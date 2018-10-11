Пресса Британии: угроза новых санкций мало страшит россиян

В обзоре британской прессы за 11 октября:

Россияне привыкли жить с угрозой новых санкций

Россияне учатся жить с угрозой введения Западом новых санкций, пишет обозреватель Financial Times Генри Фой.

Кто боится больших санкций? В Москве, похоже, таких людей немного. Спустя полгода после введения США самых жестких пока санкций в отношении нескольких российских бизнесменов возможные кандидаты на попадание в санкционный список уверены, что следующий этап ограничений будет не таким уж страшным, а их бизнесы, по большому счету, достаточно хорошо защищены от ударов извне.

Последние несколько лет происходило возвращение активов из-за границы, реструктуризация холдинговых компаний и уход от западного финансирования и каналов поставок. Поэтому российские магнаты и крупные бизнесы полагают, что они лучше подготовлены к возможным грядущим мерам наказания, пишет автор.

Вероятность новых санкций высока. В законопроектах, которые сейчас разрабатываются в американском конгрессе, предлагается ввести ограничения на покупку суверенного долга страны и не давать российскому банковскому сектору получать доступ к западным финансовым рынкам.

Обвинения в отношении России в использовании химического оружия для отравления Сергея Скрипаля в Британии породили угрозу второй волны санкций в отношении Москвы.

Но если подобная риторика должна была спровоцировать панику в Москве, то этого не происходит. Когда в апреле были введены санкции против алюминиевого магната Олега Дерипаски, это поначалу повергло в ступор других российских миллиардеров. Но после этого министерство финансов США неоднократно откладывало начало действия санкций, и это смягчило удар по его империи, отмечает Фой.

Апрельские меры заставили многие российские компании начать срочно возвращать в страну значительные активы, либо через прекращение торговли акциями своих компаний на западных биржах, либо через реструктуризацию своих холдинговых компаний.

Алишер Усманов в октябре аннулировал листинг своей компании "Мегафон" на Лондонской фондовой бирже и перенес свою компанию USM с Кипра в Россию. В августе он продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал". Другие магнаты поступают примерно так же.

Некоторые российские олигархи усиленно занимаются лоббированием в США, чтобы не попасть в будущий санкционный список. Другие считают, что лучше всего действует тактика "тише воды, ниже травы".

"Некоторые пытаются преобразовать свой портфель активов или структурировать его, чтобы снизить риски. А некоторые этого не делают, - рассказал FT пожелавший остаться анонимным российский бизнесмен, владеющий активами за границей. - Многие мои коллеги вели себя по-разному, но потом они все попали в этот [апрельский] список. Я понимаю, что попытки найти лобби в США могут привести к обратным результатам. Мы никого не наняли [в США]. Мы совершенно не пытались воспользоваться связями".

Даже для российских компаний, которые не попали в санкционные списки, четыре года деятельности в условиях экономики, обложенной санкциями, привели к тому, что многие из них перестали полагаться на западный импорт и капитал, либо в качестве предупредительной меры, либо в ответ на пожелание Кремля снизить зависимость от Европы и США.

Глава крупного российского промышленного концерна сообщил, что значительная часть нового оборудования теперь поступает из Китая. По его словам, компания уверена, что программное обеспечение местного и азиатского производства сможет заменить американское или европейское, если доступ к ним отрежут санкциями, пишет обозреватель.

"Это не будет безболезненно и не произойдет в одночасье, но мы определенно справимся", - сказал он FT.

В то время как заявления Кремля о снижении зависимости от доллара воплотить в жизнь будет крайне нелегко, экономика в целом выглядит достаточно сильной, чтобы выдержать очередную волну ограничений, чему не в последнюю очередь способствует высокая цена на нефть и хороший финансовый резерв.

Некоторые радикальные санкции могут все же быть весьма болезненными. Одной из таких экстремальных мер может, например, стать отключение России от платежной системы SWIFT. Такая мера нанесет серьезный урон, признают руководители российских компаний, но большинство уверены, что вводиться она не будет, отмечает Фой.

Но никто в Москве не тешит себя надеждой, что санкции отменят в ближайшее время. Стало нормой жить с этим и искать обходные пути. "Времена изменились, - цитирует FT российского бизнесмена. - Нам нужно жить в этой новой парадигме. Это результат того, что происходило как за границей, так и в стране".

