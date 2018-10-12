СМИ России: "странные" льготы для компаний из санкционного списка

В обзоре российских газет за 12 октября:

"Ведомости": незаслуженный подарок

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает государству дать налоговые послабления компаниям, попавшим под санкции. "Ведомостям" стало известно о письме президента РСПП Александра Шохина первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.

В письме говорится, что компании, попавшие под санкции, вынуждены быстро менять структуру собственности, финансирования и управления, а из-за этого - платить дополнительные налоги. Иногда они не могут получить документы за рубежом, чтобы выполнить российский закон о деофшоризации - правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК), продолжает президент РСПП, поэтому закон нужно поправить.

Самыми болезненными санкции оказались для тех, кто попал в список особых национальных структур и людей (SDN). В нем оказались подконтрольные Олегу Дерипаске UC Rusal, En+ Group и группа ГАЗ, группа "Ренова" Виктора Вексельберга, "Рособоронэкспорт" и др.

Ключевые предложения РСПП - дать компаниям отсрочку в выплате налога с контролируемых иностранных компаний на время действия санкций и сделать для них безналоговую ликвидацию КИК бессрочной.

Правила расчета прибыли по КИК - это финансовая отчетность, но зарубежные компании отказываются обслуживать санкционные компании - предоставлять аудиторскую отчетность, банки не желают выдавать выписки, очень много задействовано людей, которые просто боятся работать с такими компаниями, объясняет Сергей Калинин, руководитель налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Выгодна и льгота, позволяющая без налогов ликвидировать КИК. По нынешним правилам это можно сделать лишь до марта 2019 года. А при продаже льгота позволяет вычесть рыночную стоимость из доходов. "Это абсолютно беспрецедентная история, подарок от государства", - описывали льготу юристы.

Предложения РСПП производят такое впечатление, как если бы ребенок попросил коробку очень вкусных шоколадных конфет, но только ему и никому другому, считает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. Отдельные предложения действительно было бы справедливо ввести для санкционных компаний - например, мораторий на выплату налога с прибыли КИК, если невозможно сделать отчетность. Но другие меры и весь пакет предложений РСПП производят впечатление желанного, но не очень заслуженного подарка, считает он.

"Важно соблюдать равенство налогоплательщиков перед законом, а появление категорий подсанкционных льготников с необоснованными освобождениями от обязанностей общего для всех прочих компаний режима будет иметь довольно сильный негативный эффект для законопослушных налогоплательщиков", - полагает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.

"Коммерсант": парад православных суверенитетов

"Константинополь забрал у Москвы Киев", - в материале с таким заголовком "Коммерсант" рассказывает об историческом решении священного синода Константинопольской церкви и его возможных последствиях.

Синод отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятый 330 лет назад. Также снята анафема с не признанного в православном мире Киевского патриарха Филарета.

Газета напоминает, что на Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП (Московского патриархата) во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью на территории Украины. УПЦ КП (Киевского патриархата) во главе с патриархом Филаретом откололась от РПЦ в 1992 году. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

Филарет и Макарий поспешили заявить, что решение Константинополя дает им возможность создания на Украине единой поместной церкви. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "это вопрос нашей безопасности, государственности и всей мировой геополитики, это падение Третьего Рима как самой древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство".

"Это легализация раскола, - заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. - Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия".

"По мнению Варфоломея, Киевская митрополия якобы ошибочно принадлежала Москве на протяжении более 300 лет, - комментирует руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. - Однако в глазах РПЦ аннексия территории - уже повод сделать раскол мирового православия реальностью".

Константинополь теперь может столкнуться с враждебностью и конкуренцией со стороны РПЦ и других церквей на своей канонической территории - Турции, в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в США, прогнозирует Лункин.

"Действия Константинополя также могут спровоцировать православный парад суверенитетов - Южная Осетия, Абхазия, Черногория, Македония, страны Африки могут потребовать томосов и для себя. Начнется развал других патриархатов, пошатнется весь православный мир", - заключает эксперт.

The Bell: конкуренты наступают на пятки

Аварию ракеты-носителя "Союз" с экипажем на борту The Bell считает новостью дня и задается вопросом: что будет после аварии с российской пилотируемой программой, когда конкуренты наступают на пятки?

