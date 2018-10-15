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Полиция Лондона настоятельно рекомендовала женщинам не пользоваться на улице мобильными телефонами и наушниками. Именно такие превентивные меры, по мнению полиции, снизят риск женщин стать жертвами сексуальных домогательств и насилия.

Выданные рекомендации спровоцировали дискуссию о том, не являются ли они проявлением виктимблейминга или в нашем несовершенном мире это просто вынужденные способы безопасности?

С февраля по сентябрь этого года в лондонском районе Криклвуд было совершено десять нападений сексуального характера на одиноких женщин. Обнародовав эти данные, полиция также рассказала и о повадках насильника.

В большинстве случаев, которые происходили возле станции Willesden Green, мужчина подходил к одиноким женщинам, пытался заговорить с ними, просил его поцеловать или обнять, а затем набрасывался на них.

Очевидцы описывают подозреваемого как чернокожего мужчину 20-30 лет, среднего телосложения в темной одежде.

В июле лондонская полиция задержала одного человека по этому делу, но затем освободила его на время следствия. На прошлой неделе полиция распространила набор советов для женщин, как минимизировать риск нападения.

Однако некоторые нашли эти советы оскорбительными, заявив, что пытаются переложить ответственность за нападение с насильника на самих жертв.

В числе советов, распространенных полицией, женщинам предлагается проявлять осмотрительность, особенно если они идут одни, держаться хорошо освещенных улиц, если возможно, сообщать кому-то, в какое время они собираются добраться до дома и по какой дороге, и всегда обращать внимание, что происходит вокруг. А потому не пользоваться наушниками и мобильными устройствами в пути.

Эти советы вызвали споры в соцсетях о том, являются ли они практическими, универсальными советами по безопасности или предъявляют немыслимые требования к женщинам изменить их законопослушное нормальное поведение?

Джессика Итон, которая ведет кампании от имени жертв сексуального насилия, назвала советы "смешными" и "бесполезными".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption К молодым женщинам приставали у этой лондонской станции метро

"Никто не будет говорить о самой распространенной причине, - сказала она - Ни наушники, ни юбки, ни темные улицы, ни клубы, ни спиртные напитки, ни вечеринки, ни школьная форма - ничто из этого не насилует женщин. Назовите преступников. Назовите проблему. Мы не можем помочь, если не можем даже назвать вслух эту причину".

Итон утверждает, что при сообщениях о сексуальном насилии полиция ведет себя лицемерно.

"Когда происходит террористическая атака, правительство, полиция и общественные деятели говорят: "Мы не изменим свой образ жизни, мы не будем менять свое поведение ... мы будем вести себя нормально, потому что мы заслуживаем безопасного общества, - добавила активистка. - Но когда женщины подвергаются сексуальным нападениям или насилию, правительственные, полицейские и общественные деятели говорят: "Женщины, меняйте свое поведение ... ведите себя иначе". Почему женщины должны менять свою жизнь и свое поведение из-за сексуальных преступников?".

"Хотя я уверена, что советы давались из лучших побуждений, они проблематичны, - добавила Итон. - Такие формулировки делают виновной жертву, а не преступника. Мы так часто слышим сообщения о нападениях, в которых подробно описывается поведение жертвы: во что она была одета, где находилась, какое время суток произошел инцидент, была ли жертва одна, употребляла ли алкоголь. Все эти подробности намекают, что все эти обстоятельства преступления были опасными, наивными, глупыми - неправильными в некотором роде".

Итон считает, что опубликованные полицией советы "создают культуру страха - и не только для женщин".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такое поведение полиция считает как минимум неосмотрительным

"Это означает, что люди боятся выходить в одиночестве в темное время суток, носить одежду, которую общество может посчитать" провокационной ", или слегка выпить вечером, - сказала она. - Я взрослая женщина, мне не нужны опекуны. Полиция должна не советы невинным людям раздавать, а заниматься преступниками".

Юрист Шивон Татум написала в своем "Твиттере", что женщины часто пользуются наушниками именно для того, чтобы отгородиться от назойливого внимания мужчин.

Тем не менее, представитель лондонской полиции сказал Би-би-си, что "личные рекомендации по безопасности применимы ко всем", и призвал людей заглянуть на сайт полиции для получения дополнительной информации.

Многие в соцсетях согласны с тем, что обеспечение собственной безопасности - это личная ответственность каждого.

Мэри Тро написала в своем "Фейсбуке": "Мы все отвечаем за свою собственную безопасность, каждый должен принять меры, чтобы не стать жертвой. Отличная идея изменить "отгораживающие" поведение, то есть отказаться от мобильных телефонов и наушников, чтобы больше обращать внимание на происходящее вокруг. В утопическом мире утопии такие меры были бы не нужны, но мы не живем в утопии".