Правообладатель иллюстрации Amazon Studios/Reuters Image caption Да, и с права, и слева - Тильда Суинтон. Грим старика ей делал лауреат "Оскара"

Известная британская киноактриса Тильда Суинтон, лауреат премии "Оскар", призналась, что это она исполнила роль 80-летнего старика - берлинского психоаналитика - в мистическом детективе "Суспирия", который выйдет в прокат в ноябре.

Наложение грима занимало ежедневно по четыре часа.

В титрах исполнителем роли 82-летнего психоаналитика доктора Йозефа Клемперера назван Лутц Эберсдорф.

Суинтон не только придумала легенду о пожилом актере-любителе, для которого якобы это первая роль в кино, но и создала его поддельный профиль на популярном киносайте IMDb.

Новый фильм - римейк снятой еще в 1976 году одноименной классической ленты мастера итальянского хоррора Дарио Ардженто.

Суинтон сыграла в "Суспирии" и еще одну ведущую роль.

Ранее Суиндон упорно отрицала слухи и предположения, но в конце концов в беседе с репортером газеты New York Times подтвердила, что исполнила роль Клемперера.

На вопрос, сыграла ли она эту роль, она недвусмысленно ответила "да".

Вероятно, актриса ожидала именно такого прямого вопроса и заявила журналисту, что удивлялась, почему ей его не задают.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В главной роли снялась голливудская кинозвезда Дакота Джонсон

На премьере фильма на Венецианском кинофестивале в сентябре, Суиндон говорили журналистам, что доктора Клемперера играет Лутц Эберсдорф.

На пресс-конференции во время фестиваля она даже прочла письмо, якобы написанное пожилым актром, в котором он извинялся за то, что не смог прибыть в Венецию.

В фильме рассказывается о молодой танцовщице, роль которой исполняет Дакота Джонсон. Она поступает на учебу в Берлинскую балетную академию и вскоре понимает, что ею руководят ведьмы.

Одну из них - мадам Бланк - играет также Тильда Суинтон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Венецианском кинофестивале Тильда Суинтон предстала перед журналистами с режиссером фильма Лукой Гуаданьино

Режиссер фильма - итальянец Лука Гуаданьино - в начале этого года был удостоен "Оскара" за фильм "Зови меня своим именем".

Режиссер ранее называл предположения о том, что Суинтон якобы сыграла роль старика в "Суспирии", фейковыми новостями.

Как пишет газета New York Times, к участию в этом розыгрыше был приглашен знаменитый голливудский гример Марк Кольер.

По словам Суинтон, она проводила в гримерной по четыре часа каждый день съемки. Ей даже приходилось надевать на себя всевозможные накладки, включая муляж мужских гениталий.

Кольер сообщил газете: "Я сделал ей прекрасный увесистый муляж гениталий, которые отлично болтались у нее между ног".

"Несмотря на то что Тильда имеет слегка андрогенную внешность, у неё на самом деле очень женская скелетная структура".

Гримеру пришлось изготовить специальные накладки, чтобы утяжелить линию шеи и усилить челюсть.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Слева направо: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Лука Гуаданьино, Хлоя Морец, Миа Гот и Джессика Харпер

В ответ на вопрос, зачем ей это нужно, Суинтон отвечала: "Да просто для смеху. Как сказала бы моя бабушка, без этого было бы скучно".

Актриса пошла на всевозможные ухищрения, чтобы создать правдоподобный образ Лутца Эберсдорфа, создав в базе данных IMDB его биографический профиль.

"Говоря откровенно, я мечтала о том, что это навеки останется тайной. Я хотела сначала, чтобы Лутц скончался после окончания съемок фильма, а в титрах фильма появилась бы посвящение его памяти", - говорит Суинтон.

Фильм "Суспирия" выходит на экраны в Британии 16 ноября.