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Утром в четверг ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить новый экипаж к Международной космической станции (МКС), потерпела аварию после старта с космодрома Байконур. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об этом чрезвычайном происшествии на данный момент.

Авария пилотируемого корабля "Союз" произошла спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты. После этого сработала система аварийного спасения, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Запуск "Союза" был посвящен столетию со дня основания Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия", изготовившего ракету. За запуском корабля с Байконура наблюдали гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн.

На корабле находились российский космонавт Алексей Овчинин (командир аварийного "Союза") и американский астронавт Ник Хейг. Они оба остались живы. Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане.

Обломки корабля, как сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер, упали в 30-50 км от казахстанского города Жезказган.

Что привело к аварии?

Официальная причина аварии пока не установлена. Для ее выяснения Рогозин распорядился создать государственную комиссию. "Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия", - сообщил он в своем "Твиттере".

Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что аварию могла спровоцировать нештатная работа первой ступени ракеты.

"При отделении не раскрылся клапан увода одного из боковых блоков первой ступени. Вторая ступень потеряла ориентацию, и аварийно отключились двигатели", - сказал он.

Media playback is unsupported on your device Авария ракеты "Союз МС-10". Главные факты

Как говорят источники РИА Новости, к аварии могло привести то, что один из блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время.

"По предварительным данным, один из блоков в верхней части не отделился и ударил нижней частью по второй ступени. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени", - рассказал один из собеседников агентства.

Что известно об экипаже?

После экстренной посадки членов экипажа доставили в Жезказган, где их осмотрели медики. В "Роскосмосе" сообщили, что с космонавтами все в порядке, госпитализация им не понадобилась.

"Алексей Овчинин и Ник Хейг чувствуют себя хорошо. Медики их обследовали, никаких проблем со здоровьем нет. Пьют чай и шутят", - рассказали в госкорпорации.

После осмотра Овчинин и Хейг специальным бортом "Роскосмоса" вылетели на Байконур. Самолет успешно приземлился в аэропорту Крайний.

Состояние здоровья космонавтов не вызывает опасений у медиков, они вернутся в Москву в пятницу утром, сообщил "Роскосмос".

Реакции на аварию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию об аварии, но никаких экстренных встреч в связи с произошедшим у него не запланировано.

"Слава богу, космонавты живы... И это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и экипаж", - отметил Песков.

Посольство США в России заявило, что благополучному исходу аварии поспособствовало многолетнее сотрудничество двух стран.

"Мы рады благополучному приземлению экипажа "Союза". Обширная программа совместной подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего опыта открытого сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход инцидента", - говорится в "Твиттере" дипмиссии.

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostianov/TASS Image caption Космонавт Алексей Овчинин (слева) и астронавт Ник Хейг перед запуском ракеты

Москва рассчитывает, что Вашингтон с пониманием отнесется к ситуации, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, который курирует в правительстве космическую отрасль.

"Мы не будем скрывать причин [аварии]. Сегодня практически только Россия обеспечивает доставку экипажей на МКС. Конечно, они обязаны знать, и мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии", - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си о том, как авария может повлиять на сотрудничество с США.

Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, а страховая компания "Согласие" приступила к рассмотрению обстоятельств аварии.

Как сообщила гендиректор компании Майя Тихонова, пока сумма ущерба в страховую компанию не заявлена, но в случае признания события страховым, выплата по нему станет одной из крупнейших за последние десятилетия. Объектами страхования являются ракета-носитель "Союз ФГ" и транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10", лимит ответственности страховщика составляет 4,66 млрд рублей (70 млн долларов), отметила Тихонова.

Последствия аварии для МКС

После аварии "Союза" оказался под угрозой запуск транспортника "Прогресс", который должен был доставить продовольствие для экипажа МКС, сообщил источник Интерфакса. Старт планировался на 31 октября.

"Под вопросом потому, что его должна была вывести на орбиту аналогичная аварийной ракета "Союз-ФГ", - пояснил он.

При этом собеседник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что на МКС достаточно запасов для того, чтобы экипаж мог продолжать автономный полет до весны следующего года.

"Запас продовольствия и предметов первой необходимости на МКС достаточен не только для того, чтобы дождаться следующей плановой экспедиции в декабре, но и продолжать автономный полет даже при разумном потреблении до апреля 2019 года", - сказал он.

Также под вопросом оказался полет на МКС первого астронавта из ОАЭ, который в апреле 2019 года должен был отправиться на станцию на неделю.

"Он должен был совершить недельный полет и вернуться назад в спускаемой капсуле корабля, попавшего в аварию", - пояснил источник агентства.

Из-за аварии также предполагается приостановка не только пилотируемых, но и непилотируемых пусков на ракетах "Союз", утверждает источник Интерфакса в ракетно-космической отрасли. Речь идет в том числе о запусках 19 октября с Плесецка, 31 октября с Байконура и 7 ноября с Куру.