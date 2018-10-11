СМИ России: эксперты прогнозируют новую "Болотную"

В обзоре российских газет за 11 октября:

РБК, "Ведомости": "докрымские" настроения возвращаются

Падение интереса к внешней политике, рост недовольства по отношению к внутренней и спад надежд на помощь со стороны государства ведут к массовому запросу на перемены в России, считают эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ).

РБК упоминают, что среди его авторов - экономист Михаил Дмитриев и социолог Сергей Белановский, которые в марте 2011 года предсказали "болотный протест".

В новом докладе КГИ отмечается высокая готовность россиян к переменам, признаки вытеснения надежды на сильную власть запросом на справедливость, а также ослабление надежды на помощь государства при стремлении рассчитывать прежде всего на собственные силы.

При этом авторы доклада подчеркивают, что основная часть исследования проводилась до объявления о повышении пенсионного возраста, которое привело к существенному снижению рейтингов одобрения институтов власти и усилению протестных настроений.

Сергей Белановский полагает, что в России высока вероятность политической дестабилизации, но не схожей со сценарием украинского Майдана. По его мнению, главными предпосылками к радикальным политическим изменениям в России становятся экономические проблемы и сокращение социальных льгот.

Протестные настроения нельзя автоматом считать готовностью к протестным действиям, как и перерастание экономического кризиса в социальный не означает появление политического кризиса, не соглашается с экспертами КГИ политолог Константин Калачев.

По его мнению, на последних выборах избиратель выбрал простейший и самый безопасный способ протеста - проголосовать против действующих губернаторов: "Люди не хотят выходить из зоны комфорта. Россиянам есть что терять, до тех пор, пока люди допускают, что может быть хуже".

При этом Калачев не считает, что эксперты КГИ совершенно неправы - "ведь когда эмоциональное побеждает рациональное, люди могут выйти на улицу, как произошло на Болотной".

Россияне вернулись к докрымским настроениям, пишут "Ведомости", комментируя доклад. Отмеченные в исследовании тренды нельзя назвать неожиданными или новыми, заявил изданию руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. "Затухание политических механизмов "крымского консенсуса" и попадание России в зону развивающейся во всем мире популистской антиэлитной волны было зафиксировано многими экспертами, в том числе и по итогам прошедших региональных выборов", - говорит он.

По мнению Бадовского, массовый запрос на справедливость устойчив и направлен на социальные права - достойная зарплата и пенсии, доступные и качественные здравоохранение и образование.

"Ведомости": выборы в Хакасии могут отменить

Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них через суд победившего в первом туре с 44,8% голосов коммуниста Валентина Коновалова. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в местном избиркоме и в руководстве республики.

В прокуратуру Хакасии могут подать иск о лишении регистрации Коновалова, сделать это может кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который должен составить Коновалову конкуренцию в назначенном на 21 октября втором туре.

О том, что Мяхар может подать такой иск, знает и человек, близкий к руководству региона.

Кроме того, еще одним основанием для снятия может быть то, что поданные в избирком справки о расходах и иностранных активах тоже якобы были подписаны не самим Коноваловым.

"Пусть снимают, тогда власти сделают из Коновалова фигуру общефедерального масштаба, - говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. - Видимо, прежние власти боятся, что в регион запустят Счетную палату".

Коновалова не за что снимать, никаких претензий к документам у избиркома не было, напоминает депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. "[Председатель Центризбиркома Элла] Памфилова говорила, что мы должны вернуть веру в избирательную систему. Поэтому любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов", - говорит коммунист.

Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов, после чего президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева, попросив его поработать месяц до окончания выборов.

Если выборы будут признаны несостоявшимися, то новые выборы должны пройти через три месяца, говорит эксперт по избирательному праву Аркадий Любарев, при этом выдвижение кандидатов начнется заново, им придется собрать подписи муниципальных депутатов: "Вероятно, власти будут тянуть нового врио, а оппозиции - ставить палки в колеса. Но смогут ли они это сделать - большой вопрос, если учесть протестные настроения".

Возможно, новый врио сможет привлечь избирателей, но ситуация со снятием коммуниста может избирателей и обозлить, добавляет он.

Решение малообъяснимо с рациональной точки зрения, недоумевает политолог Михаил Виноградов: "Возможно, речь идет об отработке сценариев и прецедентов аннулирования итогов выборов и их приемлемости для общества". Еще один вариант - это какой-то размен с КПРФ: он представляется возможным, но все же не слишком вероятным, добавляет эксперт.

"Ведомости": футболисты вышли на замену "туристам из Солсбери"

Скандальная драка может заслонить проблемы поважнее, считают "Ведомости", вновь вспоминая об инциденте с российскими футболистами.

"Замена туристов Боширова и Петрова на дебоширов Кокорина и Мамаева в информационной повестке случилась очень кстати. На смену громкому, но запутанному и неприятному делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля, на которое непонятно, как реагировать, - вроде смешно, но как-то нерадостно, пришло если не громкое, то точно кричащее и притом совершенно понятное дело", - пишет газета.

Яркий сюжет, по мнению издания, потеснит в будущих опросах социологов о самых запоминающихся событиях месяца куда более важные для страны новости.

В отличие от дела об отравлении Скрипалей в деле о драках Александра Кокорина из "Зенита" и Павла Мамаева из "Краснодара" все более-менее понятно, узнаваемо даже, и это задает комфортные рамки для публичного обсуждения произошедшего и предсказуемых выводов, пишет газета.

По мнению издания, такие сюжеты - хороший канал для сброса пара и раздражения. Дело сравнивается с обвинением участницам группы Pussy Riot, которые получили реальные сроки. Газета заключает, что громкие отвлекающие новости еще потребуются.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.