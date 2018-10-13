Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам организаторов, марш оказался неожиданно многолюдным.

Более 100 тысяч человек вышли на марш протеста в Берлине против ксенофобии и правых сил.

Организаторами марша стали правозащитные организации . По словам корреспондента Би-би-си в Берлине Дженни Хилл, марш оказался неожиданно многолюдным.

Во многих районах Германии за последние годы растет поддержка правопопулистской партии Альтернатива для Германии, которая выступает за запрет иммиграции.

В прошлом году партия АдГ впервые прошла в бундестаг, сформировав крупнейшую оппозиционную фракцию. Ожидается, что на выборах в земле Бавария в это воскресенье она может получить мандаты в местном парламенте.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хэштэг #unteilbar (неделимые) был вынесен на транспаранты, которые несли участники марша

Участники марша прошли по центру Берлина к площади у Бранденбургских ворот. Многие из демонстрантов пишут в социальных сетях, что они выступают в защиту прав человека, в особенности прав мигрантов.

"Множество людей считают, что они могут не обращать внимания на права человека. Поэтому пора заявить, что есть другие люди, которые выступают за свободомыслие", - написала одна из участниц марша протеста.

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Германия по-прежнему расколота

Дженни Хилл, Би-би-си, Берлин

Золотые флаги и самодельные транспаранты поблескивали под осенним солнцем в руках медленно идущих по берлинским улицам демонстрантов.

Марш протеста, проходящий под официальным лозунгом защиты открытого общества, был организован сотнями групп с различными политическими взглядами и симпатиями.

Большинство его участников объединила тревога, вызванная ростом влияния правых сил в политической и общественной жизниГермании.

Спустя три года после объявления Ангелой Меркель политики открытых дверей для мигрантов этот вопрос по-прежнему раскалывает общество и выводит на улицы тысячи граждан.

По данным организаторов марша, в нем приняло участие более 240 тысяч человек. Полиция считает, что их было около 100 тысяч.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Партия АдГ намерена впервые добиться присутствия в земельном парламенте Баварии на воскресных выборах

Представитель общественного движения #unteilbar Тереза Хартманн заявила, что первоначально ожидалось участие всего лишь 40 тысяч человек.

Этот марш стал ответом на рост влияния партии АдГ, которое особенно возросло в восточной части страны.

В августе праворадикальные группы провели акции протеста в Хемнице и других городах, поводом для которых стали нападения мигрантов, приведшие к гибели немецкого мужчины.

Резкий рост миграции в 2015 году, когда в Германию прибыли более миллиона мигрантов, подстегнул популярность АдГ, хотя с тех пор приток мигрантов значительно снизился.