает, что у женщин в Англии гораздо больше независимости и контроля над собственной жизнью. Но у этой медали есть и обратная сторона.

"Не думаю, - говорит она, - что здешние женщины могут положиться на партнера и ожидать от него полноценной эмоциональной поддержки. Если мне грустно, он считает, что я сама справлюсь".

7. Не торопитесь покупать белое платье

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И не пытайтесь ускорить процесс. Сбежит!

Последнее, но очень важное: англичане не любят торопиться в выборе партнера на всю жизнь и ходят на свидания просто для развлечения.

"Не ждите, что он в вас по уши влюбится сразу после первого свидания", - предупреждает Таня.

В Англии серьезные отношения наступают в гораздо более зрелом возрасте, нежели в России. В результате прошлогоднего опроса 4000 женатых респондентов, выяснилось, что средний возраст женщины, вступающей в брак, - 31 год, а мужчины - 33. В России, это 24 года и 27 лет соответственно.

24-летний Роберт из Бирмингема был очень удивлен стремительному развитию отношений с его русской подругой.

"То, на что мы тратим несколько месяцев, у нее заняло не больше недели. В наших разговорах появилось слово на букву "л", и она принялась строить планы на будущее", - рассказал он.

"Я понял, что мне сразу надо дать понять, что я пока еще серьезных отношений не ищу и не позволю меня к ним принудить", - сказал еще один молодой человек по имени Гарри. - С самого начала сделайте так, чтобы не было никаких недосказанностей".