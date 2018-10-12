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Количество фильмов об американской лунной программе "Аполлон" зашкаливает. Новый фильм "Первый человек на Луне" смотрит не столько на научные и технические аспекты этого беспримерного цикла, сколько на человеческую историю ее самого знаменитого героя.

Лунная программа "Аполлон" стала средоточием научных, технических, политических проблем всего десятилетия 60-х. Проблем этих множество, и каждая из них достойна особого пристального изучения и анализа, в том числе средствами художественного кинематографа.

Самым знаменитым и звездным из предшественников "Первого человека на Луне" был, наверное, "Аполлон-13" (режиссер Рон Ховард, в главных ролях Том Хэнкс, Кевин Бейкон, Билл Пэкстон, Гэри Синиз). А есть еще телевизионная документальная драма "Аполлон-11", фильм из категории альтернативной истории "Аполлон-18" - о том, что случилось бы, если бы запланированный на декабрь 1974 года и отмененный полет этого корабля все же состоялся бы. Есть и многие другие.

Авторов нового фильма интересует в первую очередь личность самого известного ее героя - Нила Армстронга.

Армстронг был первым человеком, нога которого ступила на поверхность отличного от Земли небесного тела. Свершение его сопоставимо с подвигом Гагарина. Но если Гагарин довольно быстро ушел в вечность, то Армстронг, открыв для человечества новый горизонт, ушел в тень, десятилетиями не появлялся в публичной сфере, отказывался давать интервью и стал достоянием пусть и легендарного, но хорошо забытого прошлого.

Правообладатель иллюстрации NASA via Getty Images Image caption Отсутствие в фильме этой исторической сцены водружения Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином американского флага на лунную поверхность вызвало недовольство консервативной Америки

Его жизнь настолько полна мужества, трагедии и триумфа, что она просто просится в традиционный голливудский байопик со всеми присущими жанру вдохновенными речами, торжественно-помпезной оркестровой музыкой и величественным финалом.

Ничего подобного в фильме нет. Нет даже ставшей известной на весь мир и так и просящейся на экран сцены водружения Нилом Армстронгом на лунную поверхность звездно-полосатого флага. Отсутствие ее, кстати, вызвало недовольство право-консервативной Америки.

Сдержанный антибайопик

"Первый человек на Луне" - сдержанная, экономичная драма, которая, по образному выражению одного из рецензентов, как и космическая ракета, для того, чтобы преодолеть гравитацию, отбрасывает от себя все, что не является абсолютно необходимым.

Диалог сведен к минимуму. Второстепенных персонажей - даже товарищей Армстронга по полету: спустившегося вместе с ним на Луну Базза Олдрина и командовавшего кораблем Майка Коллинза - мы почти не видим.

Не видим и не слышим мы ничего об участии Армстронга в Корейской войне, нет в фильме практически никаких ссылок на невероятно политизированную советско-американскую космическую гонку, которая лежала в основе всей программы "Аполлон".

Эти суровые лаконичность и сдержанность тем более неожиданны и тем более впечатляют, что от авторов нового фильма ожидать нечто подобное было очень трудно. Сценарист Джош Сингер больше всего известен как автор острополитической драмы "В центре внимания", удостоенной в 2016 году Оскара и как лучший фильм, и за лучший сценарий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер картины Дэмиен Шазелл (слева) и автор сценария Джош Сингер после показа фильма на международном кинофестивале в Хэмптонз, 6 октября 2018 г.

Режиссер Дэмиен Шазелл обратил на себя внимание историей джазового музыканта в фильме "Одержимость", а мировую славу и целую пригорошню Оскаров обрел за веселый, прекрасно сделанный, но достаточной бездумный мюзикл "Ла-ла Ленд".

И все же при всей его неожиданной сдержанности "Первый человек" захватывает, потрясает и трогает.

Трогает необычайно глубоким проникновением во внутренний мир героя, вся история предстает перед нами его глазами. И такой подход - на первый взгляд кинематографически невыигрышный, но в итоге оказавшийся невероятно успешным - стал возможен во многом благодаря книге, которая легла в основу картины.

Литературная основа

К своей книге "Первый человек: жизнь Нила Армстронга" американский ученый и писатель Джеймс Хансен шел несколько десятилетий. Обладатель докторской степени по истории науки и техники, он 20 лет занимался изучением и преподаванием истории космических исследований, прежде чем взялся за биографию самого легендарного астронавта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Хансен - автор послужившей литературной основой для фильма биографии легендарного астронавта "Первый человек: жизнь Нила Армстронга"

В 2000 году он впервые обратился к Нилу Армстронгу с просьбой об обстоятельном интервью для книги. После двухмесячных раздумий Армстронг, очень редко дававший интервью и всячески избегавший публичности, вежливо отказался.

"Два года прошло, прежде чем он согласился. Решение помогла принять семья. Нил был полон отваги и решительности в космосе, но в частной жизни - поразительно осторожен. Мы привыкли воспринимать его как героя, как символ, как икону. А он был живой, трехмерный, со своими комплексами и проблемами", - вспоминает Хансен.

Совместная работа привела к тесной дружбе Армстронга и Хансена. "Помогло еще и то, что мы были земляками - он рос в Огайо, а я на границе с Огайо в Индиане, оба мы росли на фермах, и фермы наши были в 50 милях друг от друга", - рассказывает автор.

Создателям фильма повезло - контракт с Хансеном на экранизацию книги они успели подписать до смерти Армстронга 25 августа 2012 года.

Доверие, которое легендарный астронавт успел прочувствовать к своему биографу, перенеслось и на киногруппу.

