Их причуды, или как не ударить в грязь лицом в Оксфорде

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Традиций в Оксфорде хватает

Первым делом следует купить мантию. Без нее как без рук и даже без ног.

Это в том случае, если вы поступили в Оксфордский университет, выбрали свой колледж и занесли свои вещи в выделенную вам комнату. Вот тут немедленно спросите скаута (о том, кто это такой, поговорим позже) или привратника, сидящего в комнатушке у ворот, где именно эту самую мантию купить. Скауты и привратники знают все.

Заодно купите квадратную академическую шапочку. Она вам тоже понадобится, но не так часто.

А вот мантия - это вещь! Простая, черная студенческая мантия без особых причиндалов и без рукавов. Без нее вам не обойтись, она будет нужна по нескольку раз в неделю, если не в день.

Студенческие мантии, кстати, разные в зависимости от вашего ранга. Если вы простой студент, она короткая и лишь слегка прикрывает ту часть тела, на которой вы сидите. Если вы в магистратуре или выше - мантия доходит примерно до колен.

Так зачем ее приобретать? Ну, например, в каждом колледже есть специальный обеденный зал, вернее трапезная, где можно получить завтрак, обед и ужин, и где время от времени происходят всяческие церемонии.

Но чтобы там поесть, следует приходить в мантии. Причем под мантией может быть все, что угодно, хоть пижама. Но без мантии в трапезную вас не пустят и еды не дадут.

Почему? На это есть ровно один чисто британский ответ: так было всегда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мантию и прочее лучше купить, а не брать на прокат

Кстати, стирать мантию нельзя. Так гласит традиция. Если вы на нее пролили молоко, на нее упали капли супа, кусок яичницы или что еще, так и ходите. То есть постирать теоретически можно, вас за это не посадят, но это будет подобно визиту к королеве в рваных джинсах и тельняшке.

Вскоре после прибытия вас ожидает матрикуляция - торжественная церемония зачисления в университет. Тут вам тоже понадобится ваша свежеприобретенная мантия. И не только она, а еще и то, что в Оксфорде называют сабфаск (subfusc).

Что это такое? - спросите вы. И мы вам ответим!

Это своего рода форма. На матрикуляцию и прочие официальные церемонии следует являться в этом самом сабфаске. Слово это произведено от латыни и означает темную одежду.

Итак, вам нужны: черная обувь, черные носки (или чулки, если вы женщина), черные брюки или юбка, черный пиджак, белая рубашка или блузка, белая бабочка для мужчин и черная как бы бабочка, похожая на запутанный шнурок - для женщин. Это и есть сабфаск. Цвет может быть и темно-синим, но лучше не рисковать.

Плюс мантия. И квадратная академическая шапочка, которую ни в коем случае нельзя надевать на голову, но необходимо нести в руках. На улице шапочку можно носить на голове, но это не слишком удобно, так как она имеет тенденцию улетать при первом порыве ветра.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полный сабфаск

И вот, нарядившись во все это, новоприбывшие студенты из вашего и других колледжей торжественно отправляются в театр Шелдониан в центре города, рассаживаются по местам, а затем выслушивают речи на латыни и торжественно обещают быть хорошими.

Выглядит это скорее как собрание пингвинов: все в черном, с белой грудью. Но бывают исключения. Военнослужащим разрешается приходить на подобные церемонии в парадной форме своих войск, а монахам и монашкам в своих рясах.

На моей матрикуляции ровно в центре толпы рассевшихся по театру пингвинов сверкало красочное оранжевое пятно - в университет поступал буддийский монах.

Но вернемся к трапезной. Если вы смотрели фильмы о Гарри Поттере, вы видели подобную трапезную, где студенты сидят на скамейках вдоль длинных, очень длинных столов.

Это не декорация, а реальная студенческая столовая оксфордского колледжа Крайст-Черч ("Церковь Христова").

По стенам портреты всяческих знаменитых и именитых людей, связанных с этим колледжем, в дальнем конце возвышение с чуть менее длинным столом. Там едят профессора, и изредка туда приглашается кто-то из студентов. Примерно такие же трапезные в каждом колледже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычная студенческая столовая

В самом зале обычно три ряда длиннейших столов. Они стоят вдоль стен, увешанных портретами.

