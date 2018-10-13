“Мой 13-летний сын убил мою дочь”. Каково быть матерью социопата?

Image caption Десятилетний Парис играет со своей сестрой Эллой, которой два года

Существует ли безусловная любовь? Когда сын Чарити Ли убил свою сестру, жизнь семьи навсегда изменилась. Только одно осталось неизменным - она все еще была матерью своего сына и любила его.

Когда Чарити Ли было шесть лет, ее мать застрелила её отца в их доме в Техасе. Позднее она была оправдана.

Будучи подростком, Чарити хорошо училась и занималась спортом, но страдала от проблем с психическим здоровьем и впоследствии стала употреблять наркотики.

В 18 лет она попросила о помощи, смогла бросить наркотики и поступила в университет, где стала изучать экологию человека - науку, которая исследует взаимодействие человека с окружающей средой.

"С момента, как я себя помню, я всегда была зачарована тем, почему люди делают то, что они делают", - говорит Чарити. "Мне нравится выяснять, что заставляет нас вести себя определенным образом".

В будущем это стало не только предметом научного интереса Чарити, но и частью повседневной жизни. Причина - её сын Парис.

"Ребенок социопат, в этом нет никаких сомнений"

Когда Парису было тринадцать лет, он зарезал свою четырехлетнюю сестру Эллу.

Он провел в тюрьме 11 лет и, возможно, не будет освобождён до тех пор, пока ему не исполнится пятьдесят.

Как родители могут справиться с последствиями такой трагедии?

Как мать может признать, что ее ребенок социопат?

И как безусловная любовь продолжает жить, даже в такой ужасной ситуации?

Сложный старт для Чарити

Формально в колледже у Чарити все было хорошо. Но отказаться от наркотиков ей все равно было сложно. Чарити объясняет: "Я чувствовала себя ничтожной. Все повторяли - если ты избавишься от зависимости, твоя жизнь станет намного проще. Но этого не происходило. Потому что боль, которую я заглушала наркотиками, без них оказывалась на поверхности".

После года отказа от наркотиков Чарити все еще была несчастной. Она дала себе три месяца, чтобы что-то изменить.

"Я знаю, что это подростковый способ мышления, но я решила: если я несчастлива, то я не хочу больше жить свою жизнь".

Но вскоре Чарити поняла, что она беременна, и "это изменило все".

'Я не думаю, что когда-нибудь любила кого-нибудь так сильно"'

Image caption Парис родился 10 октября 1993 года, за 16 дней до двадцатилетия Чарити. "Меня пугает, насколько сильно я люблю этого ребенка, - написала она под этой фотографией.

Чарити назвала своего ребенка в честь древнегреческого героя - Париса.

Её эмоциональное состояние после рождения сына не стало сразу идеальным. Но желание быть матерью мотивировало Чарити изменить в лучшую сторону свою жизнь, в первую очередь для сына.

Спустя девять лет она снова забеременела. На этот раз Чарити стала матерью девочки - Эллы.

Элла, как и Парис, была очень хорошим ребенком. Хотя характеры детей были совсем разные. Парис был застенчивым интровертом, тогда как Элла - типичный экстраверт, своевольная и решительная.

Дети хорошо ладили друг с другом. "Казалось, что Парис по-настоящему сильно любит Эллу. И Элла обожала Париса", - говорит Чарити.

"Нет причин для беспокойств"

Чарити уверенно утверждает, что Парис не вызывал у нее беспокойства.

"Он все время был довольно тихим ребенком. Я не могу сказать, что что-то меня тревожило. Да, были вещи, которые сейчас я понимаю, могли быть знаками будущего расстройства. Но тогда я думала - это просто маленький мальчик, всякое бывает".

Image caption Парис и Элла

В жизни самой Чарити все было непросто. Ей не удалось полностью отказаться от наркотиков. Когда Парису было двенадцать, а Элле три года, она снова впала в кокаиновую зависимость. На полгода.

"Это был по-настоящему сложный период. Я не могу сказать, что я совсем не заботилась о своих детях. Но конечно, у меня были проблемы, и я уделяла им гораздо меньше внимания. Парис в то время взял ответственность и сам приглядывал за Эллой".

Чарити говорит, что она выполняла все обязанности матери, но для ее сына было сложно понять, что родители - это обычные люди, которые совершают ошибки. И если ее дочь хотела обнять и успокоить маму, то Парис был очень, очень зол на Чарити.

Сложные времена

Казалось, что дети в полном порядке. Но на ферме у матери Чарити произошел инцидент, который показал Париса с другой стороны.

Парис и Элла играли с соседской девочкой и поссорились с ней.

Image caption Парис казался обычным ребенком, но иногда его поведение выходило за рамки обычного

Пока Чарити пыталась успокоить девочек, Парис схватил на кухне нож и куда-то убежал.

Когда Чарити нашла его, ребенок был взволнован и зол, он ревел и размахивал ножом.

