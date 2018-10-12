Пресса Британии: авария "Союза" должна ускорить ракетную программу США

В обзоре британской прессы за 12 октября:

Полеты в космос - дело непростое и затратное

Британские газеты рассказывают об аварии корабля "Союз" и, как следствие, временной приостановке полетов ракет этой серии. Из-за этого международная космическая станция может впервые за 18 лет остаться без экипажа.

Эта неудача указывает на то, что зависимость США от России в вопросе отправки астронавтов в космос вызывает целый ряд проблем, пишет Times. Особенно это актуально в свете появившейся недавно информации о том, что собственная программа создания ракет для пилотируемых полетов в космос отстает от графика.

Отношения между Роскосмосом и НАСА и без того были натянутыми после недавнего инцидента, когда в обшивке пристыкованного к МКС корабля "Союз" была обнаружена дыра, предположительно, от сверла, отмечает издание.

Программа запусков ракет "Союз" приостановлена до выяснения обстоятельств нынешней аварии. Специалистам необходимо выяснить причину, устранить ее, после чего ракету нужно будет вновь сертифицировать, и только тогда можно будет возобновить запуски. Это может случиться в декабре, на конец которого был запланирован следующий пилотируемый полет к МКС.

Сейчас на МКС находятся три человека - россиянин, американец и немец. Вернуться на Землю они могут либо в капсуле "Союза", в котором была обнаружена дыра, либо в резервном спусковом аппарате, срок безопасной эксплуатации которого истекает через три месяца.

Бывший астронавт НАСА Лерой Чиао рассказал в интервью Times: "Вероятность того, что экипажу МКС придется вернуться на Землю, может иметь весьма серьезные последствия". Если на станции не останется людей, то у сотрудников центра управления космическими полётами не будет возможности корректировать положение МКС, а это может привести к критическому изменению ее орбиты.

"Нельзя спасти падающую станцию, и нельзя туда отправлять новый экипаж. При таком сценарии станция будет потеряна", - цитирует Чиао издание.

В каком-то смысле полеты в космос стали чем-то привычным. Если говорить о доставке груза космонавтам и астронавтам на МКС, то выбор есть. У Илона Маска есть ракеты Space X, которые могут туда полететь, а также возможности для этого есть у японцев.

Но другое дело, когда речь заходит о пилотируемых полетах. Для безопасного полета человека в космос необходимо государственное финансирование. Помимо США и России это пока удалось лишь Китаю. Понятно почему - стоимость космической программы, по приблизительным подсчетам, превышает 100 млрд долларов, пишет газета.

Но если экипажу МКС придется ее покинуть, захлопнув за собой люк пустой станции, скорее всего, это будет ненадолго. США продолжают работу над своей ракетной программой, и, как ожидается, новые летательные аппараты, разрабатываемые Boeing и SpaceX, могут поступить в эксплуатацию уже в следующем году.

И когда это произойдет, скорее всего, мир будет больше ценить возможность полетов в космос, поскольку, как показал вчерашний инцидент, дело это очень и очень непростое, резюмирует издание.

Лондону нужно бороться с "грязными деньгами"

Комментатор Guardian Саймон Дженкинс размышляет на тему отмывания грязных денег в Лондоне.

"Когда Британия отрицает, что в стране отмывают грязные деньги, это сравнимо с тем, как Россия отрицает, что травит шпионов. Никто не верит ни слову. Если я приду в банк и скажу, что хочу внести на счет 55 млн фунтов, со мной придет общаться менеджер банка, а в конечном счете, скорее всего, приедет полиция. Но если я попытаюсь вложить такую сумму в квартиру в престижном районе Лондона или перевести ее на счет в офшорном банке, то мне предложат золотую визу, а также статус почетного инвестора", - пишет автор.

Первый в истории страны случай, когда британские власти воспользовались правом на запрос об имуществе неустановленного происхождения, всего лишь подразумевает, что супруге азербайджанского топ-банкира Замире Хаджаевой - владелице двух объектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов, самолета Gulfstream и гольф-поля в Аскоте - необходимо будет объяснить, откуда у нее взялись денежные средства. Подозрение в первую очередь падает на банк мужа. Ее адвокаты совершенно справедливо отмечают, что запрос не нужно воспринимать как намек на какие-либо противоправные действия, отмечает издание.