И вот вы, в вашей мантии, с тарелкой и прочим в руках понимаете, что единственное свободное место на скамейке - там, у стены, по ту сторону стола. Как туда попасть, не поднимая при этом на ноги человек 20?

Просто. Вы забираетесь на стол в своей обуви и переходите на ту сторону, стараясь не наступить на чью-то еду. Так всегда было.

Одним из главных людей в вашей оксфордской жизни будет скаут. Нет, это не член юношеской организации.

Это женщина, обычно средних лет, которая будет прибирать вашу комнату. Но уборщицей ее назвать нельзя, хотя технически она делает и эту работу.

Нет, скаут - это нечто гораздо большее. Это своего рода гибрид между уборщицей, дворецким и вашей любимой тетей, которая разрешила вам какое-то время пожить в одной из комнат своего дома. Она вам всячески помогает, но при этом и присматривает, не вытворяете ли вы что-нибудь непотребное.

Скаут вам всегда поможет. У вас болит спина, а матрас слишком мягкий? Скажите ей - и вам принесут новый матрас.

Вы хотите узнать что, где и когда? Она вам все расскажет.

Вы хотите провести ночь с приятелем или приятельницей в своей комнате? Предупредите ее - она не будет иметь ничего против, просто хотела бы знать, что утром к вам в комнату лучше не врываться.

Лелейте этих женщин, они облегчат вам жизнь. И не забудьте купить им подарок на Рождество.

И еще один совет - не употребляйте слова "скаут" в этом смысле за пределами Оксфордского университета. Вас никто не поймет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В хорошую погоду принято плавать на плоскодонках и управлять ими при помощи длинного шеста

В Оксфорде, кстати, вы можете столкнуться еще с несколькими лингвистическими курьезами.

Через город протекает река Темза. Но на этом конкретном участке Темзой она не называется, как минимум, среди оксфордцев. Здесь это река Айсис (Isis).

Или возьмите название одного из старых и красивых колледжей. По-русски его обычно называют Колледжем Магдалины или же Колледж Магдален, коль он так и пишется по-английски - Magdalen College. Не верьте, и забудьте про это. Слово Magdalen в Оксфорде в отношении этого конкретного учебного заведения произносится как Модлин. Так всегда было.

Оксфордский университет входит в тройку самых старых все еще действующих университетов мира. Соответственно, он считает себя уникальным и лелеет всяческие традиции.

Есть традиции древние, поддерживающиеся веками, а есть и относительно новые.

Например, Оксфорд считает себя центром если не вселенной, то по крайней мере нашего мира. В центре города расположен колледж Мертон, один из старейших в Оксфорде. Мертонцы, соответственно, считают, что их колледж и есть самое сердце этого центра.

Колледжи построены по монастырскому образцу и делятся на дворы. Главный двор Мертона, само собой, пуп Земли.

В этом центральном дворе Мертона на стене огромные часы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Колледж Мертон, или пуп Земли

И вот в последнее воскресенье октября, когда в два часа ночи страна переходит на зимнее время, и часы переводятся на час назад, студенты Мертона ровно в два собираются в этом дворе в полных регалиях - сабфаске и мантиях - и ходят по кругу против часовой стрелки.

Ходят они задом наперед, держась за руки, и регулярно останавливаются, чтобы выпить хорошего портвейна, после чего процедура возобновляется. Почему задом наперед? Потому что, как говорят тамошние студенты, простое блуждание по двору в мантиях и прочем выглядело бы слишком глупо.

Через час время переводят на зимнее, и на дворе снова два часа ночи! Это, естественно, доказывает, что колледж Мертон находится в центре вселенной, а его студенты, как они сами говорят, тем самым контролируют вихрь времени.

Посторонним на эту церемонию вход запрещен.

Традиция эта относительно современная - она возникла где-то около 1971 года. Но есть традиции гораздо более древние.

Колледж Всех Душ (All Souls College) - один из самых древних. У него есть две особенности.