"У Нила сложились прекрасные отношения с Джимом Хансеном, его вполне устраивала получившаяся книга, и он считал, что если мы будем следовать ее канве, то он даст согласие на создание фильма", - рассказывает продюсер "Первого человека на Луне" Вик Годфри.

Актеры

Правообладатель иллюстрации James Field Image caption Внешняя непроницаемость, спокойствие, сдержанность и даже кажущаяся безэмоциональность астронавта Армстронга оказывается, в трактовке Шазелла и Гослинга, решающей для успеха всей его миссии: он сохраняет хладнокровие и сосредоточенность там, где любой другой человек поддался бы ослепляющей панике

При таком нацеленном на внутренний мир героев подходе решающим был выбор актеров на главные роли.

Райан Гослинг перекочевал в "Первого человека на Луне" из предыдущего фильм Шазелла "Ла-ла Ленд". Впрочем, в отличие от относительного молодого (ему всего лишь 33) и относительно начинающего (это всего лишь его четвертый фильм) режиссера, Гослинг - актер очень опытный и давно доказавший свою многогранность и разносторонность. Достаточно вспомнить его отчаявшегося наркомана-учителя в фильме "Полу-Нельсон".

Внешняя непроницаемость, спокойствие, сдержанность и даже кажущаяся безэмоциональность астронавта Армстронга оказывается, в трактовке Шазелла и Гослинга, решающей для успеха всей его миссии: он сохраняет хладнокровие и сосредоточенность там, где любой другой человек поддался бы ослепляющей панике.

Но практически в самом начале длящегося два с половиной часа фильма мы получаем ключ к таящейся за непроницаемой маской драме. В 1962 году, за семь лет до исторического полета, от опухоли мозга умирает трехлетняя дочь Армстронга Карен. Эта трагедия притупила внешнюю эмоциональность Армстронга и стала причиной фаталистической нацеленности на главное дело его жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нил Армстронг и его жена Джанет Широн

Она же - в корне столь же сдержанного и внешне почти не проявленного конфликта с женой Джанет. У них растут двое мальчиков, и только под ее давлением он находит в себе силы поговорить с ними об опасностях, которые подстерегают его в полете.

Роль Джанет блестяще играет британка Клэр Фой - актриса, способная одним взглядом сказать больше, чем многие ее коллеги пятиминутным монологом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На исполнительницу роли жены Армстронга Джанет - британскую актрису Клэр Фой - была возложена задача стать душой, эмоциональным стержнем фильма

Именно на нее - на фоне предельной эмоциональной сдержанности Армстронга-Гослинга - падает задача стать душой, эмоциональным стержнем фильма.

Участие в "Первом человеке на Луне" вместилось для Фой аккурат между двумя совершенно контрастными - большего контраста придумать, наверное, было бы невозможно - ролями.

Год назад она обрела мировую славу и завоевала все возможные призы за роль молодой королевы Елизаветы Второй в сериале Netflix "Корона".

В ноябре этого года на экраны выходит "Девушка, которая застряла в паутине" - продолжение культовой "Девушки с татуировкой дракона", в которой Фой сыграет легендарную, отвязанную панк-хакершу Лисбет Саландер.

Критика справа и критика слева

Большинство критиков дали фильму восторженные пять, в крайнем случае, четыре звезды. Есть, однако, и другие мнения.

Я уже упомянул некоторое ворчливое недовольство, которое вызвало у консерваторов недостаточное, по их мнению, проявление американского патриотизма в фильме.

Однако куда более жесткий и целенаправленный шквал критики обрушился на фильм с противоположного левого фланга - со страниц рупора либеральной Америки, журнала New Yorker.

Вместивший в себя самое бурное и самое противоречивое десятилетие в истории Америки - 60-е - фильм, как пишет автор статьи в New Yorker Ричард Броуди, умудрился проигнорировать все важнейшие, ключевые социокультурные феномены описываемого времени.

Правообладатель иллюстрации James Field Image caption Среди коллег Армстронга нет ни одного афроамериканца и ни одной женщины

В отличие от недавнего фильма "Скрытые фигуры", полностью посвященного роли чернокожих женщин в американской космической программе, среди коллег Армстронга в "Первом человеке на Луне" нет ни одного афроамериканца и ни одной женщины. А ведь в это время по всей Америке шла настоящая расовая война, а в СССР в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Что по этому поводу думал Нил Армстронг? - задается риторическим вопросом рецензент New Yorker.

Или взять войну во Вьетнаме и антивоенное движение. На телеэкране в доме Армстронгов идет видеосюжет о Вьетнаме, но Армстронг в это время на работе, он слишком занят, чтобы думать о такого рода вещах. Антивоенная демонстрация протеста мелькает на мгновение во время похорон друзей и коллег Армстронга - погибших астронавтов. Что это? Контраст между теми, кто готов рисковать жизнью и теми, кто отказывается это делать?

И, наконец, культура. Весь взрыв молодежного движения, рок-н-ролла и контркультуры в 60-е остается создателями и героями фильма незамеченным. Любимая мелодия Армстронга - китчевая "Лунная Рапсодия" из изданного еще в 1947 году альбома композитора и аранжировщика Леса Бакстера. Любимая настолько, что он даже берет кассету с нею с собой в полет и слушает ее в космосе.

Получился исторический фильм, продолжает Ричард Броуди, в котором исторический элемент настолько искажен, что главный герой теряет свою человечность. Мир, в котором функционирует Нил Армстронг, так же пустынен, как и лунная поверхность, на которую он спустился. Те немногие живые черточки, которыми его наделили авторы фильма, превращают его в фигуру плакатного американского героизма.

В итоге, выносит свой беспощадный приговор рецензент New Yorker, "Первый человек на Луне" получился фильмом пропагандистским по ошибке, не столько по намерению, сколько по "забывчивости" его авторов.