Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Космонавт Алексей Овчинин перед запуском

Все полеты на ракетах типа "Союз" приостановят до выяснения причин аварии, произошедшей 11 октября при запуске экспедиции на МКС. Теоретически у МКС предусмотрен беспилотный режим, однако "Роскосмос" намерен сделать все возможное, чтобы станция не осталась без экипажа.

Накануне 11 октября после запуска с Байконура ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на борту произошла авария. Они катапультировались и были извлечены из спускаемого аппарата в хорошем состоянии.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.

"Версий на самом деле пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина - она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса"Крикалев.

Все пилотируемые пуски к Международной космической станции сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

По словам Сергея Крикалева, "Роскосмос" сделает все возможное, чтобы не допустить полета МКС в беспилотном режиме. При этом теоретически беспилотный режим для МКС возможен, уточнил он.

"В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов", - сказал Сергей Крикалев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Земля с борта МКС (архивное фото)

"Именно для этого и будем стараться сделать запуск чуть пораньше следующего корабля, но процедура консервации станции предусмотрена, она просто не очень желательна", - сказал Крикалев.

Беспилотный режим возможен, но не желателен

МКС никогда за всю историю своего существования не работала в беспилотном режиме. Тем не менее такая модель для нее теоретически предусмотрена, а у российской космической отрасли есть опыт управления космическими станциями в этом режиме, рассказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев.

"Мы этого никогда не делали. Станция всегда работала с экипажем. Подобные операции делали на станциях "Салют" и "Мир". Это сложная многоступенчатая операция. На станции много аппаратуры. Часть придется выключить, часть поставить в рабочий режим. Это длительная процедура - на несколько суток, она должна быть тщательно продумана, потому что ошибка может привести к потере управления станцией. Как это было со станцией "Салют-7", - говорит он.

Станция "Салют-7" с момента посещения экспедиции в октябре 1984 года находилась в состоянии автономного полёта. В 1985 году "Салют-7" в результате сбоя системы энергопитания и автоматики перешел в неуправляемый полет.

Без корректировки орбиты по сигналам, подаваемым с Земли, станция начала снижаться, что могло привести к сходу с орбиты и неконтролируемому падению её частей на поверхность Земли. Для восстановления ее работоспособности к ней был направлен пилотируемый корабль "Союз Т-13" с экипажем, состоявшим из космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

Эта миссия вошла в историю как одна из сложнейших в техническом отношении успешных космических экспедиций, когда-либо проводившихся советскими и российскими участниками космической программы.

Тогда были впервые отработаны на практике методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом, реактивация вышедшей из строя космической станции в экстремальных для человека условиях.

Глава Института космической политики Иван Моисеев говорит о том, что МКС не собирались в принципе использовать в беспилотном режиме, но если вдруг такая необходимость возникнет, то этот режим возможно поддерживать около полугода в среднем - без фатальных последствий для жизнеспособности станции.

Консервировать станцию в случае такой необходимости придется нынешнему экипажу МКС. Сейчас там работают космонавт Сергей Прокопьев (Роскосмос), астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавт Александр Герст (ESA).

Источники в ракетно-космической отрасли уже сообщили Интерфаксу, что нынешний экипаж МКС из-за аварии корабля "Союз МС-10" может пробыть на ней на месяц дольше запланированного.

Что касается участников вчерашнего ЧП, то космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг в пятницу утром вернулись в Москву.

"Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года", - сообщил в пятницу в "Твиттере" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.