Экипаж остался жив, космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг приземлились в Казахстане. Издание упоминает, что для пилотируемого "Союза" это первая авария на старте начиная с 1975 года.

Расследование может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, заявил бывший глава РКК "Энергия" Виталий Лопота. Сейчас использование "Союзов" приостановлено. Если брак производственный, нужно будет ждать его устранения, если конструктивный, то "это совсем другая история".

В то, что полеты "Союза", надежность которого была доказана десятилетиями эксплуатации, прервутся надолго или его снимут с эксплуатации, опрошенные специалисты не верят. "Космонавты спаслись - и это главное. У "Союза" на взлете экипаж никогда не погибал. Если причина аварии будет простой и понятной, корабль достаточно быстро вернется к полетам", - говорит Михаил Кокорич, основатель компании Momentus, разрабатывающей новые технологии двигателестроения для космических полетов.

На пилотируемых программах США авария "Союза" тоже вряд ли отразится, считает он, тем более что оба американских проекта и так уже на подходе. Сейчас у "Союзов" нет аналогов - после закрытия программы шаттлов в 2011 году это единственный корабль, который доставляет космонавтов на МКС.

Стоимость кресла для отправки "Союзом" одного астронавта в космос с 2006 года подорожала с 25 млн до 81 млн долларов. Ближайшие конкуренты - SpaceX Dragon от Илона Маска и Boeing CST-100 Starliner, первые пилотируемые полеты на которых запланированы на следующий год. Но даже после этого НАСА не собирается совсем отказываться от "Союзов", говорил накануне аварии глава агентства Джим Брайденстайн.

Если испытания американских ракет пройдут успешно и они докажут свою надежность, понятно, что конкурировать по техническим характеристикам и удобству с современными частными аппаратами "Союзам", которые разрабатывались еще в 1960-х годах, будет непросто, говорит Кокорич. Хотя по стоимости отправки в космос "Союзы" пока выглядят привлекательнее.

Но издание пишет, что основная доля пирога - это запуск спутников (телевизионных, спутников навигации и связи). И здесь лидерство Россия уже утратила. По данным некоммерческой организации Union of Concerned Scientists (UCS), на апрель 2018 года на орбите находилось 1886 действующих космических аппаратов. Большая часть из них (859) принадлежит США, на втором месте Китай (250), Россия (146) - только на третьем. По числу коммерческих запусков Россия тоже уступает США и Евросоюзу.

"Новая газета": чиновник намеревается наказать футболистов

Расследование громкого дела о драках с участием футболистов могло бы сойти на нет, полагает "Новая газета". Если бы не пассивность самих Александра Кокорина и Павла Мамаева. А также жесткая позиция пострадавшего чиновника минпромторга Дениса Пака.

Издание также упоминает, что футболисты находятся в диаметрально противоположных условиях: Мамаев, с которым "Краснодар" инициировал расторжение контракта, брошен на произвол судьбы, а Кокорину активно помогают его работодатели, клуб "Зенит".

Об этом свидетельствует и позиция адвокатов: защитники Кокорина, например, полностью реконструировали события злополучного утра (будто заглянули в протоколы допросов всех участников конфликтов), нашли разумный мотив поведения клиента в кофейне (чиновник, по их версии, оскорбил соседний столик, за что получил по голове стулом) и пытаются доказать его непричастность к нанесению побоев водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку.

"И нынешнее расследование сошло бы на нет, даже невзирая на возникший резонанс, если бы не пассивность самих футболистов, за двое суток не удосужившихся лично извиниться перед пострадавшими и публично осудить собственные действия, и если бы не фигура одного из потерпевших - главы департамента минпромторга Дениса Пака", - пишет газета.

Первоначально действия футболистов были квалифицированы как нанесение незначительных побоев, и тут возможно было бы урегулирование в досудебном порядке. Но чиновник Пак, судя по комментариям его адвоката, идти на мировую отказался, не получив даже звонка с извинениями от футболистов.

Другой эпизод, связанный с избиением Соловчука, получившего гораздо более существенный вред здоровью и угодившего в реанимацию, пока расценивают лишь как нанесение побоев. Так или иначе, но основным драйвером этого расследования останется чиновник Пак, всерьез вознамерившийся проучить обидчиков.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.