Нельзя игнорировать вероятную гибель саудовского журналиста

Если Саудовская Аравия виновата в смерти журналиста Джамаля Хашогги, нам нужно быть жесткими с нашим союзником, по тому же принципу, что и с Россией из-за отравления Скрипаля, пишет обозреватель Times Дэвид Ааронович.

Он оговаривается, что пока следует говорить о возможном убийстве. Нет тела, нет доказательств. Но если Джамаль Хашогги все еще жив, то кем были те граждане Саудовской Аравии, которые покинули Стамбул через несколько часов после исчезновения журналиста?

Турецкие СМИ выяснили, что это саудовские военные, сотрудники спецслужб и медики. Все это вновь напоминает историю со Скрипалем. Различие в том, что если они это сделали, то в этой ситуации убийцы являются гражданами страны-союзника, а не противника, а их целью был человек, преступлением которого стало выражение своих взглядов.

Хашогги известен как непримиримый критик правительства наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Возможно, слишком непримиримый. В "Твиттере" у него 1,69 млн фолловеров.

О Саудовской Аравии сегодня известно две вещи: страна находится в состоянии постоянной войны с Йеменом, а наследный принц считает себя реформатором, который противопоставляет себя духовенству. Однако многие могут не знать, что реформаторы на дух не переносят критику.

В августе министр иностранных дел Канады написала в "Твиттере", что ее беспокоит заключение под стражу сестры саудовского диссидента. В ответ саудовцы ответили так, будто канадцы сбили один из их самолетов. Со словами об оскорблении чувств Эр-Рияд объявил о временном прекращении дипломатических отношений, выслал канадского посла, объявил о заморозке новых инвестиций и отозвал саудовских студентов из Канады, пишет автор.

Администрация Трампа лишь заявила, что обе страны являются близкими партнерами США. Кремль же встал на сторону саудовцев. В таких вопросах, возможно, нужны конструктивные советы и содействие, но отнюдь не окрики с позиции "морального превосходства", заявила тогда представитель российского МИДа Мария Захарова.

Любопытно, что за "советы" давали россияне саудовцам? Возможно, это была лекция о том, "как карательному отряду покинуть входящую в НАТО страну", иронизирует Ааронович.

В наше время правительства, которые убивают диссидентов на территории дружественных государств, не могут быть нашими друзьями. Обычно такое делают наши враги, считает комментатор.

С прошлого года в Саудовской Аравии активно проводятся реформы, которые преследуют благие цели: создание новых рабочих мест для граждан страны, предоставление больших прав женщинам и ограничение привилегий духовенства. Но те, кто хотят большего, оказываются за решеткой.

Мы не можем больше позволить жить по принципу холодной войны "Возможно, он сукин сын, но он наш сукин сын". Этот принцип дал повод для недоверия к Западу и обвинений его в лицемерии. Если режим принца убил одного из своих оппонентов в другой стране, мы не можем оставаться безучастными, пишет автор.

Если мы хотим жить в мире, в котором диссиденты не пропадают из-за своих взглядов, то нам нужно действовать, чтобы не допустить повторения подобного. Проведения расследования недостаточно. Саудовцы должны прямо рассказать, что произошло с Хашогги, когда он находился в консульстве, и почему его больше никто не видел. Если они не предоставят ясного ответа, который докажет их невиновность, и сложно сейчас такой представить, то нужно привлечь их к ответственности.

Британии и США нужно прекратить поставки оружия и перестать сотрудничать с Эр-Риядом. Также нужно ввести санкции в отношении высокопоставленных саудовцев, считает обозреватель.

Работаешь за столом стоя - повышаешь показатели

Офисные работники, которые работают за столом стоя, а не сидя, зачастую повышают свою производительность, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на выводы британских ученых.

В ходе исследования, проведенного Лестерским университетом, выяснилось, что 43% людей, которые решили работать за столом стоя, сообщили, что за год их показатели работы выросли. 52% из тех, кто год назад решил отказаться от сидения на стуле, сказали, что это помогло им лучше вписаться в рабочий процесс.

Исследователи опросили 146 медработников, которые раньше проводили большую часть дня, сидя за столом. Из них у 69 человек ничего не поменялось, а 77 человек получили возможность выбирать, хотят они работать сидя или стоя.

Специальные офисные столы, за которыми можно работать стоя, становятся все более распространенными, добавляет издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com