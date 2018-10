Чистка "Фейсбука": сайты "альтернативных новостей" и RT жалуются на цензуру

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Facebook в очередной раз устроил "большую чистку", удалив страницы 559 организаций и 251 пользователя за нечестные приемы по привлечению пользователей соцсети на свои сайты. В соцсети оговорились, что блокируют страницы не за содержание сайтов - тем не менее среди забаненных оказалось много "альтернативных" новостных организаций.

В соцсетях началась буря: читатели и редактора левых и правых "альтернативных" сайтов возмущаются цензурой. Их поддерживают поборники свободы слова из России в лице госканала RT.

Почему нынешняя волна блокировок - особенная, и кто попал в бан, разбиралась Русская служба Би-би-си.

"Новый спам"

Две прошлых "чистки" имели явный политический характер: в конце июля соцсеть заблокировала более 30 страниц и аккаунтов, пытавшихся скоординированно влиять на американскую политику, распространяя "фейк-ньюз". В конце августа "Фейсбук" забанил уже 650 страниц, связанных предположительно с Ираном.

На этот раз большая часть заблокированных страниц не связаны с зарубежными правительствами, говорят в соцсети.

"Если раньше через спам рекламировали поддельные солнечные очки и лекарства для потери веса, то сегодня все изменилось. Сегодня его распространители создают сети фальшивых аккаунтов, или аккаунтов под одними и теми же именами. На этих страницах они размещают кликбейт (материалы с броскими, зачастую искаженными заголовками - Би-би-си) уводя людей на не связанные с "Фейсбуком" сайты, созданные ради показа баннеров", пишет в блоге глава департамента Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глайхер.

У заблокированных страниц была большая аудитория, отмечают эксперты.

"Люди, которые стоят за этим, постят те же материалы в десятках фейсбук-групп, часто сотни раз за короткий период, чтобы привлечь трафик к себе на сайты. Часто они пользуются фальшивыми аккаунтами, чтобы ставить этим постам "лайки" или делиться ими", - говорит Глайхер.

Таким образом эти сайты искуственно повышают вовлеченность аудитории, чтобы их контент казался популярнее, чем он есть.

Роль "лекарств для похудания" и "фальшивых солнечных очков" в этой схеме играют скандальные политические новости. Их политическая направленность не имеет значения - заблокированы были сайты как правого, так и левого толка.

С другой стороны, в редакциях нескольких заблокированных сайтов считают, что Facebook под благовидным предлогом занимается цензурой.

"Почитайте любого эксперта по соцсетям. Они все советуют делиться материалами больше чем на одной платформе или странице. Это основы работы соцсетей, стандартная практика, которую используют для оправдания цензуры", - говорит в беседе с Guardian редактор заблокированного сайте Reverb Эдвард Линн.

"Интернет-компании нгазначили себя стражами политического мнения в Америке", - негодует в заявлении редактор сайта Press for Truth Дэн Дикс.

"Американцы для американцев"

В Facebook не предоставляют списка заблокированных страниц, однако на блокировку жалуются авторы по меньшей мере семи крупных "альтернативных" новостных сайтов - в сумме у них около десяти миллионов фолловеров.

В этом одно из основных отличий нынешней волны блокировки от предыдущих, считает эксперт по технологиям New York Times Кевин Руз. Размер аудитории двух из заблокированных сайтов, пишет он, превышает аудиторию журнала Newsweek.

Еще одно отличие - в том, что большинство заблокированных страниц были созданы не за рубежом, а американцами, в США. "Если посмотреть на объемы, большая часть этих страниц созданы внутри страны", - говорит Натаниэль Глайхер в беседе с New York Times.

По мнению одного из экспертов, блокировка страниц, созданных американцами, может быть воспринята как атака на свободу слова внутри США. С кампаниями, инициированными из-за рубежа, такой проблемы не было, говорит сооснователь агентства по анализу дезинформации в соцсетях New Knowledge Райан Фокс.

Кто попал в бан

"Сайты, пишущие о прозрачности правительства, страницы, посвященные полицейской жестокости, и альтернативные СМИ", - так характеризует заблокированные на "Фейсбуке" сайты российский телеканал RT.

"Сайты, имитирующие стратегию России накануне президентских выборов 2016 года, агрессивно плодящие сети фейсбук-аккаунтов и страниц, многие из которых фальшивы", - пишут в New York Times.

Среди сайтов, блокировка которых вызвала больше всего претензий, есть как правые, так и левые. Есть те, которые называют достоверными, и уличенные в распространении "фейк-ньюз". Среди немногих вещей, которыми заблокированные сайты похожи друг на друга, можно выделить сенсационалистский тон и стремление "сорвать покровы с мейнстрима".

Редакция крупного правого сайта Right Wing News (3,1 млн фолловеров на "Фейсбуке") в последние недели освещает обвинения Кристины Блази Форд в адрес ставленника Трампа верховного судьи Кавано. Доктора психологии называют исключительно "лгунья Форд". Ей посвящены четыре материала на основной странице сайта.

"Каждый заголовок и статья на Right Wing News использует сильные, эмоциональные заряженные слова, например: "Великолепно: президент Трамп хочет построить больше тюрем для нелегалов". Все статьи имеют правый уклон и пренебрежительны к левым. В частности этот источник предпочитает сообщать криминальные новостип, где упоминаются люди с темным цветом кожи или мусульмане", - характеризует Right Wing News сайт Media bias\fact check, который специализируется на анализе СМИ.

По градации "Международной сети фактчекинга", основанной американским институтом Пойнтера, этот сайт отнесен к источникам с "по большей части ложной информацией".

Теории заговоров

Еще одна категория сайтов, которую можно выделить среди заблокированных, это сайты, посвященные конспирологическим теориям, подающие их вперемешку с новостями. К таким относятся например Press for truth и Anti-media. При этом сами новости, как в случае с Press for Truth, могут быть сделаны вполне профессионально, отмечают эксперты.

Наконец, третья категория, это сайты, посвященные работе полиции. Они призывают граждан отстаивать свои права перед полицейскими, снимать их на видео и сообщать всем о превышении полномочий. Среди таких есть как сайты, которые считаются достоверными, так и уличенные в призывах нападать на полицейских.

Например сайт Cop Blocker в 2011 году оказался в центре скандала после публикации видеоинструкции "When should you shoot a cop?" ("Когда нужно стрелять в копа?"). Ему поставил "лайк" один из сенаторов США.

Как мы видим, охарактеризовать заблокированные страницы по какому-то одному признаку сложно. В Facebook говорят, что их объединяет практика создания фальшивых аккаунтов для накрутки трафика. Сами они говорят, что на них навешивают ярлыки, чтобы взять под контроль.

6 ноября в США состоятся промежуточные выборы. Американцы будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей конгресса, а также десятки местных законодателей.

Эксперты уже сейчас говорят, что лишение значительной части пользователей соцсетей страниц, к которые они привыкли читать, может вызвать политические последствия. Какими они будут, вероятно, станет видно после голосования.