Во-первых, там нет простых студентов, лишь профессора.

А во-вторых, раз в сто лет (да, один раз каждый век) здесь происходит таинственная церемония. Называется она "охота на крякву".

Колледж был основан в 1438 году архиепископом Генри Чичелем. И вот, когда строилось основное здание колледжа, ему привиделась во сне кряква.

И что бы вы подумали? Ровно на следующее утро, из котлована, где закладывался фундамент здания, вылетела большая и жирная кряква, за которой все погнались, надеясь на хороший обед.

С тех самых пор 14 января первого года каждого века около полуночи все теперешние и бывшие члены колледжа запирают ворота, собираются в главном дворе во всех своих парадных мантиях, с факелом в одной руке, и стаканом вина в другой и начинают процессию по всему колледжу.

Впереди идет человек с деревянной кряквой на шесте. Раньше крякву носили настоящую, хоть и мертвую. За ним четыре человека несут на плечах стул, на котором восседает избранный "лорд Кряква", а уже за ними следуют все остальные, громко распевая "песню кряквы":

"Грифон, дрофа, индейка и каплун

Пусть на это любуются другие смертные

И в их желудки попадают эти кости

Но оставьте крякву всехдушникам"

(The Griffine, Bustard, Turkey & Capon

Lett other hungry Mortalls gape on

And on theire bones with Stomacks fall hard,

But lett All Souls' Men have ye Mallard)

После торжественной процессии все собираются в трапезной и вместе с прислугой продолжают пить и распевать песню кряквы до самого утра.

Само собой, сюда посторонним вход тоже запрещен. Так было всегда.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Раз в сто лет крякве поклоняются именно здесь

Про учебу в Оксфорде все более или менее понятно, хотя следует знать, что если вы не заняты медициной или чем-то инженерным, ядерным и тому подобным, у вас не будет ни курса, ни семинаров, ни лекций.

У вас будут личные еженедельные встречи с ведущими вас преподавателями по каждому предмету один на один (хотя последнее время часто три студента на одного несчастного преподавателя), которые в отведенный срок (два или три года) должны сделать все, чтобы вы досконально разбирались в избранной вами специальности со всех возможных сторон.

В принципе лекции и семинары существуют, но это просто возможность кому-то из профессоров или студентов рассказать и обсудить что-то очень интересное. Соответственно, туда для расширения своего интеллектуального горизонта ходят те, кого интересует какая-то конкретная тема.

И вот где-то в июне наступает момент выпускных экзаменов. Здесь тоже не все так просто.

Во-первых, для экзаменов выделено старинное здание в самом центре города, и сдавать экзамены можно только там.

Во-вторых, как вы уже, наверное, догадались, в здание вас не пустят, и экзамены вы не сможете сдавать, если вы не придете в полном сабфаске, мантии, и с квадратной академической шапочкой в руках.

Ваши сотоварищи следят за расписанием ваших экзаменов, и когда, наконец, вы сдаете последний и выходите из этого специального здания, вас будут встречать. С шампанским и мукой. И будут вас обливать и осыпать этими продуктами.

Каждый год каждый студент получает письмо от университетских и колледжских властей, а также от местной полиции, в котором напоминается, что эти шампанско-мучные празднества в принципе запрещены, и, главное, не традиционны, хотя это происходит уже не менее века. Так всегда было.

Image caption Ваш покорный слуга после последнего экзамена по арабскому языку - и никакой муки или шампанского

Есть еще много других причудливых правил: как и в чем ходить на бал и что делать к восьми утра после бала, как и кому передавать бутылку хереса за общим столом. Что именно приносить с собой на прогулку на плоскодонках по реке Айсис (она же Темза).

Что ни в коем случае нельзя пить в колледжском баре, если вы не хотите, чтобы все знали, что вы свежеприбывший и ничего не понимающий иностранец, если не хуже. Что делать, если в вашем колледже появилось привидение. Как вести себя первого мая. И так далее, и так далее.

Но нельзя объять необъятное, да и вообще, какие-то вещи лучше обнаружить самому. Так было всегда.