Как жить при рассеянном склерозе

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Фильм доступен для просмотра только на территории России.

В 2006 году 25-летний документалист Джейсон Да Сильва был в отпуске с семьей. Внезапно он упал на песок и не смог подняться. Ноги перестали его слушаться. Болезнь невозможно было игнорировать.

За несколько месяцев до этого врачи поставили Да Сильва диагноз - рассеянный склероз. Его предупредили, что болезнь может привести к потере зрения и контроля над мышцами, а также множеству других осложнений.

Джейсон попробовал справляться с помощью физических упражнений, но ситуация только ухудшилась.

После нахлынувшего уныния он пришел к своей матери. Она напомнила ему, что, несмотря на болезнь, ему он везунчик, потому что у него есть возможность заниматься любимым делом: искусством и кино.

Джейсон взял камеру и отправился в путешествие по миру в поисках исцеления, самопознания и любви.