Британское правительство уже давно намекает, что нечистые деньги никому не вредят, а являются "иностранной инвестицией". Тони Блэр и Дэвид Кэмерон тепло принимали российских олигархов, саудовских принцев и китайских скупщиков недвижимости. По оценке экспертов, в мировых офшорах находится примерно 21 трлн фунтов грязных денег. Сама идея такой суммы вскружила головы британским министрам, хотя, понятно, что казна страны не получает с них ни пенса, рассуждает Дженкинс.

Если другие страны позволяют разворовывать свои богатства, то, возможно, это и не проблема Британии, но в результате Британия становится сообщником самого масштабного случая воровства века. Как для американских налоговиков, так и для человека на улице в Москве Лондон кажется столицей олигархии. Две трети мировых офшоров подпадают под его ответственность, их легальность не оправдывает их отвратительную безнравственность.

Необходимо также коснуться темы справедливости. По последним подсчетам, в Лондоне крутится около 35 млрд фунтов, выведенных из России. В то время как в британской столице критически не хватает свободного жилья, власти разрешили превратить целые улицы в Вестминстере, Кенсингтоне и Челси в "призраки", поскольку дома и целые жилые комплексы там пустуют.

Другие города в мире обязывают иностранцев платить налоги на доходы, полученные в стране, а также облагают собственность реалистичными налогами. Лондонские олигархи в лучшем случае платят 2 тыс. фунтов в год в виде ежегодного муниципального налога. В других городах иностранцам запрещено владеть, сдавать или даже просто не жить в своей собственности. И это, кажется, не вредит экономикам этих стран, пишет автор.

Поможет ли разрешить ситуацию право на запрос об имуществе необъясненного происхождения? Стремление отвадить от страны мошенников и воров нормально для любого государства. Но эффекта не будет, если власти лишь изредка будут объявлять нежелательных людей персонами нон грата, размышляет обозреватель.

Пока банкиры-толстосумы могут получать визу инвестора, а на британские офшорные территории смотрят сквозь пальцы, мировые пачки деньги будут продолжать стучать в дверь Лондона. Пока правительство будет отказываться ограничить право на собственность, либо пока не введет реалистичные налоги, деньги будут поступать. Теперь еще грядет брексит, который, вероятно, поспособствует оттоку приличных инвесторов. Любые деньги - чистые или грязные - возможно, покажутся чем-то позитивным. Но хочет ли Лондон превратиться в очередное Монако или Макао - пристанищем налоговых пиратов на краю Европы? Поживем - увидим, завершает статью автор.

Магазин раскритиковали за "школьные хиджабы" для трехлетних девочек

Магазин Marks & Spencer попал под шквал критики из-за детских хиджабов, самые маленькие из которых предназначены для трехлетних девочек, пишет Daily Mail.

Головной убор поступил в продажу летом и позиционировался как часть школьной формы. Скандал разразился после того, как ведущий радио LBC Мааджид Наваз раскритиковал компанию, обвинив ее в том, что она ставит прибыль выше ценностей. Его слова вызвали широкий резонанс в соцсетях. Некоторые пользователи обвинили Marks & Spencer в поддержке угнетения по гендерному признаку, отмечает газета.

Хиджаб можно купить в трех размерах - S, M и L. Отвечая на вопрос покупателя, магазин написал в "Твиттере", что размер М подойдет его трехлетним девочкам-близнецам. Магазин также отметил, что размер L прекрасно подойдет ребенку 6-8 лет.

"Marks & Spencer поощряет средневековье, продавая детские хиджабы в отделе школьной одежды. Это их выбор - отдавать предпочтение прибыли перед ценностями. Но у нас есть право их за это пристыдить. Маленьким девочкам говорят, что показывать волосы нескромно. Хиджаб по закону заставляют носить (и только женщин) в Иране, Саудовской Аравии и других странах. Это апартеид по половому признаку. Девочки не обязаны прикрывать свои головы, чтобы быть скромными", - цитирует издание Наваза.

Marks & Spencer уточнил, что самый маленький размер предназначен для девятилетних девочек, а появившееся сообщение в "Твиттере" было ошибочным.

По мусульманской традиции, нет определенного возраста, после которого девочки обязаны носить хиджабы, и многие, из тех, кто живет в Британии, не начинают этого делать. Те же, кто решают покрывать голову, начинают это делать в пубертатный период или позднее, пишет газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com