Его реакция на ссору была абсолютно ненормальной. Он сказал, что сделает себе больно, если Чарити приблизится ближе.

Парис пробыл в госпитале неделю, но ни один врач не говорил, что с ним что-то не так. Чарити забрала сына домой.

"Многие люди скажут, что это был знак того, что Парис склонен к насилию. Но это не то, как я тогда видела эту ситуацию. Я знала, что Парис расстроен из-за моего срыва и тем, что происходит у нас в семье", - вспоминает Чарити.

Вскоре Чарити полностью перестала употреблять наркотики и вернулась к нормальной жизни. Это был 2005 год.

2 февраля 2007 года

Image caption Парис в его тринадцатый день рождения. Три месяца спустя он убьёт свою сестру

"Не буду врать, те выходные были сложными", - признает Чарити. В то время она опять вернулась к занятиям и параллельно работала официанткой.

Атмосфера дома была напряженной. Но это обычное дело для подростков - быть недовольными своими родителями.

Чарити помнит, как в тот день она попрощалась с детьми, когда пришла няня.

"Элла была уверенным в себе ребенком, у нее не было никаких признаков тревожности. Но в этот день она повторяла: "Еще одно объятие, мама, еще один поцелуй". Она повторяла это так много раз, что мне пришлось задержаться и опоздать на работу", - вспоминает Чарити.

Чарити также на прощанье обняла Париса и сказала: "Ты знаешь, что я люблю тебя. Мы проходили через гораздо более сложные вещи, пройдем и через это".

Чарити ушла на работу.

Image caption Элла. 4 года

"Немного после полуночи, когда мы уже закрывали ресторан, полиция постучалась к нам в дверь: "Чарити, нам нужно с вами поговорить. Ваша дочь ранена", - рассказывает Чарити.

Её первая мысль была пойти к дочери. Она повторяла: "Где моя дочь? Вы должны мне позволить увидеть её!".

Сначала полицейские сказали, что Элла дома, но Чарити не могла понять, почему они не отправили её в госпиталь, если она ранена.

Затем один из офицеров сказал, что Элла мертва.

"Это был для меня во многом конец жизни, какой я ее знала до этого", - вспоминает Чарити.

Она потеряла сознание на некоторое время. Придя в себя, она спросила, где Парис и все ли с ним в порядке.

"Да, с ним все хорошо. Он у нас", - ответил офицер.

"Что это значит?", - спросила Чарити

"Парис - один из тех, кто убил Эллу", - сказал полицейский.

"Тогда все окончательно потеряло смысл", - вспоминает Чарити.

Как проходил этот день

Image caption "Это звучит неправдоподобно, но мой Парис был отличным старшим братом", - говорит Чарити

Парис убедил няню уйти до того, как Чарити вернется домой.

Он зашел в спальню к Элле, ударил её, схватил за шею и нанес 17 ударов кухонным ножом.

После этого Парис позвонил другу, с которым поговорил шесть минут. Закончив разговор с другом, он набрал 911.

Специалисты по телефону объяснили Парису, как сделать сестре искусственное дыхание. Парис сказал им, что пытался это делать. Но позднее медицинские свидетельства показали, что попыток вернуть Эллу к жизни предпринято не было.

"Когда я узнала, что Элла мертва, я будто разбилась вдребезги на миллион кусков. Но когда я обнаружила, что это сделал Парис, я почувствовала, будто кто-то собрал эти куски и разбил и их вдребезги. Я не думала, что смогу собрать это все заново. Я просто хотела умереть. Но я не могла. У меня был Парис", - вспоминает Чарити.

"Что ты будешь делать теперь?"

Image caption Чарити и Парис. Фотография сделана Эллой

На следующий день Чарити пришла в полицию увидеть Париса: "Сначала я не могла взять себя в руки. Но когда меня, наконец, пустили к нему, я почувствовала счастье от того, что вижу своего сына. Я плакала, пыталась обнять его и убедиться, что все хорошо. Но вдруг я поняла, что он не обнимает меня в ответ.

Он посмотрел на меня и спросил, что я буду делать теперь. Он сказал: "Ты всегда говорила, что если кто-нибудь причинит вред твоим детям, ты убьешь их - что ты будешь делать теперь?". Он не спрашивал, он ставил передо мной вызов. Это было впервые, когда я увидела в нем что-то новое. Я знала, что он испытывает злость, но это не была злость. Это была его темная сторона".

Безусловная любовь

Image caption Чарити и Парис

Парис сказал полицейским, что, как только няня ушла, они легли спать. Но он проснулся и увидел, что Элла стала демоном в огне. По словам Париса, он схватил нож и попытался убить демона.

Первые три месяца Чарити действительно хотела верить, что её сын серьезно болен: "Я смотрела на него и говорила: "Я обещаю тебе то же самое, что обещала в день твоего рождения - я сделаю все, чтобы быть твоей матерью и буду любить тебя, несмотря ни на что". Я хотела, чтобы Парис знал, что моя любовь безусловна".

Парис долгое время никак не реагировал на слова матери.

