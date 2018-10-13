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В очередной подборке самых интересных, самых важных и необычных научных новостей недели:

Как стыд помог нам выжить

Чувство стыда настолько ужасно, что сложно даже представить, чтобы от него была какая-то польза. Однако, как утверждают канадские ученые, стыд - важнейший социальный механизм, сыгравший огромную роль в эволюции человека.

Такой вывод исследователи сделали, исследовав полтора десятка малых народностей со всего мира, в том числе коренных тувинцев, обитателей эквадорских Анд и аборигенов Маврикия.

Участникам опроса предлагалось представить 12 различных ситуаций, в которых член той же группы вел себя неподобающим образом - например, отлынивал от общей работы или подворовывал у соплеменников.

Сначала людей просили оценить по четырехбалльной шкале, насколько плохо они стали бы относиться к такому человеку (то есть насколько меньше его бы стали уважать). А потом - уже у другой группы - спрашивали, насколько стыдно было бы в аналогичной ситуации им самим.

В общей сложности было опрошено почти 1000 человек - но их оценки стыда оказались на удивление схожи, вне зависимости от места проживания. А уровень осуждения недобросовестных сородичей четко соотносился с личным ощущением стыда.

"Тот факт, что столь отдаленные друг от друга сообщества демонстрируют одну и ту же модель поведения, указывает, что чувство стыда - это продукт естественного отбора, а не культурных контактов или культурной эволюции", - заключают ученые. И приводят логичное объяснение.

Наши предки жили небольшими сплоченными группами, где выживание зависело от того, насколько ты можешь положиться на сородичей. Излишняя самоотверженность была не самой разумной моделью поведения: таких членов общества нещадно эксплуатировали. Но и чрезмерный эгоизм был противопоказан, так как потеря уважения соплеменников была прямой угрозой жизни.

Таким образом, людям приходилось взвешивать эгоистичные поступки (например, тайком взять еду или притвориться больным, чтобы не пойти на охоту) с риском быть пойманным. И чувство стыда помогало им принимать правильное решение, не слишком ставя под удар свое положение в обществе.

Плацебо помогает даже пациентам, которые знают, что это пустышка

Состояние раковых больных, получавших плацебо для облегчения последствий терапии, улучшалось даже в том случае, если пациенту заранее сообщали, что таблетки не содержат никаких лекарственных препаратов. Такое удивительное наблюдение сделала команда медиков из бостонского Института изучения рака.

Это не первое подобное исследование. Если раньше считалось, что эффект плацебо объясняется исключительно психологией пациента, уверенного, что принимает настоящее лекарство, то теперь врачи все чаще встречаются с тем, что таблетки-пустышки помогают и тем, кого изначально предупреждают: это не лекарство.

"Открытая плацеботерапия оказалась эффективной для пациентов, испытывавших тошноту, боли, страдающих от мигреней и воспалительных процессов пищеварительной системы", - констатирует ведущий автор работы Эрик Жоу.

При этом реальные лекарства для облегчения состояния пациентов часто дают побочные эффекты, которые полностью отсутствуют при приеме пустышки. Не говоря уже о том, что плацеботерапия в сотни раз дешевле.

Тем не менее, раковые больные, в открытую принимавшие плацебо, переносили терапию гораздо лучше контрольной группы, не получавшей никаких дополнительных таблеток.

Как это работает, ученые пока не понимают. Одна из версий заключается в том, что состояние пациента улучшается от самого факта приема таблетки, который запускает привычный психологический механизм: "принял таблетку - полегчало".

Частично эта теория подтверждается тем, что после приема лекарства люди часто чувствуют себя лучше буквально в течение нескольких минут, хотя сам препарат начинает действовать значительно позже.

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Ученые вырастили искусственную сетчатку в пробирке

В лаборатории Университета Джонса Хопкинса искусственно выращивают человеческие глаза - точнее, внутреннюю оболочку глаза, сетчатку.

Пока что ее нельзя использовать для пересадки, и ученые надеются решить другую проблему: понять, каким образом мы различаем цвета, и помочь людям, которые испытывают с этим проблемы.

Сетчатка прилегает к зрительному нерву, и именно там формируется изображение, поступающее в мозг.

Давно известно, что в нашем глазу есть три вида цветовых рецепторов (так называемых колбочек), воспринимающих красный, зеленый или голубой цвет. Однако как именно происходит их формирование, до сих пор понятно не до конца. У большинства млекопитающих есть только два вида рецепторов.

В процессе выращивания искусственной сетчатки из стволовых клеток ученые обнаружили, что первыми формируются "синие" колбочки - а уже за ними "зеленые" и "красные". Более того, удалось найти способ активировать - или, наоборот, блокировать - рост этих фоторецепторов при помощи гормонов. А это открывает возможность лечения дальтонизма и возрастных изменений сетчатки.

На сегодняшний день дальтонизм неизлечим, а частичную потерю зрения вследствие дегенерации сетчатки пытаются лечить инъекциями в глаз стволовых клеток, однако эта терапия далеко не всегда дает желаемый эффект.