Пресса Британии: Джонсон предлагает "Супер Канаду" вместо "брексита"

В обзоре британской прессы за 15 октября:

Британия и ЕС обязаны найти выход из тупика

Для Европы пришло время тяжелого выбора, пишет в редакционной статье Times. В среду на октябрьском заседании Совета Европы будут обсуждаться условия выхода Великобритании из Евросоюза. На таких переговорах стороны часто предъявляют еще больше требований по мере приближения к финишной черте в попытке добиться максимальных уступок. Но на этот раз беда в том, что переговорщики действительно намерены стоять до конца, и это может привести к полному хаосу.

Так, Тереза Мэй упорно держится за свой "план Чекерс", несмотря на оппозицию внутри собственной партии. Сторонники "брексита" в рядах консерваторов открыто называют этот план предательством референдума 2016 года. И хотя многие из них сами не могут с уверенностью сказать, чего же они хотят, на меньшее они не согласны. Позиция лейбористов не менее туманная, однако они готовятся проголосовать против любого предложения Терезы Мэй. Что же касается переговорщиков из Брюсселя, они тоже не намерены менять свою изначальную позицию по "брекситу".

К чему же все идет?

Сейчас, как пишет Times, в частных беседах обсуждаются самые разнообразные апокалиптические сценарии. Так, бывший министр по брекситу Дэвид Дэвис утверждает, что в случае, если сделка между Британией и ЕС не будет достигнута, ВВП Бельгии и Нидерландов сократится на 3-4%, и это вызовет отступление от правил ВТО. При этом, конечно, имеется в виду, что и для Британии экономические последствия будут малоприятными.

Требования второго голосования со стороны тех, кто выступал за сохранение Британии в составе ЕС и не принял результатов референдума, могут, как ни странно, привести лишь к выходу Британии из ЕС, но вообще без договора - а этого они хотели бы в последнюю очередь.

Поговаривают, что из 48 писем, необходимых для переизбрания руководства консервативной партии, подано уже 44. На это сторонники Терезы Мэй пригрозили всеобщими выборами.

Так как же выйти из создавшегося тупика?

Times предлагает свой вариант: пора смягчать свои позиции на переговорах. Общественное мнение в Британии не созрело для второго референдума, а раз так - следует уважать итоги первого.

Терезе Мэй следует понять, что парламент никогда не одобрит некоторые пункты ее "плана Чекерс". В свою очередь наиболее упрямым сторонникам брексита нужно признать, что получить часть того, что они хотели, лучше, чем не получить ничего. Лейбористам тоже необходимо проголосовать за какой-то договор, чем все отвергать. Ну и, наконец, Евросоюзу в лице Мишеля Барнье следовало бы пойти на ряд уступок, без которых Тереза Мэй окажется в безвыходном положении.

Борис Джонсон предлагает "Супер Канаду" вместо "брексита"

Настает момент, когда задирам нужно дать бой, - пишет экс-глава МИД Британии Борис Джонсон в газете Daily Telegraph. - Два года нас безжалостно трепал Евросоюз, и Британии пора дать отпор. Мы с болезненной вежливостью согласились на европейский график переговоров, мы согласились заплатить им колоссальные деньги из кармана налогоплательщиков - 39 млрд фунтов, мы добровольно обязались защищать права граждан ЕС в Британии. И пока что ничего не получили в обмен на нашу щедрость и понимание. Так продолжаться не может! - восклицает Джонсон.

По словам Джонсона, все, что до сих пор предлагал Британии Евросоюз, было на самом деле фальшивым выбором между разными формами унижения, и такой выбор должен быть отвергнут.

В соответствии с так называемым "планом Чекерс", который выдвигает сейчас Лондон, Великобритания должна остаться в таможенном союзе и едином рынке, но это катастрофа для "брексита" и делает посмешище из всей этой затеи, - утверждает Джонсон.

В последние дни, пишет он, британская делегация согласилась с тем, что Британия должна оставаться "таможенной территорией" ЕС, как если бы она была каким-то департаментом Франции.

Это значит, возмущается он, что находясь вне Евросоюза, мы будем управляться Евросоюзом, при этом наших представителей в руководстве Европейской Комиссии по внешней торговле уже не будет, так что за нами не останется слова при определении таможенных пошлин, да и самостоятельную торговую политику в собственной стране мы проводить не сможем. Все договоры о свободной торговле - а Британия остается очень привлекательным торговым партнером и заманчивым потенциальным рынком для товаров и услуг - будут заключать за нас, не считаясь с нашим мнением.

Это никакое не "прагматическое решение проблемы", как утверждают авторы плана Чекерс, никакое не снижение рисков, - бушует на страницах Daily Telegraph бывший министр иностранных дел Великобритании. - Это рецепт катастрофы, которая грозит подорвать экономическое здоровье страны.

Но решение есть, - готов поделиться уже своим рецептом Борис Джонсон, - и у нас в запасе достаточно времени, чтобы он сработал, тем более что наши партнеры предпочтут его условиям ВТО. Более того, именно этого от нас ожидает и Еврокомиссия. Это рецепт называется "Супер Канада", и заключается в нулевых таможенных тарифах, нулевых квотах и свободной торговле на основе глубокого партнерства. Это рецепт, по словам Джонсона, отлично подходит обеим сторонам, и сейчас самое время его применить.

Автокефалия может стать поводом для нового вторжения Путина на Украину

После трех дней работы Священного синода Вселенского патриархата Константинополя духовный православный лидер патриарх Варфоломей принял историческое решение: он пообещал предоставить автокефалию отколовшейся от РПЦ украинской православной церкви.

В ответ РПЦ заявила, что может порвать отношения с Константинополем, что потенциально грозит расколом, сравнимым по масштабу с событиями 1054 года, когда нечто подобное произошло между православной и католической церквями.

Как отмечает в редакционной статье Financial Times, этот раскол между Украиной и Россией носит не только религиозный, но и геополитический характер. Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Он также наносит удар по концепции "Русского мира", который, по замыслу Владимира Путина, должен был бы включать предположительно братские народы Украины и Беларуси, отчасти связанные православием.

Хотя московский патриарх и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, газета напоминает, что в 1990-е годы, после развала СССР, украинская православная церковь киевского патриархата откололась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась заклеймить кровопролитие на востоке Украины, ряды отколовшейся УПЦ заметно пополнились.

Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит УПЦ автокефалию, это придаст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, активно выступавшего за религиозную свободу Киева.

При этом российский президент получит сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус России как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе, он использовал церковь для создания образа России как оплота традиционных ценностей.

А потеря украинского патриархата снижает вес России в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима. Она также наглядно демонстрирует, к чему могут привести его попытки вбить клин между русскими и украинцами.

Опасность момента усугубляется, с точки зрения Financial Times, еще и тем, что все это происходит на фоне падения рейтинга Путина в связи с непопулярной пенсионной реформой. В Киеве и на Западе опасаются, что Кремль может применить военную силу, чтобы взять под свою защиту церкви, оставшиеся верными московскому патриархату, и помешать их переходу под юрисдикцию патриархата киевского. Потенциально такие действия могут грозить новым кровопролитием.

Популярность Путина резко возросла после аннексии Крыма, напоминает газета, и слабость российской экономики может подтолкнуть кремлевских стратегов к похожему маневру.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com