Узнать настоящего Париса

Поведение Париса после ареста изменилось. Он стал гораздо более грубым.

Image caption Если бы Парису было 18 лет на момент совершения преступления, его могли бы приговорить к смертной казни

Во время следствия стала известна история его поисковых запросов в интернете и ужасные детали того, как он убил Эллу.

В 2007 году Парис получил 40 лет тюремного заключения за убийство.

Чарити была вынуждена признать: это не случайное стечение обстоятельств и не результат временного психоза. Парис хотел убить свою сестру.

Чарити прошла долгий путь от мысли "о, боже, кто этот ребенок?!" до осознания того, что это действительно ее сын.

Она потеряла 15 килограммов за 13 дней, начала заикаться, ощущала полное опустошение.

Чарити вспоминает один из разговоров с сыном: "Я сказала ему, что хочу понять его и помочь. Но вместо того чтобы поговорить, он посмотрел на меня и начал смеяться. Он сказал: "Ты знаешь, мама, вы все были просто глупыми. Все эти годы вы думали, что я умный, симпатичный и артистичный… Вы были неправы". Это был уже не мой Парис".

Почему Чарити до сих пор навещает Париса?

Многие друзья говорили, что не могут понять, почему она до сих пор хочет видеться с сыном.

"Эти девять месяцев с момента убийства Эллы до приговора Париса были самыми страшными в моей жизни, и надеюсь, я никогда не испытаю ничего подобного. Но я никогда, никогда не перестану любить своего сына".

При этом Чарити начала бояться Париса. Во время следствия выяснилось, что он хотел убить не только свою сестру, но и мать.

Image caption Парис в возрасте 15 лет

Общественное осуждение

Чарити не только столкнулась с жестокостью сына. После убийства дочери она попала под серьезное давление со стороны общества - когда ребенок сделал что-то ужасное, родителей всегда винят в этом.

Она до сих пор не может забыть тот день, когда незнакомец остановил её в супермаркете со словами: "Это вы та женщина, которая воспитала сына, который убил свою сестру?!"

Многие друзья и знакомые обвиняли ее, используя в том числе грубые оскорбления.

Винит ли Чарити себя в случившемся? И да, и нет.

"Я знаю, что мой срыв стал одной из причин гнева Париса. И многое из того, что сформировало его личность, - это генетика. Но я до сих пор верю, что он мог сделать другой выбор. Он не страдал от шизофрении или каким-то другим серьезным психическим заболеванием, которое не оставляет человеку выбора", - говорит она.

Пустой ящик

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Парис говорит, что ящик, в котором должно храниться его раскаяние, пуст

Социопат - это термин, который описывает человека с крайней степенью асоциального расстройства личности.

Генетика и детские травмы могут сделать из ребенка социопата.

Социопат - это диагноз сына Чарити, и ей понадобилось три года, чтобы это признать.

Социопат зачастую пренебрегает общественными нормами и правилами. Более того, он физиологически не способен чувствовать раскаяние. Если при этом человек страдает нарциссизмом, то это усугубляет ситуацию и делает его фактически невыносимым для общества.

Парис говорит: "Знаешь, мам, я знаю, что внутри меня должен быть ящик, который я могу открыть, и вся вина, раскаяние и тревога из-за того, что я сделал с Эллой, будут там. Но когда я открываю этот ящик, этого там нет".

Каково это быть матерью социопата?

"Я не могу сказать, что я полностью приняла тот факт, что мой сын социопат, но я перестала бороться с этим понятием. Я больше сосредотачиваюсь на том, кто я. Я не воспитывала сына социопатом. Так случилось. И я не собираюсь от него отворачиваться", - рассуждает Чарити.

Говоря о Парисе, она использует аналогию с хищником: "Если я сёрфер на доске, и акула откусывает мою ногу, мне будет больно, и моя жизнь никогда не будет прежней. Но я не буду всю оставшуюся жизнь ненавидеть акулу за то, что она акула".

Восстать из пепла

Чарити учредила благотворительную организацию и назвала её в честь дочери ELLA (Empathy, Love, Lessons and Action - сочувствие, любовь, уроки и действие).

Фонд помогает жертвам тяжких преступлений и тем, кто страдает от психических заболеваний.

Image caption Портрет Эллы на плакате благотворительной организации, которую учредила Чарити

В 2013 году, шесть лет спустя после убийства Эллы, у неё появился еще один ребенок. Она назвала его Феникс - потому что Феникс возрождается из пепла.

"То, что произошло с Парисом, Эллой и мной не определяет меня полностью. Теперь у меня есть Феникс, и я снова люблю жизнь", - говорит Чарити.

Парису двадцать пять лет, и он все еще в тюрьме. Срок его заключения истечет лишь в 2047 году. Чарити продолжает навещать его в тюрьме, но боится его освобождения. В первую очередь, из-за безопасности Феникса.

Эмили Уэбб взяла интервью у Чарити Ли для программы Outlook, BBC World Service.